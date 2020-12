Násilí? Už to nezavřete, bude zle. Babiš, Hamáček a Blatný se mohou bát

reklama

Anketa Jste pro to, aby vláda znovu zavřela obchody a restaurace? Ano 57% Ne 43% hlasovalo: 2342 lidí



„Skutečný politik“ dle něj musí dělat rozhodnutí, a tak by vláda měla trvat na tom, že alespoň v předvánočním čase setrvá aktuální režim. „Koneckonců nemocnice v Letňanech je prázdná, přístrojů na plicní ventilaci je volných 48 %, prostor tam je,“ sečetl s tím, že by vládní činitelé měli určit přijatelné riziko, protože „všechno je v životě vždycky něco za něco“.



Strategické rozhodnutí podobného rázu by, podle něho, také měli politici umět osvětlit. „Pokud politik udělá ono strategické rozhodnutí – například jako Churchill odmítl nabídku na mír s Německem – pak se musí postarat, aby občané věřili, že bylo správné. V tomto případě to znamená, že je potřeba, aby tabulka PES aspoň do Štědrého dne ukazovala tu trojku, pak začala trochu, jakože stoupat, no a pak skočila na čtyřku, tak se to zase zavře. Lidé by totiž alespoň věděli, co je v horizontu 14 dnů čeká,“ zmínil. doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Aktuální počínání vlády hodnotí dosti kriticky: „Kdo ale ve čtvrtek otevře obchody a v neděli mu tabulka ukáže, že je má zavřít, tak to není s prominutím politik, to je blbec – a především alibista, který nedokáže určit směr a stát si za tím. A kdo udělá tabulku a pak se jí neřídí – ten ztratí už jakýkoli kredit.“



Podle Horáka to jiným stylem než takovýmto nyní nelze udělat, jelikož dle něj u nás „50 % je pro a 50 % proti“.



Pokud by se kabinet uchýlil opět uzavírat obchody, restaurace, školy a omezovat život občanů v takto krátké době, pak se mu to nemusí podařit: „Jak se stádo dá do pohybu, těžko ho zastavíš. Já se vsadím, že kdyby ty hospody chtěli v pondělí zavřít – nepovede se to.“ Fotogalerie: - Zavřené krámy

„Jo kdyby se řeklo, že budou zavřené do ledna jako v Německu a v Rakousku, lidé by to skousli. Ale tady už je problém, protože tímhle neobratným postupem byla narušena ta základní solidarita, kterou si pamatujeme z jara – jeden za všechny, všichni za jednoho. Ta se po prvním rozvolnění hodně vytratila, ale přece jen se to napodruhé nakonec podařilo lidi přesvědčit. Mám obavy, že potřetí už to po dobrém nepůjde,“ uzavírá Horák ve svém komentáři na facebooku.

O možném zpřísnění nedávno uvolněných restrikcí vlády se hovoří kvůli zvýšení indexu rizika systému PES z 57 na 64 bodů, což již odpovídá čtvrtému stupni restrikcí. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dříve avizoval, že pokud se čísla indexu zhorší tři dny po sobě, pak nastane opět přechod na vyšší stupeň rizika a opětovný uzávěr mnoha činností. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že vláda hodlá situaci řešit na svém pondělním zasedání.

Naproti tomu ministr vnitra Jan Hamáček ČSSD na sociální síti Facebook kroutil hlavou nad nezodpovědností některých lidí, kteří nedodržují dvoumetrové rozestupy a i jinak porušují vládní opatření určená na boj proti covidu.

„Tohle nebude populární příspěvek. S hrůzou jsem sledoval reportáže i zprávy o tom, jak lidé nedodržují nařízení. Dokonce i tak, že musí policie zasahovat na jednom místě opakovaně. Nechápu, kde se v některých lidech bere nezodpovědnost a arogance vůči všem, které pandemie postihla. Mnoho lidí bohužel přišlo o své blízké, dalším zasáhl covid do jejich podnikání,“ rozzlobil se Hamáček na sociální síti Facebook.

K obezřetnosti nabádal své spoluobčany také ministr Blatný, a to už v neděli.

„Index rizika vzrostl. Aktuálně je na hodnotě 64. Jak dlouhodobě upozorňuji, situace je křehká, a proto je opravdu důležité dodržovat nastavená opatření. Podle čísel v dalších dnech se rozhodneme jak dál. V pondělí zasedá vláda a jistě to bude jedno z hlavních témat. Nárůst indexu rizika je dán dvěma faktory: mírným nárůstem relativního podílu pozitivních případů a dále navýšením reprodukčního čísla. Aktuální hodnota R je rovna 1,02. Navýšení nad 1 je tedy velmi malé, jen dvě setiny. Vydržme a nepolevujme v zodpovědném chování,“ požádal Blatný své spoluobčany na twitteru.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ostrými slovy na adresu svých spoluobčanů nešetřil předseda vlády Andrej Babiš (ANO)

„Já vůbec nemám pocit, že bychom byli zklidnění,“ pokáral ve svém pravidelném souhrnu „Čau lidi“ občany premiér Andrej Babiš (ANO). A v nepříliš optimistickém tónu avizoval, že nenese dobré zprávy a dneska „se nám to fakt líbit nebude“. Rozlítilo ho například zjištění, že lidé přímo na vánočních trzích konzumují langoše a trdelníky, což vláda zakázala. A nejen to. Velmi ho zarazila i nelegální párty v centru Prahy. Situaci by dle něj měl začít řešit pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). „Co vlastně dělají pro občany Prahy? No, asi moc ne,“ rozčílil se předseda vlády na vedení Prahy a ukázal i na její rozpočet.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Opijí se pod obraz! Babišovi došla trpělivost. Covid i Pirát Hřib Víte, jak covid-19 poškozuje váš mozek? Následky klidně až za 10 let. Profesorka Syková, specialistka na onemocnění tohoto orgánu, promluvila. Raději se posaďte Skóre PES jde opět nahoru! Bude se zpřísňovat? „Vyloučit to nemůžeme,“ říká Blatný Lidé, nebojte se očkovat, nabádal Prymula z televize. Doporučil to prý i Babišovi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.