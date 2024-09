Nechte nás útočit v Rusku, naléhá Ukrajina. Rusko varuje, že odveta bude brutální

Ukrajina znovu vyzvala Západ, aby jí povolil údery hlouběji do ruského území. Poradce ukrajinského prezidenta Andrij Jermak uvedl, že údery na ruské vojenské cíle by urychlily řešení konfliktu. Tato výzva přišla po setkání představitelů USA a Velké Británie ve Washingtonu, kde se projednávala politika použití zbraní dlouhého doletu. USA dosud umožnily Ukrajině používat americké zbraně pouze v blízkém okolí ruských hranic s Ukrajinou.

Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov pak obvinil Spojené státy z toho, že poskytly Ukrajině „carte blanche“ (volnou ruku) k úderům dalekonosnými zbraněmi na ruské území. Podle Rjabkova bude Moskva na tuto strategii reagovat brutálně.

„Ruský prezident na toto téma řekl vše. Rozhodnutí (umožnit Kyjevu úder) existuje, všechny carte blanche, odpustky byly klientům Kyjeva vydány. Proto budeme reagovat brutálním způsobem. Je zde prvek vážného rizika, protože protivníci ve Washingtonu, Londýně a na dalších místech zjevně podceňují míru nebezpečnosti hry, kterou nadále hrají,“ citovala Rjabkova agentura TASS.

Ruský prezident Vladimir Putin již dříve prohlásil, že Ukrajina nemůže provádět údery hluboko na ruské území bez západní pomoci, zejména kvůli potřebě zpravodajských informací ze satelitů a letových misí. Putin rovněž naznačil, že země NATO se neomezují pouze na možnost poskytnout Ukrajině západní zbraně dlouhého doletu, ale mohou se i rozhodnout přímo zapojit do konfliktu.

Ministři zahraničí zemí G7 v sobotu ostře odsoudili íránský vývoz balistických raket krátkého doletu do Ruska, který podle nich představuje eskalaci íránské vojenské podpory ruské agresivní válce proti Ukrajině. Prohlášení zdůraznilo odhodlání G7 pohnat Írán k odpovědnosti za jeho podporu ruské války a přislíbilo zavedení nových a významných opatření.

Ukrajina a Rusko dále v sobotu provedly rozsáhlou výměnu 206 válečných zajatců, což bylo zprostředkováno Spojenými arabskými emiráty.

Ruské ministerstvo obrany potvrdilo, že 103 ruských vojáků, kteří byli vyměněni, byli zajati v ruské Kurské oblasti, a to v rámci dohody zprostředkované Spojenými arabskými emiráty. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že výměna zahrnovala 82 vojínů a seržantů, 21 důstojníků, a že se týkala obránců různých oblastí, včetně Kyjevské, Doněcké, Mariupolské, Azovstalské, Luhanské, Záporožské a Charkovské oblasti. Mezi vyměněnými byli členové ozbrojených sil Ukrajiny, Národní gardy, pohraniční stráže a policie.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na X potvrdil úspěšnou výměnu. „Naši lidé jsou doma,“ napsal na X.

Our people are home.

We have successfully brought back another 103 warriors from Russian captivity to Ukraine.

82 privates and sergeants. 21 officers. Defenders of the Kyiv and Donetsk regions, Mariupol and Azovstal, Luhansk, Zaporizhzhia, and Kharkiv regions. Warriors of the… pic.twitter.com/M9YsZjpFct