Nechci tvrdit, že je to ruská provokace, ale... Michael Žantovský a redaktor z Respektu rozjížději konspirační teorie, kdo naplánoval napadení prezidenta

„Indicie nasvědčují tomu, že akci někdo důkladně připravoval. Nemuseli to být Zemanovi lidé, ale jejich původ a motivaci by stálo za to v každém případě osvětlit,“ píše Michael Žantovský na svém facebooku. Podivuje se předně nad možností získání přesných informací. „Jak ta slečna včas věděla, kde přesně a v kolik hodin bude Zeman volit,“ zamýšlí se Žantovský a připomíná, že průměrný novinář si tuto informaci dokáže zjistit, ale někdo, kdo podle něj nezná jazyk a není v Praze místní, to má poněkud obtížnější.

„Jak se dokázala dostat a bez povšimnutí setrvávat ve volební místnosti, kde se chystal, jistě pod dohledem ochranky, státnický akt samovolby prezidenta republiky?“ uvažjuje Žantovský nad dalšími proměnnými. Další otazníky mu vyvstávající nad tím, jak se ukrajinská aktivistka dostala do Prahy, kdo jí uhradil cestu, kdo ji viděl nebo kdo s ní mluvil. Podle něj by se na tyto otázky měly hledat odpovědi.

Ondřej Kundra, redaktor Respektu, se zamýšlí nad tím, jaké informace o organizaci Femen jsou známé.. „Proč někdo, komu Zeman údajně vadí, má potřebu napadením pomoci k jeho zvoleni? Nechci tvrdit, že je to ruská provokace, je ale třeba se ptát a hledat odpověď,“ uvádí Kundra.

autor: sla