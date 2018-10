Nejpopulárnějším lídrem v Praze je podle agentury Jiří Pospíšil. Oblibě se těší i "Lanďák" či Pavel Sehnal

Agentura sbírala podklady pro deník Blesk od 10. srpna do 8. září v Praze, a to více jak na tisícovce respondentů. První místo, jak už bylo uvedeno, připadlo Jiřímu Pospíšilovi, druhé pak Bohuslavu Svobodovi. Bronz s jedenácti procenty obdržel Petr Stuchlík z hnutí ANO. Posledním, kdo se dostal na deseti procentní hranici a výše, je lídr Prahy Sobě Jan Čižinský. Páté místo připadá se sedmi procentní oblibou Zdeňku Hřibovi (Piráti), šesté lídrovi ODA Pavlu Sehnalovi a nejlepší sedmičku uzavřel Jakub Landovský (6 procent) z ČSSD.

Obliba lídrů víceméně kopíruje preference politických subjektů v české metropoli. Největší šance na vítězství má podle dosavadních zjištění TOP09, ODS a Piráti. Na záda jim přitom dýchá hnutí ANO a výše uvedené seskupení Praha Sobě. Z těchto výsledků by patrně vyplynulo spojení ODS a TOP 09, přičemž tyto dvě strany by hledaly takzvaně třetího do party.

grafické zpracování: Blesk.cz

autor: Tomáš A. Nový