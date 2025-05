Němci se udávají navzájem. U sousedů propukl skandál

Anketa Obáváte se násilností během letošní volební kampaně? Obávám se 88% Neobávám se 8% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 3103 lidí

Bild k tématu napsal, že Odbor vnitřního vyšetřování nasadil do oddělení informátora, i když podezření, že došlo k úniku informací, stálo v podstatě jen na spekulacích a fámách. Policejní odbory v Durynsku prý kvůli tomu zuří.

„Každý, kdo pracuje s informátorskými zdroji proti vlastním policistům, riskuje, že z dlouhodobého hlediska otráví každodenní interakci v rámci policejních sborů!“ poznamenala k tomu šéfka policejních odborů v Durynsku Mandy Kochová.

Šéfka zdejších policejních odborů sice uznává, že je třeba prošetřit každé podezření, zda i sami policisté neobcházejí zákon, ale tvrdí, že k prověření policistů existují lepší nástroje, než je nasazení informátora.

Bild v této souvislosti připomíná, že zahájení řízení proti policistům vždy vyžaduje souhlas ministerstva vnitra.

„Také se říká, že byly odposlouchávány telefony. Koncem listopadu 2024 proběhly razie, při kterých těžce ozbrojené speciální jednotky vtrhly do soukromých domů policistů, mimo jiné i v okrese Saalfeld. Koncem března byly prohledány také kanceláře policejního odborového svazu a zabaveny dva servery obsahující citlivé údaje členů,“ napsal tomu server deníku Bild.

„Nebylo by to poprvé, co by se případ proti policistům rozpadl na prach, protože nebyla dodržována pravidla nebo byla práva na přístup do soukromé sféry policisty rozšířena do takové míry, že kauzu musel zastavit soud,“ uvedl MDR.

Obdobným martyriem si prošel také policista Max Müller, u něhož změnila redakce jméno. Policista čelil obvinění, že na WhatsAppu šířil intimní fotografie jednoho ze svých kolegů. Policistovi byl zabaven telefon a byla zkoumaná jeho soukromá data. Dokud tohle všechno nezarazil soud jako příliš invazivní.

Thüringer Allgemeine si položil otázku, jakou vinu tady nese spolkový ministr vnitra z řad sociální demokracie Georg Maier. Samo ministerstvo vnitra tvrdí, že do vyšetřování nezasahuje.

