Nelžete! Babiš rozbil kampaň ODS s Putinem. Dokumenty od Nečase a Topolánka

„Jsou dovolené. Sněmovna začne pracovat až v září, vláda má dovolenou, ale my jsme minulý týden pokračovali v našich výjezdech, a strávili jsme 3 dni v Jihočeském kraji. Já jsem o tom přesvědčen, že práce politika je jezdit za lidmi, mluvit s nimi, diskutovat. A to i dělám. Ten minulý týden nedopadl dobře. Určitě jste všichni viděli, co se stalo,“ zmínil k mítinkům, o nichž se od minulého týdne mluví v souvislosti se zásahy policistů.

Podle jeho slov se násilnosti na jeho mítincích stupňují. „Já jsem dnes v tom prohlášení vyzval předsedy politických stran, aby vyzvali hlavně své zastupitele. Protože kdo chodí a organizuje ty nenávistné akce proti nám? No, ve Žďáru nad Sázavou to byla například kandidátka za TOP 09, je tam dvojka. V Karlovarském kraji, v Horním Slavkově, tam byl kolega toho známého primáře, který šíří všude nenávist, který přestoupil z TOP 09 do STANu. Královéhradecký kraj, tam byla lídryně koalice TOP 09, KDU-ČSL a opoziční zastupitelka za ODS. V Jilemnici na nás křičel starosta za ODS. V Jihočeském kraji, v Třeboni se chlubil pan zastupitel za Piráty, že se oblékl za čerta. A už v minulosti na mě útočil. V Českém Krumlově to všechno organizovala místní buňka TOP 09. Veselí nad Lužnicí, zase TOP 09. Předsedkyně místního výboru TOP 09 v Táboře a bývalá místostarostka. No a v Táboře znovu radní za Jihočechy, který si oblékl svetr Vězeňské služby,“ zmínil Babiš, že nenávist na mítincích šíří radní pětikoalice.

„Tak je, prosím vás, vyzvěte, aby, když už teda chtějí chodit na naše mítinky, aby se chovali slušně, aby nebyli agresivní, aby nás, aby nám dovolili vůbec promluvit. Protože cílem samozřejmě bylo to, co se stalo v Třeboni. Že na základě doporučení policie, ano, byl nahlášen atentát, jsme museli pod hrozbou těch protestujících opustit. Bouchali nám na karavan, na obytňák, nedovolil nám vůbec ani vycouvat z toho náměstí. Bylo to šílené, ta nenávist, kterou jsme zažili,“ poznamenal.

„Jako opozice neustále kritizujeme vládu, že nepomáhá lidem. Je nejhorší v Evropě. Navrhujeme, jak řešit a jak pomoci našim občanům. Vláda nás nebere vážně. Ale minulý týden se stalo to, co se už dávno nestalo. Agentura Moody's zhoršila výhled ratingu dluhu České republiky. Je to vůbec první zhoršení celkového hodnocení Česka v naší celé moderní historii od roku 1993,“ upozornil Babiš.

Podle jeho slov vláda kasíruje, lidé se bojí, šetří, nevědí, co bude.

„Tady jsem četl zajímavou analýzu. Titulek je: ‚Vládní pomoc je tak pomalá, že na podzim budou spokojeni snad jen exekutoři‘. Tak to je skutečně strašně špatná predikce. No, a největší chaos minulý týden byl v pomoci s energiemi. Titulek: ‚Čechům energie zdražili nejvíc ve střední Evropě‘. My to stále říkáme, a máme nejdražší elektřinu a nejdražší plyn. Vláda svými předprázdninovými výroky v občanech vzbudila dojem, že letos se jejich platby za energii sníží o 16.000 Kč, a tudíž snadno uhradí zálohy za plyn na elektřinu. Teď jsme se dozvěděli, že vlastně ti ministři to mysleli úplně jinak. Takže ty miliardy nebudou v tomhle roce, ale rozloží se to na 12 měsíců. Takže lidi dostanou možná 2,5 tisíce, nebo 5000. Zkrátka je v tom totální chaos. Tady další titulek: ‚Letos dostaneme jenom drobné‘. Takže vláda by měla nejdřív skutečně říkat lidem pravdu, a ne vzbudit nějakou naději, a potom přijde studená sprcha. Takže ne tolik, ne těch 66 miliard. To nám neřekli, že to bude na 12 měsíců. Takže další podvod na občanech. V Praze dochází do schránek nový předpis záloh na plyn. Lidi jsou v šoku, protože takové navýšení nečekali. A už nakupují na zimu i dřevo. A je o to obrovský zájem, protože nikdo neví, co vlastně bude,“ zmínil Babiš.

„Vláda nejenom, že nepomáhá, ale státním zaměstnancům bere peníze. Tady titulek: ‚Policisté přišli o část stabilizačních příplatků‘. Až 80 % policistů od 1. července přišlo o část stabilizačních příplatků. Ty mají sloužit jako motivace, aby příslušníci v práci neskončili. Změnu popsal policejní prezident v dopise příslušníkům, který má tady tento deník k dispozici. Takže vláda bere peníze. Přesně, jak to bylo za vlády této koalice před rokem 2013. To si všichni pamatujeme, že tehdy policisté neměli ani na benzín. Vláda je u moci téměř 8 měsíců, ale stále se vymlouvá na naši vládu. Tady dokonce lžou o tom, že se vyhodí peníze za vakcíny. A proč je dávno už neprodali? Proč s nimi něco neudělali? Jsou tam od 17. prosince,“ dodal s tím, že pětikoalice neustále mluví o tom, kdo tady rozeštvává společnost. On to podle svých slov není.

Dále hovořil také o tom, jak se dostal na plakát koalice Spolu s prezidentem Ruské federace Vladimirem Putinem. „Tak vám přečtu tady zprávu z 27. května 2013. Soči. Rusko pokládá Českou republiku za tradičního partnera a spolupráci s ní přikládá velký důraz, řekl při setkání s českým premiérem Petrem Nečasem v Soči ruský prezident Vladimir Putin. Zároveň ocenil, že obchod mezi oběma státy už během loňského roku dosáhl předkrizové úrovně. Nečas zase označil Rusko za strategického hospodářského partnera. Premiér za ODS. Další premiér za ODS, Topolánek, to je hlavní agent za ruský plyn a jeho tranzit přes Slovensko. Takže, kdo tady rozeštvává koho? Za naší vlády jsme vyhostili 100 ruských agentů a stali se druhým největším nepřítelem Ruska po Spojených státech. Tak už přestaňte rozeštvávat a nelžete. Já jsem s Putinem nikdy nejednal,“ zakončil Andrej Babiš.

