Nas*ala mě. Pavel Novotný v konfliktu s Miroslavou Němcovou

Pavel Novotný se zase zlobí. Tentokrát na končící poslankyni a nastupující senátorku za ODS Miroslavu Němcovou, která prohlásila, že by Novotný příští rok neměl kandidovat ve volbách do Sněmovny. Tím ho prý „nasrala“.

„Abych se nelitoval, když vidím, jak se celý region bojí jen pípnout na moji obranu, aby Jana neviděla. Nasrali mě. Ale zase víš jak, děláme dcerce oslavu a já tím nežiju tolik, jak se tvářím. Ale nasrala mě, Karle,“ napsal v diskusi na twitteru.

Z toho, co řekla Němcová, prý teď Novotný „depkaří“. Na Miroslavě Němcové prý visí, jak moc ho ODS potřebuje. Dal jasně najevo, že by rád slyšel, co si o tom ODS myslí. A dal jasně najevo, že se nespokojí s větami, aby „nefňukal“, což mu doporučil jeden z diskutérů.

„Myslím, že se našel v komunální politice, že tam má výsledky, baví ho to, ale práce ve Sněmovně vyžaduje skutečně trochu jiná povahová ustrojení, musíte být trpělivější, musíte si zvyknout na to, že některé věci jdou hodně pomalu, kdežto na radnici rozhodnete a jde to většinou rychle. Zákony se ale musí šít pomalu a já bych uvítala, kdyby to bylo ještě pomaleji, než je tomu teď. A já si nemyslím, že by Pavel Novotný byl typem takto trpělivého politika,“ prohlásila.

Novotný se hned poté zeptal, zda to znamená zákaz jeho vstupu do Sněmovny a zda to Němcové přijde v pořádku, takto se vyjadřovat o svých spolustranících.

„Nevíte někdo, je to pro mě zakazující nějak, nebo se mohu svobodně o to ucházet. A je to jenom začátek, Miroslavo Němcová? Budeme výrazným komunálním politikům takhle dávat najevo, že nejsou žádoucí, je fér je takto odkazovat, dávat jim najevo, že neprojdou, ano?“ chtěl vědět.

