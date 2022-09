Nejen dva svetry, ale i bez rozsvíceného vánočního stromečku? Televizní debata se zvrhla

Hosty druhé hodiny nedělní Partie Terezie Tománkové byli poslanci Karla Maříková (SPD), Olga Richterová (Piráti), Jan Bartošek, (KDU-ČSL) a Klára Dostálová (ANO). Jan Bartošek ve studiu seděl a poslouchal, jak sám řekl, „dívčí válku“. Proti sobě velmi tvrdě vystupovaly především Olga Richterová a Klára Dostálová. Ta se mimo jiné nechala slyšet, že vláda Petra Fialy (ODS) nenaslouchá lidem a popsala, jak by to vypadalo, kdyby kabinet lidem skutečně naslouchal. Ale Bartošek se v jednu chvíli neudržel a vynadal Maříkové.

Terezie Tománková se vrátila k předvolebnímu průzkumu společnosti STEM. Hnutí ANO má v tomto průzkumu 30 %. Druhé SPD, má 14,3 % hlasů, třetí ODS má 14,2 % hlasů a Piráti 9 %. TOP 09 a STAN by měly 5 %, ale lidovci už necelých 5 % a zůstali by před branami Sněmovny. Totéž platí také o ČSSD, KSČM, Přísaze a o dalších stranách.

Richterová odmítla říci, zda má z oslabování STAN radost. „Klíčové je to, abychom společně dokázali, co jsme slíbili, jako je digitalizace státní správy,“ dala se slyšet pirátka.

Podle Bartoška vláda poklesem popularity platí daň za to, že vládne ve složité době. Zdůraznil však, že v příštím průzkumu by se mohlo projevit i to, že vláda zastropovala energie. „Já považuji za důležité, že při řešení těch věcí postupujeme společně,“ zdůraznil lidovecký poslanec. Připomněl všem, že vláda nejenže zastropovala ceny energií, ale ministr práce a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka prosazuje další pomoc lidem v této složité sobě. „Ale my to zvládneme a ta situace se zlepší,“ nechal se slyšet Bartošek.

Maříková poděkovala voličům a zdůraznila, že se ukazuje, jak klesá důvěra občanů ve vládu Petra Fialy (ODS). Vyjadřují podle ní nedůvěru k tomu, jak vláda v krizi jedná a jak se vyjadřuje.

„Já bych také chtěla moc poděkovat voličům. My si toho vážíme. Ale tady nesouhlasím s panem kolegou. Naše vláda vládla možná ještě ve složitější covidové době, ale my jsme také naslouchali lidem. Na to vy jste zapomněli,“ obula se Dostálová do Bartoška s tím, že hnutí ANO už od února předkládalo návrhy, jak by se dala krize řešit, ale vláda se až do srpna tvářila, že neslyší. Tak to vidí Klára Dostálová.



Tento pohled Bartoška rozzlobil. „Hnutí ANO se tváří, jako by jako jediné naslouchalo lidem, a to vůbec není pravda. Lidi samozřejmě prožívají nervozitu, ale to zastropování cen lidi zklidnilo. Stejně tak je zklidní to, že my pomůžeme firmám a udrží se zaměstnanost,“ zaznělo od Bartoška.

Dostálová trvala na tom, že Fialova vláda lidem nenaslouchá a jako příklad dala pětitisícový příspěvek rodinám. „Proč to mají ukrajinští uprchlíci na nezaopatřené děti, ale čeští občané to takto nemají?“ ptala se Dostálová.

Bartošek kontroval, že předchozí vláda hnutí ANO „podcenila situaci.“ „Vy jste vydrancovali tuhle republiku, nenaplnili jste zásobníky plynem a Česká republika zůstala nahá v trní. A současně říká NKÚ, jak vy jste rozhazovali peníze z vrtulníku, ale vy jste ty peníze projedli, místo toho, abyste těm firmám pomohli. To říká NKÚ,“ nešetřil ostrými slovy lidovecký poslanec.

„Nechte si tyhle řeči, ty nejsou pravda. Vy prostě nenasloucháte lidem. Kdybyste to dělali, tak ceny energií zastropujete hned u výrobců,“ argumentovala Dostálová.

Maříková prohlásila, že to, jak vláda naslouchá, či spíš nenaslouchá lidem, se ukázalo 3. září na Václavském náměstí v Praze, kde proti kabinetu Petra Fialy protestovalo 70 tisíc lidí.

