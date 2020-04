Návrat dětí do škol v půlce května? Ne! Je zde mohutná petice

Někteří rodiče netrpělivě vyhlížejí den, kdy školy opět otevřou své dveře a jejich děti se vrátí do lavic. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) jak v České televizi, tak v Českém rozhlase naznačoval, že by to mohlo být v polovině května. Ukazuje se však, že by desítky tisíc rodičů byly raději, kdyby se jejich ratolesti vrátily do škol až 1. září. Strach z koronaviru u nich převažuje nad únavou z domácí výuky. Zrodila se dokonce petice, kde signatáři ministra důrazně žádají, aby nechal školy zavřené.

Po internetu koluje petice, která žádá ministra školství, aby byly školy uzavřeny až do konce školního roku a otevřely se až v září. Petice, která o to ministra žádá, spatřila světlo světa 5. dubna a už se pod ní objevilo přes 59 tisíc podpisů.

„My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme pana ministra školství Roberta Plagu o uzavření škol do konce školního roku. Jak jistě víte, školy v ČR navštěvuje přes jeden milion žáků. Tito žáci se každé ráno a odpoledne přepravují z domovů do školy a velká část k tomu využívá MHD. Z důvodu velkého zaplnění autobusů v inkriminované časy je mezi lidmi v nich velmi malý rozestup a šíření nebezpečného viru je tak velmi snadné. Navíc MHD často využívají k přepravě i senioři, tedy skupina obyvatel, pro kterou je tento vir obzvláště nebezpečný,“ stojí v petici určené panu ministrovi.

Podle signatářů petice může výuka pokračovat tak jako doposud, protože rodiče už jsou zvyklí, jak je systém vzdělávání jejich dětí nastaven.

Pokud by žáci chodili do školy, museli by nosit roušky, a to by byl podle signatářů velký problém. Už proto, že po mnoha hodinách výuky by roušky na tvářích učitelů ztratili ochranný smysl. Navíc by byli z výuky unavenější než obvykle, protože by se nemohli ani pořádně nadechnout a nedostatek kyslíku by jejich tělo zmáhal. K dovršení všeho zlého by navíc žáci sedící v zadních lavicích ani nemuseli slyšet výklad látky.

Tomu, že podpisy pod peticí stále přibývají napomohl také spolek Forum rodičů.

„Rozhodli jsme se podpořit tuto petici, mnoho rodičů nechce dát dítě do školy v nejbližších měsících, ani kdyby se otevřela. Někteří rodiče otevřením škol přijdou o ošetřovné a i přes své obavy o zdraví budou nuceni dát dítě do školy. Udržovat děti ve striktních pravidlech, např. v rouškách nebo s rozestupy, není ani fyzicky, ani psychicky zdravé, napětí a strach by neměl dobrý vliv na učení dětí. Pobyt v uzavřených prostorách zvýší přenos viru a ohrozí zdraví i životy starších učitelů a prarodičů.

K otevření škol se vyjádřila také předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová, která zavítala do nedělních Otázek Václava Moravce v České televizi.

Chtěla mimo jiné vědět, zda ministerstvo školství dokáže zajistit dostatek dezinfekce a roušek a teploměrů pro učitele a žáky, pokud se mají vrátit do lavic v půli května, jak si to představuje ministr Plaga.

„Jako učitelé bychom se pana premiéra (Babiše z ANO) zeptali, kdy byl naposledy ve škole. Třeba děti, které se neviděly dva měsíce, přijdou do škol a budou chtít obejmout svého spolužáka, anebo si s ním plácnout; a nedovedu si představit, že by jeden učitel ohlídal 30 dětí, aby udržovaly metrové odstupy,“ upozornila Mazancová s tím, že by si ani nepřála, aby děti udržovaly metrové odstupy. To by je raději nechala doma, aby se vzdělávaly tak jako v posledních týdnech.

