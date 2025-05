Němcová u Tvarůžkové k hodu knihou: Spam taky házíte do koše

Ta chtěla Němcové věnovat Pohádky Petra Fialy, ale narazila. Němcová se teď rozhodla vysvětlit, co jí přitom běželo hlavou. Jenže tím to neskončilo. Uskupení STAČILO! knížku, kterou Miroslava Němcová odhodila, začalo dražit.

Senátorka Miroslava Němcová se ani jako poslankyně a později ani jako senátorka nikdy netajila tím, že nikdy nezapomene komunistům, co napáchali v této zemi mezi lety 1948 až 1989. Ať už jde o politické vraždy, kterých se komunisté dopustili, nebo o ekonomické škody, které byly dobře patrné, když po roce 1989 autoritářský komunistický režim padl a lidé dostali možnost srovnat ekonomickou úroveň tehdejšího Československa např. s Nizozemím, Německem či Rakouskem. Nebýt čtyřicetiletého panování komunistů nad touto zemí, mohli se mít Češi lépe. A Němcová to znovu připomněla v Otázkách Václava Moravce minulou neděli.

„Vy nesete historickou vinu na všem, co se tady v České republice a bývalém Československu pokazilo, stále nesete historickou vinu a vy mě tady z ničeho nebudete školit,“ vmetla Němcová Konečné.

Konečná na oplátku chtěla Němcovou podarovat knížkou, kterou nazvala Pohádkami Petra Fialy. Němcová dala jasně najevo, co si o spisku myslí, když Konečnou odbyla slovy „nic mi nedávejte“ a knížku hodila kamsi za sebe, aby naznačila, jak nízkou hodnotu pro ni mají podobné knížky, zvlášť když je rozdávají komunisté.

„Paní senátorko, vaše nenávist je veliká,“ glosovala postoj Němcové Konečná.

Moravec debatu končil.

V pořadu Spotlight na serveru Aktuálně.cz k celé knižní rozepři Němcová dodala pár slov.

„To si nenaplánujete. Já jsem nemohla tušit, že ona tam přinese nějaký ten jejich spisek. Ona tam začala štrachat ty knížečky a já jsem jí říkala ‚mně to nedávejte‘, ale ona mi to přesto dávala, takže mě to v tu chvíli rozčílilo. A až později jsem si v hlavě přehrávala ten svůj postup, protože mě samotnou překvapilo, jak rychle jsem to chytila a odhodila. A pak jsem si říkala, že to vlastně bylo dobře. Protože každý, když někomu normálně řeknete ‚nedávejte mi to‘ a on vám to přesto vnutí, no tak mně to přijde jako v elektronické komunikaci. Když vám chodí spamy, tak co uděláte? Chytnete je a hodíte je do koše. Ne fyzicky, ale pošlete je tam, kam patří,“ zdůraznila někdejší majitelka knihkupectví.

Jenže tím to neskončilo. Uskupení STAČILO! knížku, kterou Miroslava Němcová odhodila, začalo dražit.

Kniha se díky nečekané scéně stala virálním hitem na sociálních sítích. A teď může být vaše!

Veškerý výtěžek z této aukce věnuji na charitativní účel – konkrétně na (zde doplňte název organizace, např. Centrum Paraple nebo jiný projekt podle vašeho výběru).

Z hádky udělejme pomoc. Děkuji, že se zapojíte,“ stojí v doprovodném textu ke dražbě na serveru Aukro.cz. „Tato aukce je vedená s nadsázkou, ale účel je zcela vážný – pomoci těm, kteří to potřebují,“ stojí v závěru prohlášení.

Uskupení STAČILO!, jehož součástí jsou i komunisté, v brožurce připomíná, že Petr Fiala jako kandidát na premiéra sliboval, že nebude zvyšovat daně, sliboval, že „přinese řešení, která pomohou jak vlastnickému, tak nájemnému bydlení včetně sociálního bydlení. Nejdůležitější je v současné době zásadní zrychlení stavebního řízení.“ Jenže v praxi se Pirátům řídícím Ministerstvo pro místní rozvoj digitalizace stavebního řízení příliš nepovedla a v konečném důsledku vše spíše zkomplikovala.

