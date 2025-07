Zakázané opékání buřtů s Konečnou přerostlo v obecní „Slunce, seno...“

Politici hnutí STAČILO! v Plzeňském kraji plánovali malé setkání v obci Srby nedaleko známé Zelené hory u Nepomuku. Žádné opékání buřtů u klubovny na hřišti se však konat nebude. Vedení obce, která má 169 obyvatel, akci zakázalo. Syn starosty navíc vzkazuje „nejste zde vítáni, nejezděte sem“.

Je to paradoxní. Kdyby se akce na místním hřišti za účasti lídryně STAČILO! Kateřiny Konečné uskutečnila, vše by s největší pravděpodobností proběhlo bez širšího zájmu. Dorazilo by pár desítek lidí, během opékání špekáčků by diskutovali s Konečnou a dalšími kandidáty, a tím by vše skončilo. Místo toho se ze zákazu akce stává téma, na které reagují špičky hnutí STAČILO! a konec konců i média.

Podle lídra STAČILO! v Plzeňském kraji Vítka Prokopa je zákaz akce účelové rozhodnutí. „Starosta byl informován dlouho dopředu místními organizátory a nic proti tomu neměl. Nakonec to po tlaku ze strany tamní místostarostky přerostlo k tomu, že si pár dnů před konáním akce svolali mimořádné zastupitelstvo s jediným bodem programu: zákaz naší akce. Přišli s nepravdivou argumentací, že o tom nevěděli, přestože byla obec oblepená plakáty a starostovi to bylo řečeno dávno před tím. Přesto říkali, že má jít o zatajenou akci. Nakonec přišli ještě s tím, že tam politické akce probíhat nesmějí, přestože se tak dříve běžně dělo. I naše akce. Argumentovali porušením smlouvy,“ popisuje lídr hnutí STAČILO! v Plzeňském kraji Vítek Prokop.

„Jde o účelové vykládání pravidel a šíření lží. Starosta o akci informovaný prostě byl a obrátil pár dnů před konáním. A to všechno pouze pro to, že měla přijet Kateřina Konečná, aby si s námi opekla pár špekáčků. To mělo být nezákonné. Nezákonné opékání špekáčků,“ kroutí hlavou Prokop.

Tato slova potvrzuje i opoziční zastupitel obce Srby za KSČM František Hlásek, který starostu obce podle svých slov osobně předem o všem informoval.

„Nic utajované nebylo, všechno jsem vždycky říkal dopředu. I v tomto případě to tak bylo. Nějakých 14 dní předem jsem starostovi říkal, že tu budeme opékat buřty a že přijede Kateřina Konečná. A nedělo se nic, nikdo neměl nic proti. Až když jsme v sobotu začali vyvěšovat pozvánky na tento čtvrtek, kdy se opékání mělo konat, v pondělí ráno mi volal starosta, že se k večeru musí sejít zastupitelstvo a projednat nějakou věc. Začal jsem tušit, že půjde o naši akci. Šli jsme na zastupitelstvo, kde na nás vyrukovali s různými paragrafy a co všechno jsme prý porušili. Tvrdili, že jsme pronájem měli na kulturní a nikoli na politickou akci. Na vesnici se běžně dělají všechny akce. Někdo přijde, řekne to starostovi, ten souhlasí a je to,“ sděluje pro ParlamentníListy.cz Hlásek.

Prozrazuje navíc, že Konečná neměla do obce přijet poprvé. „Teď by tu byla podruhé. Během její první návštěvy v sálu seděl i starosta a také ji poslouchal. Neměl s tím žádný problém. Jak jsem slyšel, paní místostarostka mu teď umyla hlavu a on otočil. Měli jsme tu už víc akcí a nikdy problém nebyl, až nastal teď,“ dodává František Hlásek.

Starostu obce Srby Václava Helmu se redakci nepodařilo zkontaktovat. Nezvedal telefon a nereagoval ani na SMS zprávu. Na facebooku pod příspěvkem Vítka Prokopa však reakci připojil jeho syn.

„Lžete, předem domluvené jste to neměli a nepovolená a neschválená politická akce nemůže proběhnout, protože porušuje zákon. Stejné jako vaše předešlé, stále se opakující akce pouze komunistů, které jsou schválně zastupitelstvu zamlčovány a dozvídá se je až v momentě, kdy probíhají. Z okolních obcí už slýcháme kritiku z propagace jedné politické strany, a to nechceme. O svobodě slova a demokracii nás prosím nepoučujte, to už předvedli vaši předchůdci. Nejste zde vítáni, nejezděte sem. Stačilo, konečná,“ uvedl na facebooku Václav Helma, syn starosty obce.

Do diskuse pod příspěvkem Vítka Prokopa o zákazu akce se zapojil i citovaný zastupitel František Hlásek, který reagoval nejen na slova starostova syna, ale též na tvrzení dcery místostarostky obce Srby. Ta opakovala, že akce byla prý před zastupitelstvem zamlčena.

„Nikdy žádná akce nebyla utajovaná. Vždy o všem věděl starosta. Osobně jsem mu to říkal vždy dopředu, kdy ještě nebyly letáky vyvěšené. I starosta se zúčastnil prvé akce s Kateřinou Konečnou. Pak už nechodil, protože prý dostal vyčiněno místostarostkou,“ reagoval v živé debatě na facebooku zastupitel Hlásek.