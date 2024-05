Ne politici. To lidé jsou hloupí. Topolánek šel proti voličům

Václav Moravec pozval do svých Otázek 3 bývalé premiéry – Mirka Topolánka, Jiřího Rusnoka a slovenského expremiéra Eduarda Hegera. Nechal je debatovat o společenské situaci v Česku a na Slovensku. Topolánek Čechy nešetřil. „My Češi jsme trochu nafoukaní a tváříme se, že my už jsme ten Západ, zatímco na východ od Hodonína už je Asie,“ pousmál se Topolánek. „Lidé jsou hloupí,“ vypálil po chvíli. Když dostal slovo expremiér Heger, začal hokejovým mistrovstvím světa. A pak zvážněl.

„Já si nemyslím, že ta naše situace ve střední Evropě v prvé řadě souvisí přímo s těmi 40 lety komunistické totality, nicméně taky,“ začal Topolánek. „My Češi jsme trochu nafoukaní a tváříme se, že my už jsme ten Západ, zatímco na východ od Hodonína už je Asie,“ pousmál se Topolánek.

Západní Evropa podle Topolánka pořád na střední Evropu hledí jako na postkomunistický prostor, ale podle expremiéra je to hodně generační věc, která se obrousí, pokud na to dostane čas v rámci EU. „Tím si nejsem jistý, protože má nakročeno k rozpadu,“ pravil na konto Česka a EU Topolánek.

Rusnok upozorňoval, že znalosti o střední Evropě kolísají. Rakušané či Němci tento prostor znají dobře a jiné země už méně. „Ale my bychom si měli jako středně vyspělá země říct, jací jsme. My jsme tady už 30 let po změně režimu. Vezměte si, že Španělsko mělo svůj fašistický režim až do 70 let, Portugalsko ještě déle, ale nikdo to moc neřeší,“ pravil Rusnok. „Já bych se nezabýval nějakými nálepkami, já bych se zabýval našimi reálnými problémy a prací,“ pokračoval.

Když dostal slovo Heger, pogratuloval českému hokejovému týmu k postupu do finále na mistrovství světa v Praze a ujistil, že on bude večer rozhodně fandit právě našemu týmu.

Poté se začal věnovat politice a konstatoval, že ruské propagandě se na Slovensku relativně daří. Zvlášť, když dnes nejsilnější vládní strana Směr-SD hraje na ty nejnižší pudy voličů, hraje na strach. Tak to vidí Heger. A proti tomu se podle Hegera opravdu složitě postupuje.

Topolánek opět nešetřil tvrdými výroky.

„Slovensko, to byly tisíc let horní Uhry. Slovensky tam mluvilo asi 6 lidí. A tu šanci na rozvoj dostalo trochu uměle. Proto pak také chtěli tu svoji stoličku. Polsko bylo několik set let součástí ruské říše, zatímco my jsme byli její součástí jen 30 let. My jsme celou dobu byly součástí západní Svaté říše římské,“ pravil Topolánek.

A pokud jde o vyhrocenou politickou situaci, za tu si podle Topolánka můžeme sami.

„Já už to dnes můžu říct, protože už nikam nebudu kandidovat. Ti lidé jsou hloupí a zvolí si takové politiky. Já bych za to neobvinil ty politiky, ale ty lidi. Protože oni si volí politiky. Podle toho, co jim kdo slíbí,“ pravil Topolánek.

„Chcete říct, že ta politika je hloupá proto, že jsou hloupí lidí?“ ptal se Moravec.

„Ano, přesně to jsem chtěl říct,“ poděkoval Topolánek Moravcovi.

Heger konstatoval, že k vyostření situace na Slovenku přispěli politici Igor Matovič a Richard Sulík, kteří jako členové bývalé vlády velmi tvrdě kritizovali tu současnou. A obratem připomínal, že on sám byl jen místopředsedou strany, nikoli šéfem strany a na jeho síle jako premiéra to bylo znát.

„Kdybych já vyhodil Igora Matoviče z vlády, tak bychom okamžitě měli předčasné volby. A kdyby se to stalo v čase energetické krize, tak by Robert Fico přijel na velkém bílém koni a neměl by s vládou jen základní většinu v parlamentně, jakou má teď, ale měl by i ústavní většinu,“ pravil Heger.

Podle Topolánka je dobře vidět, že o demokracii se musí pečovat a musí se zalévat jako květinka, protože demokracie je ohrožena vždy. Politika je podle Topolánka řemeslo, ve kterém se rozhodujete mezi špatným a ještě horším. „A dobrý politik jste, když rozpoznáte, co je to špatné a co je ještě horší,“ poznamenal Topolánek.

