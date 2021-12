Ne povinnému očkování, hlasovali diváci. Anketu jim smazali. Už je povyk

reklama

Anketa Musíte v posledních týdnech šetřit na jídle? Ano 61% Zatím ne, ale bojím se, že budu muset 23% Ne 16% hlasovalo: 5133 lidí

Jednou z těchto zemí byla i Velká Británie. Jako v Česku běží pořad Snídaně s Novou, ve Velké Británii se mohou diváci dívat na pořad Good Morning Britain. Tento pořad na twitteru v souvislosti s variantou omikron vytvořil anketu, v níž se ptal, zda s příchodem této varianty není čas zavést povinné očkování.

Ovšem výsledky této ankety na profilu pořadu nenajdete. Anketa totiž zmizela. Ale podle snímků od těch, kteří si ji vyfotili, se rozhodně nedá říct, že o ni nebyl zájem, dle obrázku v ní hlasovalo přes 41 tisíc lidí a komentářů také nebylo málo. Drtivá většina hlasujících však byla proti povinné vakcinaci.

Proč anketa zmizela, společnost ITV, která pořad vysílá, nevysvětlila. Přitom se rozhodně nedá říci, že by se nikdo neptal. Otázku položil například britský youtuber Paul Joseph Watson.

Hi @GMB - why did you delete this poll? pic.twitter.com/OcAUkuYXdu — Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) December 7, 2021

Řada lidí měla více než jasno, proč anketa zmizela. Bývalý europoslanec James Wells si například kopl: „Z GMB (Good Morning Britain) se vyklubala pěkná sebranka, nejdřív vytvoří anketu o povinné vakcinaci a pak ji smažou, když nevyjde ten správný výsledek.“ A podobné názory s ním sdílela celá řada dalších lidí, kteří měli uložené své obrázky dokazující, jak se anketa vyvíjela.

@GMB is turning out to be a nasty little outfit - running a poll asking about #VaccineMandate & then deleting it when it gave the wrong answer



and using lies to argue the case ?? https://t.co/VRq0ovSCka — James (@JamesfWells) December 8, 2021

I see @GMB has deleted their poll. Why?



It looks like a firm NO to mandatory vax. pic.twitter.com/ZjGtW81mlN — Lange (@djlange) December 7, 2021

.@GMB, it looks like you accidentally deleted this poll.



Don't worry, we saved it for you ?? pic.twitter.com/xzyF9hN6Mm — Young Americans for Liberty (@YALiberty) December 8, 2021

Dodejme, že jeden ze známých moderátorů tohoto pořadu, Piers Morgan, byl zastáncem lockdownu a kritizoval premiéra Borise Johnsona za uvolnění covidových restrikcí. A patří rozhodně ke stoupencům očkování.

Psali jsme: Od ledna: Vakcíny způsobí smrt? Zákaz. Vakcíny jsou záruka? Taky zákaz Lži o vakcíně? Kosa na kámen. ČT má průšvih, opět Takže VUML. Stát do vás tu ideologii napere. Žantovský za vás přečetl novou strategii proti dezinformacím Brát peníze zlobivým. Ben Kuras četl o nové Evropě nového Německa

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.