Neděste lidi, zvládne se to. 31 let starostou, je poslancem ODS. Jak drahotu řeší u něj

„Tvrdím, že nejlépe se manipuluje s občany v rámci emoce, která se jmenuje strach. Opozice ho vyvolává mezi občany a je to neskutečně špatně. Měli bychom v tom být velmi opatrní. Neměli bychom vyvolávat stresy ve společnosti. Připravme se na to, chovejme se normálně, se selským rozumem, jako řádní hospodáři, a neblázněme. Je potřeba lidi uklidnit. Spousta z nich tím žije, zkazí si léto, dovolenou, obavami z toho, co bude,“ varuje Vít Vomáčka, starosta Kravař na Českolipsku a poslanec zvolený jako nestraník za ODS.

reklama

Anketa Mají Babišovi odpůrci právo narušovat pokřiky či silnější formou jeho mítinky? Mají 6% Nemají 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 28868 lidí

Do zastupitelstva zvolili Víta Vomáčku během prvních svobodných voleb v roce 1990 a stal se místostarostou. O půl roku později, v květnu 1991, se stal starostou obce Kravaře, které leží dvanáct kilometrů od České Lípy. Starostou je dodnes. Tedy už 31 let.

„Ale i v Libereckém kraji je jeden starosta, který je ve funkci déle,“ upozornil Vít Vomáčka. Tím nejstarším je František Pospíšil z obce Bílá. Volby sdružení, které Vomáčka vede, vyhrálo sedmkrát. Obhajovat bude i letos. „Máme dvě kandidátky, se kterými jsme domluvení. Nikdo proti nám nejde. Letos poprvé nebudou kandidovat komunisté. Při minulých volbách v roce 2018 se poprvé stalo, že se žádný člen komunistické strany do zastupitelstva nedostal. My jsme domluvení, že to bude stejné jako je to teď,“ prozradil.

Nechybí oponentura, když vlastně není opozice? „Máme tu mladé lidi, kteří přicházejí s novými nápady. Třeba při minulém zasedání rady jsme diskutovali, pokládali argumenty na stůl. Jsou to lidé se svými názory a i v rámci naší koalice to musím obhájit a hledáme vždycky nejlepší řešení. Není to tedy tak, jak řekne starosta, ale opravdu hledáme a dáváme si protiargumenty, snažíme se vždy domyslet, jaké bude mít konkrétní rozhodnutí následky po všech frontách,“ vysvětlil.

Potíže s úřadem kvůli zveřejnění zlodějů kanálů

Přesto, že opozice není, občas se nespokojenec objeví. „Dnes mi od jedné paní přistálo trestní oznámení na mě,“ upozornil. Za tři desítky let zažil mnohé, a ani toto není novinka, už nějaká byla i v minulosti. „Na každého starostu musí přijít trestní oznámení, a když ne, tak je to divné,“ domnívá se.

Mediálně se Vomáčka nejvíce zviditelnil, když zveřejnil jména dvou pobertů, kteří kradli kanály a rozbité na kousky je prodali do sběru. Tehdy měl problémy s Úřadem pro ochranu osobních údajů, který proti tomu protestoval a zahájil s obcí správní řízení. „Začali to sami od sebe. Ti dotčení toto přijmuli, dokonce tady jeden z nich něco odpracoval. Byla to tehdy inciativa někdejšího předsedy tohoto úřadu Igora Němce. Asi si potřebovali honit triko a začali proti nám konat. Pozitivní je, že dnes by to asi nechali být, protože je situace trošku jiná,“ vysvětlil Vomáčka.

Psali jsme: Šmarda (ČSSD): Návrh vyhlášky MPO ohrožuje zdraví seniorů Chabr (TOP 09): Budoucnost nádraží Vyšehrad je stále nejasná Jarolímek (Soukromníci): Některé kroky eurounijní byrokracie postrádají racionální zdůvodnění Autodrom Most: Nejnabitější závodní víkend sezóny okoření účast britského Top Gearu včetně legendárního Stiga!

