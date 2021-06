Napsala oceňovanou knihu o tom, kde se vzaly transgendery. USA právě zažívá peklo, o které se podělila

reklama

Populární americká konzervativní komentátorka prestižního amerického deníku Wall Street Journal a The Federalist, Abigail Shrierová, zažila peripetie s vydáním své knihy kvůli jejím názorům. Shrierová je autorkou knihy Nevratné poškození, která byla za rok 2020 deníkem The Times či The Economist, vyhodnocena jednou z nejlepších knih roku.

„To ji, samozřejmě, neuchránilo před útoky aktivistů, ale před totálním zrušením nejspíše ano. Korporátní prodejce Target knihu na jeden den stáhl, ale druhý den ji zase zpřístupnil k nákupu. Amazon zastavil propagační kampaň zrovna v době kolem jejího vydání, ale prodává ji. V dubnu 2021 byla spuštěna petice za stažení dvou výtisků knihy z veřejné knihovny v Halifaxu. Knihovna to odmítla s odkazem na intelektuální svobodu a s tím, že odstranění by představovalo cenzuru. Poté, co knihovna odmítla knihu odstranit, organizace Halifax Pride pořádající mj. zdejší pochody LGBT s knihovnou přerušila spolupráci,“ píše se na facebooku Konzervativních novin.

Obsah knihy pak je veskrze o tom, že transsexualita existuje a některým skutečným transsexuálům může změna pohlaví jako kompenzační opatření pomoc. Jde prý však o vzácný jev, který postihuje hlavně chlapce. Tisíciprocentní nárůst v transidentifikaci zejména u dívek v průběhu několika málo let je pak podle Shrierové hlavně dílem toho, jak je zobrazována v masové kultuře a ve školách. Dle Konzervativních novin jde o popis americké reality, můžeme si však klást otázku, zda k nám do Česka tento fenomén přijde se zpožděním či se nám zcela vyhne.

Sama Abigail Shrierová zveřejnila na konzervativní platformě Prager U pětiminutové vystoupení, kde se více rozpovídala o obsahu knihy a o svých názorech.

„Pohybujete-li se dnes mezi středoškolačkami a vysokoškolačkami – nebo pokud jimi samy jste – nebude překvapením, pokud znáte někoho, kdo se označuje jako transgender. Nejnovější statistiky uvádějí, že 2 % amerických středoškoláků se dnes označují za transgender – a drtivá většina z nich jsou dospívající dívky. Jen mezi lety 2016 a 2017 se počet žen, které v Americe požádaly o chirurgickou změnu pohlaví, zčtyřnásobil. Pokud jste však absolvovali střední školu před více než deseti lety, bylo nepravděpodobné, že byste znali někoho, kdo je transgender, protože podle Diagnostického a statistického manuálu duševních poruch trpí tímto stavem zhruba 1 z 10 000 lidí, tedy 0,01 % populace,“ pověděla autorka.

Dle Shrierové se téměř žádný z dřívějších případů netýkal dospívajících dívek. Dokonce před rokem 2012 neměla existovat vědecká ani lékařská literatura, která by pojednávala o dospívajících dívkách, jež by najednou chtěly změnit pohlaví, aniž by se takové symptomy projevovaly celý život. To ovšem nemá znamenat, že jsme o transgenderech do té doby nevěděli.

„Genderová dysforie – závažný nesoulad s vlastním biologickým pohlavím – se studuje již téměř sto let. Obvykle se jednalo o chlapce, kteří ji začali pociťovat mezi druhým a čtvrtým rokem života a tvrdošíjně a vytrvale všem kolem sebe tvrdili, že jsou ve skutečnosti dívky. Když jev, který postihuje jednu polovinu populace – chlapce – náhle začne postihovat druhou polovinu populace – dívky, a když se věk jeho nástupu posune z předškolního věku do období dospívání, děje se něco významného,“ myslí si.

