Nechcete být v EU? Tak nekandidujte do Evropského parlamentu, uvedla europoslankyně

„Takovéto ad hoc monitorovací skupiny výboru mají v principu velmi omezený mandát ve vztahu k jednotlivým členským státům. To znamená, že se monitorovací skupina může pokusit monitorovat zprávy, které jsou všeobecně známé, ale nemůže se obrátit přímo na orgány činné v trestním jednání tak, jako kdyby byly součástí vyšetřování. Může požádat o informace, ale jejich vynutitelnost je velmi malá, v principu žádná. Jde tedy spíš o formální náležitost, kterou Evropský parlament a jednotlivé výbory chtějí deklarovat zájem o řešení konkrétní situace v členských státech,“ podotkla Beňová.

Své pak řekla i k zemědělským skandálům na Slovensku či k odchodu Roberta Fica z premiérského postu. „Myslím si, že Robert Fico to odhadl velmi správně s tím, že odešel z Úřadu vlády, protože situace byla velmi vyeskalovaná. Pokud by tam byl býval zůstal, tak by se společnost o to víc polarizovala,“ podotkla Beňová.

A jaký je její názor na politické strany, které nesouhlasí se členstvím v EU? „Můj osobní názor je, že takové strany, které nesouhlasí se členstvím země v Evropské unii, by neměly ani kandidovat do Evropského parlamentu,“ poznamenala také Beňová v souvislosti s evropskými volbami, které se uskuteční příští rok. „Evropský parlament je institucí Unie, a když oni s tím nesouhlasí, tak nevím, co tam vlastně chtějí dělat. Pravděpodobně se však účast na volbách tím, že dojde k jakémusi konfliktu mezi standardními stranami a radikálnějšími stranami, může zvýšit,“ dodala Beňová.