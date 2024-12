Nejde o to, co Ukrajinci přijmou. Ale co z nich Rusové vytlučou. Zle kolem plánu Trumpova muže

Donald Trump slíbil, že po svém zvolení ukončí konflikt na Ukrajině. Do oficiálního převzetí funkce zbývá měsíc. Nicméně je už jasné, že si jako svého ministra obrany Trump vybral generála ve výslužbě Keitha Kellogga. Očekává se tedy, že by se v otázce Ukrajiny mohlo postupovat podle „Kelloggova plánu“, který sepsal již v dubnu tohoto roku.

V něm uvádí, že se konfliktu dalo vyhnout a je výsledkem Bidenovy nekompetentnosti jako světového lídra a chaotické zahraniční politice. Kellogg se také vymezuje proti osočení, že každý, kdo zpochybňoval vojenskou pomoc Ukrajině, je proputinovský a proruský. Generál popsal, že přístup America First, který prosazuje s Trumpem, znamená mít silnou armádu, ale používat ji obezřetně a udržovat americké vojáky mimo zbytečné nekonečné války. Co může být pro evropské státy varovné, jsou tato slova: „Znamená to pracovat v aliancích a s partnery na podpoře regionální bezpečnosti a zároveň vyžadovat, aby členové aliance a spojenci nesli plnou váhu při obraně bezpečnosti v regionu.“

Kellogg tvrdí, že během Trumpovy vlády by si Putin útok na Ukrajinu nedovolil. Vychvaloval také, jak Trump donutil evropské státy, aby dávaly více na obranu, a jak tlačil na Německo, aby se odstřihlo od ruských energetických zdrojů. A jak Trump dodal zbraně Ukrajině.

Podstatnou část Kelloggova plánu tvoří kritika Bidena za slabost a špatná rozhodnutí. „Na rozdíl od postoje Trumpovy administrativy k národní bezpečnosti upřednostnil Bidenův přístup idealistické plány globální elity před pracovními vztahy s Ruskem. Biden neměl zájem o spolupráci s Putinem. Chtěl ho poučovat a izolovat,“ konstatuje Kellogg.

„Bylo v nejlepším zájmu Ameriky udržet s Putinem mír a neprovokovat ho a neodcizovat si ho agresivními globalistickými kampaněmi za lidská práva a demokracii nebo snahou o prosazení ukrajinského členství v NATO. Nemělo smysl ani naznačovat podporu případného členství Ukrajiny v NATO, protože to by vyžadovalo jednomyslné hlasování členů NATO, což bylo v té době velmi nepravděpodobné,“ vzpomínal na období těsně před válkou, kdy se řešilo členství Ukrajiny v NATO. USA podle Kellogga měly dosáhnout kompromisu a dohody hlavně v lednu, kdy invaze byla na spadnutí, například tím, že by se členství Ukrajiny odložilo o 10 let.

Kellogg ale zároveň tvrdí, že na sklonku roku 2021 měli spojenci poslat Ukrajině zbraně, aby Putina odstrašili. A následně prý neměli váhat s posíláním zbraní. Opakuje některá dogmata. Například: „Hlavním cílem vojenské pomoci Ukrajině, bez přímé vojenské účasti USA, bylo zabránit precedentu, kdy se agresorský stát zmocní území silou, a bránit mezinárodní řád založený na pravidlech. Bylo také v americkém zájmu zajistit, aby Rusko tuto válku prohrálo, protože vzhledem k Putinovu rozhodnutí učinit z Ruska agresorský stát bylo poražené a oslabené Rusko nejlepším výsledkem pro americkou a globální bezpečnost.“ Nicméně, když se válka ustálila a stal se z ní opotřebovávací konflikt, tak podle Kellogga byl ten správný čas ji ukončit mírovými jednáními.

Zmiňuje také návrhy, že by se Rusku za kývnutí na příměří, demilitarizovanou zónu a participaci na mírových jednáních nabídlo zrušení některých sankcí. „Ukrajina by se nemusela vzdát cíle získat zpět celé své území, ale souhlasila by s použitím diplomacie, nikoli síly s tím, že to bude vyžadovat budoucí diplomatický průlom, který pravděpodobně nenastane před Putinovým odchodem z funkce,“ píše Kellogg. A dokud by se tak nestalo, tak by se USA a jejich spojenci zavázali, že neodstraní sankce a nenormalizují vztahy,dokud Rusko nepodepíše mírovou dohodu přijatelnou pro Ukrajinu. „Vyzýváme také k zavedení poplatků z prodeje ruské energie na úhradu obnovy Ukrajiny,“ uvedl také.

