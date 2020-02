Nemáme lék, který by to zastavil. Nakažených přibývá, ale... Odbornice brzdí obavy z koronaviru

reklama

Pacienti, kteří jsou hospitalizováni Na Bulovce, jsou podle Herrmannové zdraví a mají se dobře. „Žádný z nich nevykazuje žádné příznaky onemocnění. Jediné, co je omezuje, je to, že jsou u nás v karanténě,“ sdělila Herrmannová. „Program pro ně nemáme, všichni mají svoje osobní věci, to znamená, že všichni mají svoje počítače a mají přístup k internetu. Zábavu si obstarávají sami. Všichni z nich chápou, že je důležité, aby v té karanténě zůstali, nikdo z nich s tím neměl žádný problém,“ dodala k pacientům, kteří jsou v karanténě kvůli návratu z Číny. Anketa Byl by Dominik Hašek dobrý prezident? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 12231 lidí

„Vlastně se s nimi vůbec nic neděje. Občané v karanténě jsou v nějakém vlastním self monitoringu, měří si dvakrát denně v teplotu, v případě, že by měli pocit, že tu teplotu mají, musí pozorovat příznaky hlavně stran kašle nebo nějaké změny,“ zdůraznila. „V tuto chvíli to vypadá, že zatím nejdelší čas od setkání s tím virem po tu nákazu byl 11,5 dne. To znamená těch 14 dní karantény by mělo opravdu stačit,“ dodala.

Následně se rozhovořila o koronaviru jako takovém a o počtech mrtvých a nakažených. „To, že těch lidí nakažených přibývá, je velmi podobné nějakému normálnímu respiračnímu viru, který se šíří populací. Těch lidí, kteří zemřou na ten virus, není zase tolik. Což je v podstatě dobrá zpráva. To znamená, že nakažení se zvyšují exponenciálně, ale ti, co tu nemoc nepřežijí, nikoliv. To znamená: Stejně jako když si teď vezmete chřipkový virus a počítal byste míru nakažlivosti, tak budete možná i na vyšších číslech,“ dodala.

„V tuto chvíli se jedná o úplně nový virus, o kterém nemáme ještě všechny dostupné možné informace. To znamená, můžeme to nějakým způsobem odhadovat, ale říct přesně, jak se to bude chovat, nejsme schopni. Všichni čekají na to, jak se to dál bude chovat. To znamená, toto nelze říct,“ konstatovala pak Herrmannová k tomu, že je jen těžko odhadovatelné, kdy dojde ke kulminaci onemocnění. „Ale myslím, že v tuto chvíli to bude narůstat a počty nemocných se budou zvyšovat,“ sdělila, odmítla však říct číslo, kolik nemocných v závěru bude.

Fotogalerie: - Rozloučení s Kuberou

„Je otázkou, jak moc bude tento virus přenosný z člověka na člověka, to znamená, jak jednoduchý bude ten přenos, protože pokud se vlastně podíváte na ta čísla, tak samozřejmě virus se dostal za hranice Číny, ale pokud se podíváte na počty těch osob, tak ta čísla se nijak zvlášť nezvyšují. To znamená, že do těch míst, kam se virus zanesl, tak to zatím nevypadá, že by se nakazili ti lidé okolo nich, což ještě nelze říct, protože u mnoha z nich běží nějaká inkubační doba, ale to je jakoby pro nás dobrá zpráva v tuto chvíli, protože to nevypadá, že by se to třeba chovalo úplně jako ta chřipka, která, jakmile se někam dostane, tak se ihned začne šířit. To znamená, v tuto chvíli je to problém pro Čínu, tam těch nakažených přibývá a přibývá, což může být dáno i tím, jaká tam je dostupnost péče pro to obyvatelstvo, protože samozřejmě máte určitě nějakou bohatou část Číny a pak máte taky velmi chudou část Číny, takže je s otazníkem, jak moc dobře dostupná je ta péče, jak moc dobře jsou schopni ty pacienty izolovat a tak dále,“ sdělila Herrmannová.

