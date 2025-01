Nelíbí se vám, když se vměšují u vás, co? Z Gruzie přišel výsměch Západu

Americký miliardář Elon Musk, jenž se má stát spolupracovníkem příští administrativy Donalda Trumpa, v předvolební kampani před předčasnými volbami v Německu jednoznačně podpořil Alternativu pro Německo a prohlásil, že jen tato strana může Německo zase postavit na nohy. Vedle toho vyzval ke konání předčasných voleb ve Velké Británii a kritizoval např. i bývalou členku Evropské komise Věru Jourovou, která měla na starosti dodržování zásad právního státu.

Končící německý kancléř Olaf Scholz na to konto Muska okřikl, aby se nepletl do voleb v jiných zemích a v novoročním projevu sdělil Němcům, že to oni rozhodnou o složení příští vlády a ne nějaký miliardář.

Jenže netrvalo dlouho a Scholz, a s ním i celá EU sami dostali slovní kopanec. Od vládnoucích gruzínských politiků.

Předseda gruzínského parlamentu Šalva Papuašvili se Evropské unii vysmál.

„Ve stížnostech německých a francouzských úřadů na vměšování třetích stran do voleb je tolik ironie,“ napsal předseda gruzínského parlamentu na sociální síti X. „Doufejme, že samy si brzy uvědomí, že hanebným, hrubým a nezákonným zasahováním do gruzínských voleb podřezávají větve demokracie a suverenity, na kterých tak hrdě trůní,“ pokračoval.