Reakce analytiků

Polské Centrum pro východní studia (OSW) hodnotí, že by tento plán Moskvě prospěl, protože by si nepochybně při jednáních chtěla vynutit své požadavky. Podle nich se nejedná o kompromis, protože Rusko stále získá, i když méně, než očekávalo, zatímco Ukrajina ztratí. Tlak na rychlou dohodu by prý také vyhovoval Moskvě. Také by prý „legitimizoval Putina“. Zrušení sankcí by dle polského centra také podkopalo předchozí snahy Západu a dovolilo Rusku zrychlit vyzbrojování vůči Západu.

I sliby Ukrajině jsou dle centra vágní a v textu nejsou žádné tresty pro Rusko, pokud dohodu poruší, k čemuž podle Poláků nakonec určitě dojde. „Mezi pozitivní aspekty návrhu pro Kyjev patří absence zmínky o dalších požadavcích Ruska vůči Ukrajině a NATO (demilitarizace, denacifikace, uznání anexí, revize evropské bezpečnosti),“ uvádí OSW.

Analytik Armchair Warlord tomuto plánu také nevěří, ovšem z jiných důvodů. Jednak jsou podle něho západní činitelé důvěryhodní asi jako škorpion z bajky O žábě a škorpionovi, což se ukázalo nyní v Sýrii, takže návrhy na příměří nemají cenu ani papíru, na kterém jsou vytištěny.

„Rusové budou požadovat – jako základní kámen jakékoli mírové dohody – aby byl jakýkoli zbytek ukrajinského státu prokazatelně odzbrojen, aby jeho představitelé věděli, že jakékoli obnovení válečných akcí bude mít za následek jejich rychlou porážku a okupaci a že je v takovém případě žádná cizí mocnost nezachrání. Jediným garantem zachování nezávislosti poválečné Ukrajiny může být – a bude – Ruská federace,“ míní.

Kromě toho, v mírové dohodě budou podle něho Ukrajinci muset uznat odpovědnost za vyvolání konfliktu, svou porážku i její následky. Plán příměří, který odsouvá konečné diplomatické řešení do neznámé budoucnosti a ponechává Ukrajině de iure nebo de facto nároky, na nichž lze založit revanšismus, bude podle analytika pro Rusy nepřijatelný.

Upozorňuje, že Spojené státy nemají jak na Rusko vyvinout tlak, aby slevilo ze svých nároků. „Sankce selhaly. Sklady zbraní jsou prázdné. Do války kvůli tomu nepůjdeme a nenecháme se do ní zatáhnout evropským avanturismem,“ říká a poukazuje na to, že Rusům jde o život, zatímco USA jen o své materiální zájmy. „Pro zajištění základů své národní bezpečnosti udělají mnohem víc než my, abychom vyhráli nějakou neokonzervativní hru s vysokými sázkami ve východní Evropě.“

„Otázka, kterou bychom si měli položit – a u které naši představitelé ostentativně nemají zájem o odpověď – nezní, jakou mírovou dohodu lze ukrajinský režim přesvědčit, aby ji přijal, ale co je to nejmenší, co z něj Rusové vytlučou bez ohledu na naši přítomnost v místnosti,“ dodal ještě.

Kelloggovu plánu se věnoval také analytik Simplicius. Ten tak kritický není. Rusko podle něho určitě nepoklekne, aby takto políbilo prsten, ale plán je podle něho alespoň respektuhodným začátkem. A Kellogg má prý alespoň nějaký mozek v hlavě, protože si uvědomuje, že ani Napoleon, ani Hitler v Rusku neuspěli, ale dokonce ani Spojené státy, když podporvali bělogvardějce. Nicméně, Kellogg také podle analytika vidí Rusko jen jako osinu v zadku, které je potřeba se zbavit, aby se USA mohly soustředit na Čínu. „Čeká ho nepříjemné probuzení, pokud se takto bude nad Rusko povyšovat během jakýkoliv budoucích rozhovorů,“ odhaduje.

Zmiňuje také, jak Volodymyr Zelenskyj v posledních dnech otočil a je ochoten uznat ruskou kontrolu nad územím, jen aby se zbytek Ukrajiny mohl dostat do NATO. A návrhy, aby příměří na Ukrajině udržovaly mírové sbory z evropských zemí.

„Jak je vidět z výše uvedeného, začínají se před námi rýsovat obrysy plánů Západu na ukončení války. Poslední problém přetrvává: Západ stále operuje s mylným předpokladem, že Rusko utrpělo mnohem větší ztráty než Ukrajina, a proto je dychtivé, nebo dokonce zoufalé, po tomto nadcházejícím příměří. Nic takového: V poslední době prakticky všichni kremelští představitelé znovu opakují, že Rusko nemá zájem o žádné příměří, které by nedodržovalo Putinovy již vyhlášené a všeobecně známé podmínky,“ zdůrazňuje analytik.