Také si jako starosta zajezdil jako řidič obecním autobusem, kterým svážel děti do škol, když se obec nedohodla na pro ně nepřijatelných finančních podmínkách autobusových dopravců. „Byli jsme jedni z prvních, kteří jsme zakládali obchodní společnost. Jmenovalo se to Bus Kravaře s. r. o. Stoprocentním vlastníkem byla obec. Provozovali jsme autobus přes 12 let,“ vzpomenul starosta Kravař.

Snažím se krotit vášně

Vomáčka byl zvolen jako nestraník na kandidátce ODS v loňském roce do Poslanecké sněmovny. Kravaře mají téměř osm set obyvatel, takže se místní určitě dobře znají a starosta (a poslanec) tak určitě přijde do kontaktu s náladami místních obyvatel. Nyní z několika důvodů máme vysokou inflaci, stoupají ceny energií a panuje obava z toho, co bude v zimě. Chodí za Vítem Vomáčkou místní lidé ať s tím v té Praze něco udělají?

„Nejste první, kdo se mě na to ptá. Opravdu za mnou ještě nikdo nebyl. Snažím se tyto vášně krotit. Byl jsem nedávno u paní Jílkové v pořadu Máte slovo a tam padalo, že chleba bude za dvě stě korun, benzín za osmdesát. Podívejte, co stojí dnes. Tvrdím, že nejlépe se manipuluje s občany v rámci emoce, která se jmenuje strach. Opozice ho vyvolává mezi občany a je to neskutečně špatně. Měli bychom v tom být velmi opatrní. Neměli bychom vyvolávat stresy ve společnosti. Koukněte, jak skončil nouzový stav, dnes se o něm nemluví. Ke konci listopadu skončí pandemický zákon. To se vždycky přejde, ale předtím se vyvolá emoce strachu. Společnost se pak chová prapodivně a nepředvídatelně. Když někdo mluví o seniorech, neměli bychom v nich vyvolávat pocit strachu a beznaděje,“ varoval.

Kravaře mají školu či školku. Problémy s nárůstem cen energií nemají? „Měli jsme ceny zafixované. Zatím to ale není tak, že bychom si říkali, panebože jak to budeme dělat. Snažíme se šetřit. Ale každé šetření má samozřejmě své hranice. Budeme dělat novou komunikaci. Před dvěma lety jsme byli domluvení na ceně. Přišla firma s tím, že cena bude vyšší o více než milion, nakonec jsme se domluvili na více než pět set tisíc. Je to složité, ale určitě ne tak krvavě, beznadějně a zoufale, jak se to v médiích prezentuje. I když chápu, že média potřebují sledovanost, takže čím větší katastrofa, tím lepší,“ konstatoval.

„Připravme se na to, chovejme se normálně, se selským rozumem, jako řádní hospodáři, a neblázněme. Je potřeba lidi uklidnit. Spousta z nich tím žije, zkazí si léto, dovolenou, obavami z toho, co bude. Podívejme na nouzový stav, pandemický zákon. Co se stalo? Nic. Ale nejdříve se z toho udělá šílená bublina. Měli bychom jako politici toto uklidňovat a samozřejmě vnímat realitu, která kolem nás je,“ doporučil.

„S lidmi o tom diskutuji, díky menší vesnici, kde je nás 750 až 800, o sobě všichni víme. Jsme schopni lidem pomoci. Teď připravujeme na zastupitelstvu v září, že i na rok 2023 promineme poplatky za svoz komunálního odpadu. Na druhou stranu to někdo bude muset zaplatit, což je obec. Někde budeme muset peníze vzít a neuskutečnit něco jiného,“ uzavřel dlouholetý starosta a krátkoletý poslanec Vít Vomáčka.

Psali jsme: Jiří Weigl: O velké ošidnosti snah pomáhat lidem s dopady inflace Zájem o prohlídky lipenské elektrárny je extrémní, ČEZ program prodlužuje do konce září „Nejhorší, co jsem kdy viděl.“ Neziskovky a OSN se chystají na katastrofu A proč nezlevní Babiš? Zdechovský se chytil Průhonic

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.