Lisa Littmanová, výzkumnice veřejného zdraví z Brownovy univerzity, začala v roce 2016 studovat náhlý nárůst transidentifikace dospívajících dívek. Došla k závěru, že na tomto fenoménu trans dospívajících má velký podíl vliv vrstevníků a sociálních médií. Dle rodičů těchto dívek se změna vlastní identifikace neprojevovala v období, kdy by se měla obvykle projevovat, tedy v raném dětství.

„Na YouTube, Redditu, Tumblru, TikToku a Instagramu se objevují populární influenceři – dnešní verze hollywoodských hvězd – kteří trvají na tom, že pokud se ve svém těle necítíte dobře, jste pravděpodobně trans. Mnozí z nich slibují, že když začnete užívat testosteron, všechny vaše problémy zmizí.

Existuje řada důvodů se domnívat, že tyto dívky zažívají skutečnou psychickou bolest – míra úzkosti, deprese a případů sebepoškozování je v této generaci rekordní. Rychlá náprava se stává velmi lákavou. Takže stačí málo – video na YouTube, podnět od kamarádky – a problémová dívka uvěří představě, že změna pohlaví je řešením.

Bohužel těmto dívkám, které netrpí skutečnou genderovou dysforií, změna pohlaví málokdy přináší úlevu. A je katastrofální chybou, že psychologové, pedagogové a zdravotnická zařízení tyto dospívající popohánějí k ‚řešení‘, které jim téměř jistě spíše uškodí, než aby je uzdravilo. Protože o tom není sporu: Zbytečná lékařská změna pohlaví způsobuje nevratné škody – vysoké riziko neplodnosti, sexuální dysfunkce a vytvoření celoživotního pacienta,“ vyčítá Abigail Shrierová.

Tragické dle autorky je to, že americká společnost až příliš usnadnila tuto cestu, usnadnili ji na dobu, která je dlouho předtím, než jsou psychicky nebo emocionálně připraveni takové rozhodnutí, které jim změní nadobro život, podstoupit.

„Testosteron si dnešní dospívající snadno opatří. V Oregonu může patnáctiletá dívka přijít na genderovou kliniku – ano, genderové kliniky jsou dnes po celé zemi – a ještě týž den odejít s předpisem na testosteron bez souhlasu rodičů. Šestnáctileté dívky mohou podstoupit dvojitou mastektomii – odstranění obou prsů – dokonce bez potvrzení od terapeuta.

Je předvídatelné, že ukvapená změna pohlaví – nezapomeňte, že mluvíme o teenagerech – později vede k velké lítosti. Na YouTube se téměř každý týden objevují svědectví dospívajících, kteří přiznávají, že udělali strašnou chybu, a varují ostatní, aby neudělali stejnou. Jak tedy ochránit svou dceru, aby se nenechala vtáhnout do tohoto nebezpečného a stále rostoucího trendu?

Za prvé, snažte se omezit vliv sociálních médií na ně, jak to jen jde. Několik studií potvrdilo souvislost alarmující míry úzkosti a deprese s trestuhodnou zkušeností mladých dívek na sociálních sítích – místě, kde se často cítí smutné, neatraktivní a osamělé.

Za druhé, postavte se proti výuce genderové ideologie ve škole vašich dětí. V Kalifornii začíná výuka o genderové identitě už v mateřské škole a pokračuje na střední škole. Během těchto hodin se dětem tvrdí, že genderová identita je zcela nezávislá na jejich fyzickém pohlaví a je něčím, co mohou znát pouze ony samy. Školy mohou a měly by trvat na tom, aby se s každým dítětem zacházelo s respektem, aniž by zasévaly genderový zmatek do celé populace žáků.

Zatřetí, a to je nejdůležitější, nezapomeňte, že teenager je stále jen teenager. Nemusíte souhlasit s každou proklamací identity, se kterou vaše dcera přijde. Poznání její identity se bude vyvíjet v průběhu času. Do té doby to nejlaskavější, co můžete udělat, je být ve vztahu tou dospělou,“ dodává Abigail Shrierová.