Pak Richterová, upozornila, že velkými producenty mléčných či pekárenských výrobků a na vysokých cenách těchto výrobků vydělává Agrofert Andreje Babiše, odložený ve svěřenských fondech.

„To je tak strašně laciné, svádět to na skupinu Agrofert. Vždyť tady jsou ještě obchodní řetězce,“ ohradila se Dostálová.

Richterová se do Dostálové pustila, že z peněz Sněmovny platila dodávku pro svého manžela, o čemž psal server Seznam Zprávy. Zmínila také, že policie se této kauze více nevěnovala kvůli času, který uplynul.

A Dostálová se znovu ohradila: „Samozřejmě, že ten článek serveru Seznam Zprávy je lživý,“ zlobila se.

„Já trochu poodstoupím od této dívčí války...“ ozval se po chvíli Bartošek a upozornil, že tím, že vláda zastropovala ceny energií, pomohla všem domácnostem, kterým končí fixace cen v průběhu roku 2022 či 2023.

„Je také třeba říct, že ceny energií už se nevrátí na tu úroveň, na jaké byly před válkou,“ nechal se slyšet Bartošek. „Nápadů, na jaké ceně zafixovat ceny, je hodně, ale o tom, kolik by to stálo, o tom se mlčí. Kdyby se zafixovala cena na 1,50 korun za kilowatthodinu, tak by to rozpočet stálo v tržních cenách 160 až 250 miliard,“ upozornil Bartošek.

„To máte jako s tou pohádkou o tahání velké řepy ze země, lidé se spojili – hospodář, hospodářka, zvířátka, až přišla myš a táhli společně. A i my tady musíme tahat tu ruskou řepu každý svým dílem. Rusko řeklo: Evropo, my ti plyn nepustíme, a ty si dělej, co chceš. A my se musíme vrátit k otevření jaderných elektráren. To je věc sociálního smíru. My se prostě musíme vrátit k tomu, aby se jaderná energie stala součástí normálního energetického mixu,“ prohlásil Bartošek.

Ale Dostálovou neuklidnil. „Já se ptám, proč má česká domácnost platit 7 až 9 tisíc, když se ta elektřina vyrobí za 3 až 4 tisíce?“ ptala se.

Richterová na to konto se snažila vysvětlit, že zastropovat cenu přímo u výrobců je „složité“ a že česká vláda prý proto zvolila jinou cestu.

Bartošek dal Richterové za pravdu a zdůraznil, že prvotním úspěchem této vlády bylo, že sehnala třetinu roční spotřeby České republiky z terminálu v Nizozemí.

Maříková upozornila, že plyn i teď můžeme získávat přímo z Ruska.

„Pokud naším obchodním partnerem může být Saúdská Arábie, kde se dennodenně porušují lidská práva, a mohou to být i Spojené státy, které také mají problémy, tak já říkám, že obchodní partner nemusí být náš kamarád, ale úkolem vlády, bez ohledu na to, že vede válku, je, že má dbát na uchování životní úrovně našich občanů. Já bych také byla raději, abychom získávali plyn odjinud, ale v tuto chvíli to bohužel nejde, takže ano, nasmlouvejme si plyn s Ruskem napřímo,“ volala ve studiu Maříková.

„Ale my ten plyn s Ruskem nasmlouvaný máme, jenže Rusko svou část dohody neplní. A jak chcete jednat s někým, kdo nejenže vede válku, ale ještě nedodržuje jiné dohody, ale své energetické suroviny využívá jen jako páku, aby prosazovalo své zájmy,“ pravila Richterová.

Bartošek zašel ještě dál. „My nemůžeme obchodovat s někým, kdo vraždí lidi. V Buče i jinde. Kdo vraždí i děti. Teď k vám nemluvím jako k političce, ale jako k ženě. To je přece úplně nepřijatelný, že my budeme chodit do Ruska s čepicí, a to je jedno, jestli přes Maďarsko nebo nějak jinak. Je to vaše politika a tam sdílíte často ruské dezinfo, ale já odmítám postupovat jako týraná žena, kterou manžel zbije a ona stejně přijde a řekne mu, že mu uvaří oběd,“ zahřměl Bartošek.

Maříková se ihned ohradila. „My neleštíme kliky na ruském velvyslanectví, ani nejezdíme do Kyjeva, takže nevím, podle čeho nás soudíte. Ale pokud my nemáme jiného partnera, předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová lidi vyzývá, aby si vzali dva svetry... a za tohle vás lidé nepochválí, až si nebudou moct rozsvítit ani vánoční stromeček,“ konstatovala poslankyně SPD.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

