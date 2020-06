Nejvyšší soud praštil do kauzy Nagyová: Odposlechy byly nezákonné

reklama

Anketa Měl by být Xaver Veselý ODVOLÁN z Rady ČT? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 7532 lidí



Česká televize informovala, že podle Nejvyššího soudu bylo nezákonné to, že odposlechy byly u soudů použity u posuzování jiné trestné činnosti, než ke které byly ostravským soudem povoleny.



Obhájci Nečasové tak nyní mají možnost stáhnout dovolání a žádat obnovu procesu.



Nečasová podle žalobců zneužila Vojenské zpravodajství ke sledování tehdejší manželky premiéra Nečase Radky. Spolu s Nečasovou byli v kauze obžalováni bývalí šéfové rozvědky Ondrej Páleník a Milan Kovanda a bývalý zpravodajec Vojenského zpravodajství Jan Pohůnek. Páleník, Kovanda a Pohůnek dostali podmínky v délce 2,5 let, dvou let a 20 měsíců a zákazy činnosti ve zpravodajských službách a bezpečnostních sborech na osm, sedm a šest let. Všichni tři podali dovolání. Fotogalerie: - Nečasová opět u soudu

To není jediná obžaloba, které Nečasová čelila. V případu možného úniku informací z Bezpečnostní informační služby (BIS), v níž policie obvinila také lobbistu Ivo Rittiga, loni v listopadu pražský městský soud oba nepravomocně obžaloby zprostil. Obžalována byla také z krácení daně kvůli tomu, že finančnímu úřadu nepřiznala dary, například drahé kabelky, které jako ředitelka premiérova kabinetu dostávala.



„Propojení paní Nagyové a pana premiéra bylo tak silné, že to nemělo obdoby. Úkolování vojenského zpravodajství, sledování tehdejší manželky premiéra a dalších lidí, rozhodování o lidech, kteří mohou k premiérovi a kasírování za to. Seděli jsme nad tím hodně dlouho, jestli to není ‚jen‘ zneužití pravomoci jedné úřednice, ale to od premiéra nešlo oddělit. Takže to nebylo o premiérovi, nebylo to o úřadu vlády, bylo to o úřednici, která se chovala tak, jak se chovala. To, že její chování vedlo k pádu vlády, za to nemůže policie ani Šlachta. To si přeci musí každý uvědomit,“ komentoval nedávno kauzu bývalý ředitel ÚOOZ Robert Šlachta prostřednictvím rozhovoru na serveru Česká justice. Psali jsme: ,,Jsem s*áč? Kup kytku, řekli mi." Šlachta o Nečasovi a Nagyové. Naštve i mocného muže Fotogalerie: - Soud s Nečasovou a Rittigem

Šlachta tvrdí, že s premiérem neměl zásah nic společného, a odmítl také, že by umetal cestu Andreji Babišovi. „My jsme neházeli voličům lístky do uren. Ani jsme nedokazovali trestnou činnost premiéra. Nemluvili jsme o něm. Bylo to o paní Janě Nagyové a její činnosti. To vůbec nebylo o premiérovi. A to, že byl Nečas s paní Nagyovou propojen více než šéf s asistentkou, to přeci není moje vina,“ argumentoval bývalý ředitel ÚOOZ.



„Předseda vlády se schovával před vnějším světem pod sukněmi své milenky. Hospodářská a personální politika vlády se tvořila v garáži soudem trestaného šmelináře, který si odseděl několik let v base. Tajná služba šmírovala manželku premiéra na pokyn jeho milenky. Česko prodělalo zbytečně kvůli Nečasově vládě dvě hospodářské recese, přestože sousední Polsko ekonomicky rostlo i v období finanční krize,“ dodal Šlachta. Psali jsme: ,,S*áči." Petr Nečas odhalil více: I o Václavu Moravcovi. Silné příběhy Nečasová uspěla u soudu. Nemusí ani doplácet daň za statisícové náušnice Prů*er pro Nečase. Lítá v tom znovu Černé na bílém: Proč soud osvobodil Nečasovou a Rittiga. A my od něj máme toto vyjádření

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.