A jak se virus šíří? „V tuto chvíli víme, že se šíří mezilidským kontaktem. Čím bližší kontakt, tím vyšší riziko, že se virus přenese, což platí obecně. Jedná se o kapénkovou infekci,“ dodala. „Jde o to, jaká je hygiena u lidí. Vyprskáváme nějaké sliny, ty končí na nějakých površích, v tuto chvíli třeba na stole...“ glosovala kýchnutí moderátora Daniela Takáče Herrmannová. „Pokud někdo v krátkém časovém intervalu sáhne, sáhne si na obličej, což je běžná věc, kterou dělá kdokoliv z nás, tak v tu chvíli se může nakazit. To znamená, u respiračních virů je velmi těžké zastavit šíření stoprocentně,“ dodala.

Nejúčinnějšími preventivními opatřeními jsou podle ní hygiena, dát si ruku před ústa při kýchnutí, zůstávat doma při nemoci, vyhýbat se místům s velkým počtem osob. „To všechno vlastně podporuje tyto viry, aby se mohly šířit společností. Pokud my se budeme v rámci takovýchto věcí chovat zodpovědně, můžeme omezit jejich šíření,“ řekla. To, že se lidé zajímají a ptají se, považuje za důležité. „Ať se lidé ptají,“ zdůraznila.

Fotogalerie: - Trikolóra v Pardubicích

Smrt čínského lékaře, který měl podle všeho upozorňovat před časem na riziko koronaviru, odmítla Herrmannová komentovat. „Nevím, nakolik jsou tyto informace jasně podložené fakty a důkazy,“ sdělila k informacím z Číny lékařka. Vůči nemoci je potřeba mít dle jejích slov respekt. „Ale o strach to není,“ dodala.

„Infekce mě vždycky zajímaly. To znamená, pro mě je to něco, co je strašně zajímavé. A člověk to rád řeší. Uvědomuji si rizika, která s tím povoláním souvisí, ale kdybych se bála, tak bych to nemohla dělat. Je pravda, že úplně v počátcích moji přátelé měli občas tyto tendence, jestli jim prostě nemůžu domů něco přinést, ale mám pocit, že po těch několika letech už se toto vytratilo,“ dodala. U infekcí je to dle jejích slov hlavně o ochranných pomůckách. „Není to tak složité, se chránit,“ dodala. Zároveň poznamenala, že na Bulovce považuje zázemí za světové.

Zdůraznila, že koronavirus v Česku nemáme. „To je důležitá informace. V tuto chvíli nás to netrápí. Kdo teď onemocní, nemusí se bát, že má koronavirus,“ dodala Herrmannová. „Je velmi pravděpodobné, že pokud v tuto chvíli budou mít čeští občané horečku, kašel, tak mají spíše chřipku než cokoliv jiného,“ sdělila. Zdůraznila však také to, že v tuto chvíli neexistuje žádná léčba na koronavirus. „Nastupuje symptomatická léčba. Potřebujete snižovat u člověka teplotu, nenecháte ho v těch horečkách, potřebujete mu ulevovat od toho kašle, a tak dále. V případě komplikací se potom řeší ty komplikace. To znamená: není to tak, že bychom neměli možnost tomu člověku pomoci, jenom nemáne přímý lék, který by ten virus zastavil,“ řekla.

„Zatím to vypadá, že ten virus je nebezpečnější pro lidi, kteří mají nějaké chronické onemocnění. Jedná se hlavně o onemocnění kardiovaskulárního systému nebo nějaké chronické plicní onemocnění. V tu chvíli jste rizikovější pro to, aby ten výstup, nebo to, jak ta nemoc dopadne, mohlo dopadnout fatálně, nebo nikoliv,“ řekla.

Závěrem se pak vyjádřila ke chřipce, kdy se podle jejích slov oba typy viru šíří jako kapénková infekce. „To šíření je stejné, zatím to vypadá, že i ta nakažlivost je podobná. Ale toto budeme hodnotit s odstupem několika měsíců, abychom mohli říct, jak to vlastně bylo,“ uzavřela.

Psali jsme: CzechTourism: V loňském roce navštívilo Česko téměř jedenáct milionů zahraničních návštěvníků Kremlík se obává útoku bulváru. „Mám se prý na co těšit,“ napsal Česká pošta: Tradice valentýnských razítek dosáhla plnoletosti HK ČR: Nekoncepční změny v rekodifikaci jsou začátkem konce skutečné změny stavebního práva v ČR

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.