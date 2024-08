Němci měli větší šanci dobýt Anglii, než má Ukrajina Krym. Analytik se vysmál nadějím

Server Business Insider informoval o postupném odřezávání Ruska od Krymu ukrajinskými vojenskými akcemi. „Po rozsáhlé ruské invazi v roce 2022 však Ukrajina v regionu opakovaně udeřila a podle veřejně dostupných informací zničila nebo poškodila přibližně polovinu válečných lodí ruské flotily včetně jedné ponorky,“ píše Business Insider.

Ruská flotila se ve strachu před ukrajinskými akcemi ukryla na vzdálenou stranu Krymu. „Proti flotile a Kerčskému mostu použila vzdušné bezpilotní letouny, námořní bezpilotní letouny a protilodní střely s často zničujícím účinkem. Ukrajinské vojenské akce dokonce přinutily ruské válečné lodě stáhnout se z Krymu na základny v přístavních městech Feodosija na odvrácené straně Krymu a Novorossijsk v Rusku,“ píše server.

Vojenské akce Ukrajiny pro Rusy znehodnocují Krym nejen z vojenského hlediska, ale i z hlediska turistiky. „Degraduje poloostrov jako klíčovou logistickou cestu k okupačním silám přes jižní Ukrajinu a poskvrňuje jeho přitažlivost pro Rusy jako letní plážové destinace,“ tvrdí Business Insider.

„Získat zpět Krym by bylo extrémně obtížné, protože Krym je v podstatě ostrov,“ řekl serveru Mark Cancian, bývalý plukovník americké námořní pěchoty, který je hlavním poradcem Centra pro strategická a mezinárodní studia. „Obojživelný útok je nemožný, protože Ukrajině chybí lodě, které by převážely velké množství vojáků a jejich těžké techniky. Rusko má navíc stále letadla a ponorky s raketami s dlouhým doletem, které jsou na moři v podstatě nezranitelné,“ vyjevil své pochybnosti plukovník ve výslužbě.

Do debaty se zapojil i Basil Germond, expert na mezinárodní bezpečnost z Lancasterské univerzity ve Velké Británii. Ten míní, že Ukrajina „by nejprve potřebovala připravit terén zničením nebo vážným znehodnocením veškerého ruského vybavení a schopností protivzdušné obrany, protiraketové obrany, komunikace a elektronického boje na Krymu a možná i na Kerčském mostě“, popsal, co všechno by Ukrajina musela dokázat, než by se vůbec pustila do dobývání Krymského poloostrova.

Podobný postoj dle serveru Bussines Insider zastávají i váleční analytici z washingtonského Institutu pro studium války. Ti se domnívají, že „trvalé útoky Ukrajiny proti ruské protivzdušné obraně by mohly učinit Krym neudržitelným jako vojenskou základnu“.

Ovšem ostřelování vojenských základen a stanovišť je podle institutu problematické, protože „Rusko pravděpodobně umisťuje vojenská zařízení v blízkosti civilistů, aby se pokusilo odradit další ukrajinské útoky“.

Podle serveru chce Rusko mobilizovat dalších 690 tisíc rekrutů. Z nich bude schopné poslat na obranu Krymu 100 tisíc. A Ukrajina by potřebovala na Krym soustředit trojnásobnou až pětinásobnou přesilu.

Benjamin Friedman, politický ředitel think-tanku Defence Priorities, řekl, že Ukrajině chybějí vojáci a vzdušné krytí potřebné k tomu, aby mohla zahájit plnohodnotnou ofenzivu. Podle něho by nemusely pomoct ani F-16, protože ruská vzdušná obrana je příliš efektivní.

Podle Sergeje Sumlennyho, zakladatele německého think-tanku European Resilience Initiative Center, je nyní otázkou, „kdy Ukrajina nashromáždí tolik palebné síly, nejen dělostřelectva, ale i letectva, aby se jim podařilo prosadit tyto obranné linie a poté dosáhnout operačního prostoru Krymu“. Až podle něj ukrajinští vojáci dosáhnou Krymu, budou schopní zničit Kerčský most a trajektovou cestu, odříznou ruským jednotkám zásobování, a tím je izolují. S podobnou strategií Ukrajinci dobyli zpět město Cherson.

Ozvaly se ovšem pochyby už nad samotným základem textu Business Insider. Vzešel od vojenského analytika Tylera Weavera, který reportuje od počátku války na Ukrajině o jejím průběhu. „Nejenže ruské námořnictvo nadále snadno ovládá Černé moře, ale řeči o tom, že by Ukrajina nějakým způsobem znovu dobyla Krym, aby ukončila válku, jsou v tuto chvíli méně realistické než diskuse o ruském obsazení Istanbulu a Dardanel,“ vysmál se zpravodaj serveru Business Insider. A ukázal mapu Černého moře a rozmístění námořních sil.

How does this tripe continue to get published?



Not only does the Russian Navy continue to easily dominate the Black Sea, but talk of Ukraine somehow retaking Crimea to end the war is less realistic at this point than discussing a Russian seizure of Istanbul and the Dardanelles. pic.twitter.com/fav7Q9YATj