A znovu vyčinil voličům, koho si to zvolili. Na Slovensku. „Igor Matovič přece vůbec nikdy neměl být premiér. Ale byl.“

Rusnok konstatoval, že slovenská demokracie podle jeho názoru tuto situaci přežije, protože tamní vládní politici nejsou z jeho pohledu tak ostří, jako je maďarský premiér Viktor Orbán.

Topolánek: Oni to nedělají!

Poté Topolánek znovu spustil velmi ostře a konstatoval, že Česká republika zaspala a zůstala montovnou, jakou byla před dvaceti lety. Dnes podle něj žijeme v přeregulovaném prostředí. „My jsme pořádně nedělali nic 20 let, tak si nemůžeme myslet, že to teď za pět let rychle změníme. My budeme muset udělat evoluční změny. … My už nejsme investičně sexy,“ nechal se slyšet Topolánek.

Česko podle něj musí projít změnami, ale to se z jeho pohledu zatím neděje. „U české vlády po dvou a půl letech vlády konstatuji, že oni to nedělají,“ kroutil hlavou Topolánek.

„Kdybychom tu neměli 400 tisíc Ukrajinců, tak by nám kleklo stavebnictví i gastro. A v této situaci oni zvýší daň z nemovitosti,“ zlobil se český expremiér za ODS.

„Mně se to poslouchá dobře,“ pochválil Topolánka Rusnok. Ale hned dodal, že v politice je to často velmi složité. On by prý zvýšil daně bohatým lidem v podobě obnovy superhrubé mzdy. „Těm nejchudším to necháme, ale těm nejbohatším to zvýšíme tak, jak to bylo před tím, protože jsme tady před tím taky žili a nikdo neemigroval,“ pousmál se Rusnok. „Ale nedělejme si iluze, že by nás nějak zachránilo velké zdanění bohatých,“ dodal Rusnok s tím, že je podle jeho názoru třeba změnit daňové zatížení střední třídy.

Topolánek se stavěl proti zvyšování daní. Místo toho hovořil o zavádění školného na univerzitách, o změnách na vysokých školách, ale k těmto změnám nedojde. „Ve vládě sedí samí akademici a ti si nikdy nevypustí rybník,“ soptil Topolánek.

Upozorňoval také, že v Česku jde do výzkumu dost peněz, ale tyto peníze jsou špatně alokovány.

Heger konstatoval, že na Slovensku se dlouhá léta žádné reformy nedělali a když už jeho vláda nějaké udělala, voliči jí za to nepoděkovali. Slovensko má podle jeho názoru talent na start-upy. Ale s tím souvisí počet a stav vysokých škol. „Když já si povídám s některými těmi rektory, tak oni říkají, že to je dobré. Přitom polovina našich studentů chodí do Čech. Oni cítí, že vy to máte lepší,“ konstatoval Heger.

Podle slovenského premiéra je třeba slyšet odborníky, kteří poradí jak postupovat a pak zvolit politiky, kteří tuto cestu do jisté míry naplní. S odbornou základnou pod nohami a s politickou zkušeností v zádech. „Ale je to těžké. Vezměte si, jak to chodí na sociálních sítích,“ poznamenal slovenský expremiér.

Rusnok poté varoval před budoucím rušením důchodové reformy, což už se tady v minulosti dělo a byl to problém. Podle Rusnoka byla chyba, že zde došlo k rušení důchodového pilíře.

Topolánek nabídl ještě jiný pohled.

„Evropa se sama rozhodla, že zchudne a usilovně na tom pracuje. My to těm lidem musíme říct, že chudneme. My už jsme zchudli o 20 procent,“ ťal Topolánek do živého.

Heger připomínal, že Slovensko bylo před pár desetiletím popisováno jako tygr střední Evropy. A dnes prý vypadá spíš jako stará kočka. A vyzval politiky, aby vedle bezpečnosti svých zemí hledali shodu i na nutnosti hospodářského růstu.

„Trochu se obávám, že budeme muset padnout na tvář. Nejen my, ale v mnoha směrech celkově i ta Evropa, protože dneska se tomu obyvatelstvu těžko vysvětluje, že je třeba částečně si snížit komfort,“ pravil Rusnok.

Na úplný závěr vyzval Topolánek Petra Fialu (ODS) a Andreje Babiše (ANO) k nalezení shody na základních směrech Česka do budoucna.

„Jinak se to všechno bude horšit. A vytvoří se takový narativ, který bude tak strašně nebezpečně silný. My musíme říct, že chudneme a abychom to změnili, tak musíme udělat zaprvé, zadruhé a zatřetí. Musíme vytvořit nový narativ strachu a naděje,“ uzavřel bojovně Topolánek.

