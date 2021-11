Několik milionů vás nevolilo, smála se Witowská Havlíčkovi

reklama

Havlíček podle svých slov nemá v plánu stáhnout kandidaturu na předsedu Sněmovny, i když je podle právníků nevolitelný: „Tak je to názor legislativního odboru. Co ústavní právník, to trochu jiný názor. Je pravda, že je to trošku složitější. Nicméně si myslím, že férové bude, aby o tom zítra rozhodla Sněmovna, to bude spravedlivé,“ řekl jasně k nominaci na šéfa Sněmovny.

„Pokud Sněmovna rozhodne o tom, že bych neměl být předsedou Sněmovny, tak já to budu respektovat,“ doplnil Havlíček, který má v plánu poslancům důvody své kandidatury důkladně vysvětlit.

Bude mít ANO v případě jeho odmítnutí jiného nominanta? „Nedomnívám se. Proběhla už nominace, volební komise ji schválila. Jsme v tuto chvíli za ANO dva kandidáti a jedním z nich jsem já. Pokud by tedy zítra Sněmovna řekla, že to nepovažuje za vhodné a nemám kandidovat, tak by zřejmě zbyl jeden kandidát,“ podotkl. Druhou kandidátkou hnutí ANO je poslankyně Jana Mračková Vildumetzová.

Havlíček věří, že jeho nominace má smysl, i když se s ohledem na rozložení sil ve Sněmovně tvrdí, že nemá šanci na úspěch. „Nikdy nemůže člověk vědět, jak se nakonec bude hlasovat,“ upozornil, že volba místopředsedů je tajná. „Uvědomme si, že jsme získali nejvíce mandátů, máme nejsilnější poslanecký klub, a to je obrovský závazek, naši voliči očekávají, že budeme bojovat. Volilo nás 1,46 milionu obyvatel. Není nic špatného, když postavíme kandidáta a pokusíme se o to,“ míní Havlíček.

„Také vás ale několik milionů lidí nevolilo,“ vypálila moderátorka Světlana Witowská, kterou zajímalo, čí to byl nápad, že bude mít ANO kandidáta na předsedu Sněmovny s vědomím, že je to bez šance, jelikož koalice pěti stran má ve Sněmovně většinu a jasně deklarovala, že předseda Sněmovny bude v jejich režii.

„Ale stejně tak nevolilo ani protikandidátku několik milionů lidí,“ odvětil dotčeně Havlíček a dodal: „Byl to nápad klubu, který jednohlasně rozhodl,“ odmítl, že by s takovým návrhem přišel sám. „Klub prostě dospěl k závěru, že bychom neměli abdikovat dopředu. My to budeme respektovat, pokud budeme přehlasováni a nedopadne to. V minulosti se to rovněž dělo.

Neděláme nic nedemokratického, nic nezdržujeme, ale prostě si myslíme, že není neférové, pokud také postavíme svého kandidáta. Možná prohrajeme, ale můžeme říct: ‚Zkusili jsme to, šli jsme do toho, diskutovali jsme a snažili jsme se vysvětlit, proč ano.‘ Sněmovna rozhodne, a pokud vyhraje Markéta Pekarová Adamová, tak já budu první, kdo jí pogratuluje,“ uvedl ministr.

A připomněl: „Úkolem Sněmovny je mimo jiné kontrolovat chod vlády. Ta kontrola může probíhat přes výbory, přes místopředsednické funkce nebo přes funkci předsednickou. My jenom chceme, aby ve Sněmovně bylo dostatečně zaručeno to, že činnost vlády bude dostatečně důsledně kontrolována, to je vše,“ řekl ministr hnutí ANO, které je na cestě do opozice. ANO celkem žádá tři členy vedení Sněmovny a lepší výbory.

Prezident dnes pověřil Petra Fialu (ODS) jednáním o sestavení nové vlády. Miloš Zeman, který se už měsíc léčí v nemocnici, podle Hradu očekává, že jej bude předseda ODS o výsledcích jednání informovat. Kandidát na předsedu vlády pověření přijal a na Twitteru uvedl, že s koaličními partnery bude dál vyjednávat.

