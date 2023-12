Naštvaná Ukrajina. A ztrapněný Fiala. Vývoj v EU, který potěší Rusko

„Kdekdo se spoléhá na nějaké bruselské recepty. Ale které to jsou? Znáte nějaké, které fungují? Já tedy ne.“ Takto promluvil tehdy čerstvý předseda ODS Petr Fiala. Psal se rok 2014. A o 9 let později se ukázalo, že nefungují ani energetické sankce uvalené na Rusko kvůli vpádu kremelské armády na Ukrajinu. Do Bulharska se dál dováží ruská ropa, a to za ceny, které jsou nad stropem stanoveným Evropskou unií.

reklama

Od ruského vpádu na Ukrajinu v únoru 2022 přijímala jeden balík protiruských sankcí za druhým. Ukazuje se však, že v praxi moc nefungují. Bulharsko dál dováží ruskou ropu a plyn. Zrodil se černý trh, na kterém se tyto suroviny prodávají nad cenovým stropem opět stanoveným v rámci sankcí.

„Do země přicházely barely ruské ropy za cenu vyšší než 60 dolarů, kterou spojenci přijali, aby Moskvě ubrali z kritických příjmů pro její válku na Ukrajině. Bulharsko bylo mezi svými partnery v neobvyklé pozici. Dostalo výjimku ze sankcí Evropské unie, které zakazují většinu dovozu ruské ropy, údajně proto, aby zajistila, že země nebude čelit akutnímu nedostatku energie, přestože širší politika EU měla za cíl rozdrtit hlavní ruskou hotovostní tepnu po jeho rozsáhlém útoku na Ukrajinu,“ napsal server Politico. „Podle důvěrných celních údajů, které má server POLITICO k dispozici, Bulharsko pokračovalo v dovozu ruské ropy výhradně nad cenový strop od srpna do října. Podle výpočtů think-tanku Centra pro výzkum energie a čistého vzduchu (CREA) měly dodávky odhadovanou hodnotu 640 milionů EUR. Peníze šly ruským energetickým firmám, které platí daně a pomáhají naplnit válečnou truhlu Kremlu,“ pokračoval server.

Politico upozorňuje, že díry v sankčním systému „jsou jen symbolem širších nedostatků, které nahlodaly pokus EU zastavit miliardy, které Rusko vydělává vývozem energie. A pokud už se některé sankce vymáhají, orgány jednotlivých zemí EU je vymáhají každý po svém.

Anketa Považujete Tomáše Halíka za morální autoritu? Považuji 1% Nepovažuji 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 12661 lidí

„Příjmy z vývozu ropy z Ruska klesly o pouhých 14 procent od zavedení restrikcí. A v říjnu dosáhly ruské příjmy z fosilních paliv maxima za 18 měsíců,“ upozornil server s tím, že EU v podstatě už dochází dech k tomu, aby to mohla nějak změnit.

A z Ukrajiny přišlo varování.

„Celý sankční mechanismus funguje pouze tehdy, budete-li pravidelně přijímat rozhodnutí, která uzavírají mezery a uvalují nové sankce,“ řekl ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba POLITICO. „Každý herec na světě má schopnost se přizpůsobit.“

Potvrzují se tak slova dnešního premiéra Petra Fialy (ODS), který v roce 2014 na kongresu ODS varoval, že evropská řešení nefungují.

„Kdekdo se spoléhá na nějaké bruselské recepty. Ale které to jsou? Znáte nějaké, které fungují? Já tedy ne. Na všechno má Brusel jen jednu odpověď. Když se něco nedaří, tak je to proto, že jsme ještě málo evropští. Zajímavé ale je, že to, co se daří na národní úrovni, tak na úrovni Bruselu nějak selhává. Ale současně stoupá míra iracionality. Tou trpí každý, kdo se před vedrem zavře do klimatizované kanceláře a nad obrazovkou počítače spřádá plány, jak vylepšit naše životy,“ rozpovídal se Fiala.

Na slova Petra Fialy pronesená před lety, upozornil šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl. „Ano, autorem tohoto mimořádně zdařilého výroku je brněnský profesor politických věd Angela Nutella,“ napsal k tomu.

Psali jsme: Putin si „vytřel“ s EU? Změněné jméno. Neznámý kupec. Ropný rekord Nechají nás zemřít, plakala do kamer Zelenská. A Rusové chystají zimní útok Dodáváte Rusům vraždící materiál! USA, Švýcarsko, Tchaj-wan... Drsné nařčení „Ropné sankce na Rusko selhaly.“ Nás zasáhnou: až 45 Kč na litr

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.