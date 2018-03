Německá veřejnoprávní televize natočila, ČT převzala: Výklad vdovy Litviněnkové, čeho všeho je schopen Putin. A potom ukrutnosti polské státní televize

Prvních pár minut se tuto sobotu Focus on Europe věnoval útoku na dvojitého ruského agenta Sergeje Skripala ve Velké Británii. Vláda Jejího Veličenstva je přesvědčena, že v útoku má prsty Ruská federace. Reportéři Focus on Europe vyzpovídali manželku jiného zavražděného ruského agenta Alexandra Litviněnka, paní Litviněnkovou.

Šetření Litviněnkova případu ukázalo, že útok na tohoto bývalého agenta pravděpodobně nařídil sám Putin. Tak to alespoň podává německá veřejnoprávní televize. Vdova po Alexandru Litviněnkovi teď britské politiky žádá, aby sáhli ke zpřísnění protiruských sankcí. Doporučuje jim sáhnout např. na majetek Putinových blízkých spolupracovníků.

Druhá reportáž pořadu Focus on Europe se věnovala útokům turecké armády v syrském Afrínu. S dovětkem, že boj mezi Turky a Kurdy se přesunul i na německou půdu. Německá kurdská menšina je frustrována z toho, že jejich krajané jsou v Afrínu vražděni i s pomocí německých zbraní, které vlastní turecká armáda. Turečtí Kurdové prý svůj hněv ventilují i násilnými akty vůči německým Turkům. „Vyšetřovatelé sledují náznaky, že Kurdové mohou být za řadou útoků na různé podniky a zařízení,“ hlásí Focus.

Kurdové žijící v Německu obviňují ze zvyšování napětí německé Turky. Německé úřady se rozhodly posílit ostrahu tureckých objektů v Německu.

Turci volají po odplatě v duchu hesla zub za zub a navíc se modlí za vítězství tureckých zbraní v Afrínu. Němečtí Kurdové jsou podezřelí z napojení na PKK – Stranu kurdských pracujících, která je v Turecku zakázána a v USA je považována za teroristickou organizaci.

Samotní Němci jsou z rostoucího napětí nešťastní. Nelíbí se jim, že si Turci a Kurdové vyřizují účty na německé půdě. Výhled do budoucna navíc prozatím není příliš pozitivní. Podle reportérů pořadu Focus hrozí, že dojde k dalším útokům.

Třetí část pořadu byla věnována situaci v polských médiích, Focus on Europe zaměřil svou pozornost na jednu populární dámu veřejnoprávní polské televize TVP. Na Beatu Tadlaovou. Jednou přišla do práce, ale na jejím místě už seděl nový zaměstnanec. Od šéfa se dozvěděla, že jako novinářka nezapadá do představ provládního směřování veřejnoprávní televize. Tadlaová proto přešla do soukromé Nowa TV.

Podle německé veřejnoprávní televize je to důkaz, že se polská vláda snaží média více kontrolovat. Do čela veřejnoprávní televize byl zvolen člověk loajální k vládě. Od jeho nástupu televize vyzdvihuje plnění vládních slibů a kritizuje EU a Německo.

„Ušetřeny nezůstaly ani opoziční noviny,“ pokračuje v reportáží Focus on Europe. Kabinet vládní strany Právo a spravedlnost si posvítil na deník Gazeta Wyborcza, kritický vůči politice vlády. „Vláda ostře a podezíravě sleduje úvodníky v těchto novinách,“ pokračuje v popisu situace reportáž německé veřejnoprávní televize. „V současné době novináři v Polsku prožívají těžké časy,“ končí reportáž.

Čtvrtá část pořadu byla věnována squattingu na španělském ostrově Mallorca. V tomto středomořském ráji vlastní celou řadu domů občané Spolkové republiky Německo. Jenže když ve svých domech nejsou, často se jim do španělských letních bytů nastěhují squatteři. Většinou jde o místní Romy, kteří tvrdí, že nemají kde žít. A španělská ústava zaručuje občanům právo na důstojné bydlení, takže španělská police nemůže squattery jen tak vyvést. Musí počkat na rozhodnutí soudu, což často trvá celé měsíce.

Psali jsme: Chystá se nová vlna běženců z Afriky a bude to v milionech. Evropo, připrav se, říká studie Děsivá studie: Takto by ČR dopadla, kdyby vystoupila z EU Babiš po summitu EU: ČR možná kvůli útoku v Salisbury vyhostí ruské diplomaty VIDEO Žumpo, smrdíš! Ubohé, nadávají Okamura a Fiala Slonkové a Kubíkovi. Ti dnes vytáhli další materiál

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp