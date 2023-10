Nechtěl jsem válku. Ale jestli tam pošlou tyhle… V USA se šíří VIDEO

Napjatá situace ve světe mnohé přiměla k úvahám, co by dělali, kdyby dostali povolávací rozkaz. Na otázku, jak by se v takovém případě zachovala mladá generace, se rozhodl zodpovědět jeden z amerických mladíků a ve videu, které koluje po sociálních sítích, vysvětlil, že by jeho země s mladou generací raději počítat neměla. „Nechci bojovat ve válce, s níž nemáme nic společného,“ odmítá s tím, že dnešní generace nebude bojovat, jelikož se musí soustředit spíše na duševní problémy či LGBT tématiku. „Pokud Biden vyhraje další volební období, tak tvoje šance, že budeš odvedenej, se blíží 100 %,“ vzkázali mu však někteří komentující.

Mnozí mladí se netají, že jsou z takové myšlenky zhrozeni a jeden z Američanů se rozhodl do světa vyslat svůj názor, jak by dle něj lidé narození kolem roku 2 000 reagovali na povolávací rozkaz.



„Proč všichni začali mluvit o tom, že mladí z generace Z budou odvedeni? Ne, prostě kur*a nebudeme. A víte, proč jsem si tím jistej? Protože jak nás donutí, abychom šli do války?“ říká mladík na videu a jmenuje, že oproti situaci ze 40. let, když šli Američané bojovat proti nacistickému Německu v Evropě, fašistické Itálii a proti Japonsku v Pacifiku dnes již doba v mnohém dosti pokročila. Ptáte se v čem? Dle mladého muže například tím, že dnes máme třeba bisexuály či „skutečně duševně nemocné lidi“ či LGBT lidi. „Sám beru šest prášků,“ jmenuje muž na videu, když hovoří o duševních nemocech.

„Generace z se rozhodně nenechává naverbovat, máme život, který musíme žít,“ zaznívá od muže. „Pojďme se bavit. Není třeba nějaké ‚pif‘ ‚paf‘. To vážně ne,“ dodává.



Na následné negativní komentáře, které reagovali na jeho odmítnutí případného povolávacího rozkazu, poté pronesl, že si nemyslí, že by tento postoj měl mít cokoliv se zbabělostí. „Nejsem zbabělec. Jen prostě nechci bojovat ve válce, s níž nemáme nic společného,“ namítá.



Dle něj by do války nechtěli v 99 procentech ani samotní američtí vojáci. „Víte, proč lidé chodí do armády? Ne kvůli tomu, že by chtěli riskovat své životy, aby bránili vlast, je to kvůli tomu, že pocházejí z nízkopříjmových neprivilegovaných rodin a je to jediná možnost, jak mohou žít lepší život oni i jejich budoucí rodiny,“ myslí si mladík.

Rázně se ohradil i proti tvrzením, že by odmítnutí bojovat mělo něco dohromady s tím, že je homosexuál. „To že se mi líbí muži, nezpůsobuje, že bych měl málo testosteronu,“ uťal takové komentáře. Mnozí muži to dle něj sami dobře vědí, jelikož si prý také vyzkoušeli, jaké je to spát s mužem. „25 procent z vás se někdy v životě vyspala s mužem,“ vyčetl mladý muž svým kritikům.



„Chtějí tam opravdové muže, ty jsi v bezpečí, jelikož můžeš zůstat doma a barvit si své nehtíky,“ reagovala jedna z žen na předešlá slova a ubezpečila mladíka, že jemu by se vojenská služba vyhnula určitě. Mladík jí na to vzkázal, že svou manikúru rozhodně nepodceňuje. „Tohle jsou moje nehtíčky namalované od mé ségry, když mi bylo 15 a šel jsem do duhového průvodu,“ pochlubil se ještě s úpravou svých nehtů do odstínů duhy.



Mnozí naopak mladíkovi vzkázali, že pokud bude nutnost Američany povolat, tak doufají, že právě on půjde jako první. „Ty ubohá oklamaná duše. Doufám, že budeš první,“ zaznělo na sociální síti TikTok pod videm tvůrce.

„Mohou tě k tomu donutit. Je smutné, že nejste ochotni bojovat, pokud by to bylo nutné… Co je to za generaci,“ povzdechl si další.



Mnozí mladí však názor svého vrstevníka naopak podpořili. „Radši budu ve vězení, než bojovat ve válce za miliardáře,“ stálo v příspěvku s největším počtem souhlasných reakcí. „Vláda přeceňuje mou touhu žít, odvedou mě a já to ukončím dřív,“ zaznělo dále.



Od dalšího vrstevníka padlo, že pokud by došlo na povolávací rozkazy, tak se raději mladí nechají hromadně zavřít. „Ale kdo by pak bojoval v jejich válce,“ padlo. „My vás podpoříme. Už mě unavuje, jak lidi říkají, že musíme vést války. Chceme jen mír,“ podpořili pak i někteří starší mladou generaci v přesvědčení nebojovat.

Mladík přesvědčil nemálo lidí. Mnohé však naopak pro názor, aby začali vojenskou brannou povinnost podporovat. „Byl jsem proti návrhu, dokud jsem neviděl toto video. Teď si opravdu přeji, aby se odvod uskutečnil, abych mohl vidět videa s takovými lidmi ve výcvikovém táboře,“ zaznělo na sociální síti X.

I was opposed to the draft until I saw this video.



Now I really want the draft to happen and see the videos of guys like this in boot camp.



?? https://t.co/Jl0UNXi2pH — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) October 21, 2023

A dle některých by se měl mladík na vojenských výcvik už raději začít připravovat. „Nerad ti to říkám, chlapče, ale pokud Biden vyhraje další volební období, tak tvoje šance, že budeš odvedenej, se blíží 100 %,“ stálo v nepříjemné predikci.

hate to break it to you, kiddos, but if Biden wins another term your chances of being drafted are damned near 100% https://t.co/PCDaWasvIk — The Virginia Project (@ProjectVirginia) October 22, 2023

