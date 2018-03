Naštvaná Černochová odešla ze sálu a zpucovala Babiše

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) oznámil, že šéf Generální inspekce bezpečnostních sborů dostane „padáka“. Opoziční ODS za to na Babišovi nenechala nit suchou. Především Jana Černochová se rozčílila tak, jak už dlouho ne. Podívejte se proč.

„Domnívám se, že je to naprosto skandální. Jednak vedení tohoto výboru a jednak to, jaký prostor si uzurpoval pan premiér ve věcech, ke kterým není kompetentní,“ okomentoval ostře Babišovo rozhodnutí poslanec ODS Pavel Žáček, místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost. „Podle mě porušil několik norem a s tím se nemůžeme smířit. Takto to být vedeno nemělo,“ šil dál do premiéra Žáček, který demonstrativně opustil jednání výboru. „Já si myslím, že k tomuhle lynči se opravdu nemusíme přidávat,“ zdůraznil před kamerami ČT.

Premiér se podle Žáčka vyjadřuje k dokumentům, které jsou neveřejné, a pokud si tady někdo počíná zcela nepřijatelně, není to šéf GIBS. Nemluvě prý o tom, že si premiér vzal slovo mimo pořadí a sdělil poslancům všechno to, co měl na srdci, zcela mimo pořadí diskuse.

Poslanec Vít Rakušan (STAN) dal kolegovi z výboru za pravdu. Poslanci Radku Kotenovi z SPD se prý vedení jednání zcela vymklo z rukou. Členové se ani nedostali k tomu, aby hlasovali, zda jejich jednání bude veřejné či neveřejné. A přestože to hlasování neproběhlo, tak tady už se věcně meritorně diskutuje, citují se tady nějaké materiály a my nemáme vůbec jasno, zda mohou být v tuto chvíli citovány, nebo nikoliv,“ upozornil Rakušan.

Další velký problém je v tom, že plukovník Murín nedostal prostor k tomu, aby se vyjádřil. Šéf GIBS nebyl ani přizván. Poslanci stejně tak nevědí, jestli státní zástupci budou ochotní jednat v otevřené diskusi. Státní zástupci ovšem byli zbaveni mlčenlivosti. Poslanci by chtěli od kompetentních osob slyšet, proč k tomu došlo. „Aby si tady někdo uzurpoval slovo, aniž by mu bylo uděleno, to přece není Parlament,“ rozčiloval se Rakušan.

Jana Černochová (ODS) coby další členka výboru pro bezpečnost dala svým kolegům za pravdu. ,,Česká republika má zákony, těmi se musí řídit a podle Černochové musí být všem jasné, že se zákonem řídí i jednání výboru, a není možné, aby premiér do tohoto jednání vpadl tak říkajíc jako velká voda a začal výbor řídit. To je věc, se kterou se nemůžeme smířit, protože jsme skutečně na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu, platí tady jednací řády, které jsou zákonem. A tento jednací řád byl od první chvíle porušován,“ kroutila hlavou Černochová.

Tady se jedná o zásadní věci, tady se jedná o to, že byl napaden plukovník Generální inspekce bezpečnostních sborů. Té Generální inspekce bezpečnostních sborů, která šetří kauzy policistů, obecně Policie ČR, která vyšetřuje pana premiéra v demisi Babiše. Copak to nikomu nedochází, o co se tady hraje?“ zuřila dáma před kamerami.

Teď tady proti sobě Andrej Babiš staví část stáních zástupců a GIBS, což je podle Rakušana, Žáčka i Černochové zcela špatně, protože premiér by měl stát nad tímto sporem. „Mělo být veřejně nakydáno na tuto instituci (GIBS), myslím si, že v tomto smyslu už ani nejde o ředitele GIBSu, ale o celou instituci, to jsme dneska jasně slyšeli. A měli být zneužiti státní zástupci proti této policejní instituci,“ rozčiloval se Žáček.

Černochová ohnivý výstup uzavřela poznámkou, že GIBS má být nezávislou institucí a Andrej Babiš na tom nemá nic měnit.

Premiér v demisi

