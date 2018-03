VIDEO Žumpo, smrdíš! Ubohé, nadávají Okamura a Fiala Slonkové a Kubíkovi. Ti dnes vytáhli další materiál

Novináři Sabina Slonková a Jiří Kubík připravili pro server seznamzprávy.cz reportáž o tom, jak je financováno hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Mimo jiné je to údajně i z peněz lidí, kteří si kupují šály s logem strany, jenže peníze z těchto obchodů mohou plynout do kapes jednoho z poslanců – do kapes Lubomíra Volného. Okamura informace uveřejněné v reportáži rázně odmítl. Místopředseda SPD Radim Fiala mluvil dokonce o novinářské žumpě.

Seznam Zprávy a televize Seznam odvysílaly reportáž Sabiny Slonkové a Jiřího Kubíka o financování hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Někteří členové hnutí si měli údajně nakoupit reklamní předměty, prodávat je dál lidem a zisk odevzdávat dnešnímu poslanci za SPD Lubomírovi Volnému.

„Musel jsem si za své peníze koupit reklamní předměty strany SPD: šály, odznáčky a jiné v hodnotě zhruba tři tisíce korun za období dvou měsíců a toto následně rozprodat a peníze odevzdat panu Volnému, který mi na to nedal žádný doklad,“ uvedl loni v létě do policejního protokolu Vladimír Machciník, bývalý okresní koordinátor SPD v Novém Jičíně.

Podobně se vyjádřili i další bývalí členové hnutí. Někteří z nich ale nechtěli prozradit své jméno. Měli strach o svou bezpečnost.

Slonková s Kubíkem se proto obrátili na nový úřad, který má dohlížet na financování politických stran, a chtěli vědět, zda se o tuto situaci bude někdo zajímat. Člen úřadu Jan Outlý jim sděli, že úřad se o to nepochybně zajímat bude. Jedním dechem ovšem dodal, že už máme na stole rozsudky Ústavního soudu, které říkají, že státu není nic do toho, za co přesně strany utrácejí své finanční prostředky.

Celý článek naleznete ZDE.

„Největší strašák je, že nějaká autorita, která vznikla na základě zákona, pojmenuje ten stav věcí, ten stav věcí se dostane na veřejnost a to by pro ty strany měl být největší strašák. Jestli to tak bude, to my nevíme. Byl to záměr zákonodárce. A to, jestli se toho ty úřady budou bát, to uvidíme až po prvních skončených kontrolách. To znamená začátkem léta, prozradil Outlý.

„Já myslím, že Tomio Okamura se toho úřadu bát nebude teda,“ okomentoval situaci Kubík. „To teda ne,“ potvrdila Slonková v bonusovém videu, které její redakce odvysílala ve čtvrtek.

Tomio Okamura spolu se svým prvním místopředsedou Radimem Fialou zveřejněné informace rázně odmítli.

„Televize Seznam a Seznam Zprávy se připojily k mediální kampani s cílem pošpinit SPD,“ sdělil Okamura hned na úvod videa, které natočil spolu s Radimem Fialou. Redaktoři Slonková a Kubík prý účelově manipulují s fakty, aby očernili SPD. „Nemají žádné důkazy o jakémkoliv protiprávním jednání SPD,“ zdůraznil Okamura.

Divákům sdělil, že političtí oponenti podávají na SPD trestní oznámení jako na běžícím páse, na což upozorňují některá média. Ale Okamura nebyl nikdy z ničeho obviněn. Tato trestní oznámení končí v koši, ale to už zmíněná média nechávají bez povšimnutí. „Je to tak zoufalé a ubohé,“ uzavřel předseda SPD.

Jeho první zástupce Radim Fiala použil vůči médiím ještě tvrdší slova.

„Je to zaplacená novinářská žumpa, která smrdí. Celá věc je součástí majdanizace politické situace v České republice. Cílem je zvrátit výsledek voleb a zabránit vzniku funkční vlády. Kdo není loutka Bruselu, je majdanizován. Kdo poukazuje na mocenské zájmy neziskových organizací s ideologickým programem, přisátých na veřejné penězovody, je mediálně ničen,“ pravil Fiala.

Komunisté v padesátých letech sahali k justičním vraždám. Dnes to sice nezachází až tak daleko, ale podle Fialy dochází alespoň k mediálním popravám. Novináři Slonková a Kubík podle jeho názoru nejsou nezávislí novináři, nýbrž jsou politickými aktivisty. Kterým se nelíbí, že SPD odvádí vlasteneckou práci ve prospěch občanů.

Okamura celé vystoupení uzavřel tvrzením, že Seznam Zprávy se teď soudí s SPD o údajně nepravdivou reportáž a práce Slonkové a Kubíka je jen dalším kolem v tomto boji, ve kterém kolem sebe novináři kopou.

autor: mp