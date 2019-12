Naštvaný Babiš poslal vzkaz opomenutým rodičům: Já pro vás dělám zadarmo

Na Novinkách vyšel článek o dění okolo navyšování rodičovského příspěvku. Navýšení se bude týkat jen některých, proto vznikla iniciativa #TAKEPECUJEME. „Jde o to, že jsme tu dnes dvě maminky, které mají úplně stejně staré děti, a jedna navýšení příspěvku o 80 tisíc dostane, a druhá ne,“ řekla jedna z maminek. Jedna dokonce na Andreje Babiše vystartovala, premiér jí prý rodičovský příspěvek zaplatí ze svého. „Je to hloupá otázka. To mám jako dát všem? Mám jim dát tři miliardy? Nemám tři miliardy. Dělám zdarma, posílám peníze samoživitelkám, tak nevím, proč bych jim to měl platit,” odpověděl na dotaz, zda peníze pošle všem.

Andrej Babiš dle Novinek nehodlá vyslyšet výzvu iniciativy #TAKEPECUJEME. Ta ho vyzývá k tomu, aby doplatil zvýšený rodičovský příspěvek 70 tisícům rodin, které podle současné úpravy zákona nemají nárok na zákonné navýšení. Ve Sněmovně však na něj začala řvát jedna matka a prý na něj agresivně zaútočila. Novinkám řekl, že pouze té přislíbil, že jí pošle soukromé peníze a doplatí jí tedy rodičovský příspěvek.

„Je to hloupá otázka. To mám jako dát všem? Mám jim dát tři miliardy? Nemám tři miliardy. Dělám zdarma, posílám peníze samoživitelkám, tak nevím, proč bych jim to měl platit,“ řekl Novinkám premiér Andrej Babiš na dotaz, zda vyslyší výzvu iniciativy #TAKEPECUJEME. Babiš však hodlá dodržet slib a zaplatí navýšení Petře Bořilové Linhartové, která se ho ve Sněmovně ptala, proč ji přijetím zákona diskriminuje.

„Slíbil jsem to té paní, která tam na mě řvala, ječela a agresivně na mě útočila, a té to dám, ale ta mi zatím nenapsala. A možná to doplatím někomu jinému, ale to jsou mé soukromé peníze. Nepodsouvejte mi, že jsem to slíbil všem, asi těžko bych mohl slíbit tři miliardy,“ dodal premiér.

„Premiér je podle žebříčku magazínu Euro čtvrtým nejbohatším českým občanem s odhadovaným majetkem ve výši 71 miliard Kč. Premiérský plat, který Babiš dává na charitu, činí letos 221.200 Kč hrubého,“ psaly Novinky.

Iniciativa #TAKEPECUJEME, složená především z žen, se snažila na půdě Parlamentu na poslední chvíli přemluvit premiéra Babiše, aby podpořil senátní verzi zákona, která by navýšila rodičovský příspěvek z 220 tisíc na 300 tisíc všem rodinám s dětmi do 4 let, tedy i těm, co svůj příspěvek již vyčerpali. Ministryně financí Alena Schillerová argumentovala tím, že pro takovou verzi nejsou v rozpočtu peníze. Náklady odhadla na 2,6 až 3 miliardy korun.

Iniciativa si však stěžuje na to, že se jedná o diskriminační zákon. „Jde o to, že jsme tu dnes dvě maminky, které mají úplně stejně staré děti, a jedna navýšení příspěvku o 80 tisíc dostane, a druhá ne, nebude mít nárok, protože už má vyčerpáno,“ vysvětlovala jedna z maminek Lenka Máchová. Dodala, že příspěvek mohou vyčerpat dříve z důvodů dřívějšího odchodu z práce či kvůli očekávání dalšího potomka. Senátoři KDU-ČSL chtějí zákon napadnout u Ústavního soudu jako diskriminační.

