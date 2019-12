Neff bez obalu: Piráti udávají a chtějí zavírat! Přitom by měli řešit toto velké téma...

„Až se změní poměr politických sil, pak se možná premiér Andrej Babiš začne bát,“ prorokuje šéfredaktor serveru NeviditelnýPes.cz Ondřej Neff a rovnou se rozepisuje o tom, co je k takové změně potřeba. Konkrétně vyzdvihuje velké téma, kterým by se podle něj opozice měla začít zabývat.

Nápad na spojení opozice zazněl na poslední demonstraci Milionu chvilek a komentátoři jím podle Neffa „pinkají jako míčkem a dávají za příklad Čtyřkoalici.“ Spoléhají prý zjevně na to, že lidi mají krátkou paměť a zapomněli, že jeden z důvodů rozpadu Čtyřkoalice byla tahanice o benefity poslaneckých klubů v Parlamentě.

Pozastavuje se nad tím, že se nikdo nezajímá o to jediné, co by mohlo změnit poměr sil. „Souvisí to s tím, co lidi opravdu pálí. Těžko od stolu odhadnout, co je nejdůležitější, ale bydlení jistě má nárok na to být zásadní velké téma politické strany,“ zdůrazňuje Neff s tím, že ho má každá strana někde v bodě osm svého důmyslného programového elaborátu.

Například bydlení je podle publicisty skutečně velké téma. „Po celý můj dlouhý život mě provází vědomí bytové krize. Piráti by rádi zavírali, zatím tedy udávají a vypínají mikrofony. Proč je nenapadne zvednout ze země téma bytové krize? Jednou z příčin je šílená byrokracie a regulace. To přece je v gesci Parlamentu, toto upravit!“ podotýká.

Jako další velké téma pak zmiňuje infrastrukturu. Připomíná, že zatímco Poláci otevřeli patnáct set kilometrů nových dálnic, my jsme zprovoznili čtyři. I to je podle Neffa do značné míry legislativní otázka, povolování staveb, role ekoteroristů, výběrové řízení. „To je velké téma, které zajímá skoro tolik lidí, jako je bydlení,“ dodává.

Za stejně tak důležité označuje téma penze. „Z čeho budou žít dnešní bujaří lidé, až je přejde bujarost? To je téma, kterým je dobře se zabývat. Naše opozice se ale zabývá programovým průnikem,“ kroutí hlavou Neff s tím, že topka alespoň přišla s eurem, což je také zásadní a důležité téma. „Je čitelné, a každý byť jen minimálně orientovaný člověk ví, o co jde. Má svá proti a má svoje pro,“ poukazuje na příkladu tématu, které mohlo být jádrem programu. Ne patnáct kulatě formulovaných obecností, ale jedno jasné, konkrétní, rezonující ve společnosti.

„Pak by se možná mohl Babiš začít bát,“ uzavírá šéfredaktor serveru NeviditelnýPes.cz Ondřej Neff.

