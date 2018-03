Děsivá studie: Takto by ČR dopadla, kdyby vystoupila z EU

Narůstající debaty o možném referendu o vystoupení z EU začínají děsit zhruba osmdesát procent firem, obavy má třiaosmdesát procent investorů. Podle studie Česko-německé obchodní a průmyslové komory by v případě opuštění Evropské unie osmadvacet procent firem zvažovalo odchod z Česka a třetina by v takovém případě počítala s propouštěním.

„Nikdo z iniciátorů debaty zatím srozumitelně nevysvětlil, jaký ekonomický, společenský a mezinárodní dopad by Czexit pro zemi měl,“ uvedl prezident komory Jórg Mathew. Diskuse v médiích o takzvaném Czexitu proto znepokojují 78 procent firem v ČR, 28 procent podniků by v případě opuštění Evropské unie zvažovalo přesunout své investice jinam. Podle informací ČTK to ukázala to březnová studie Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) mezi 150 firmami.

Vše rozpoutalo jednání parlamentních stran o obecném referendu související s debatou o Czexitu. Obavy nyní má 83 procent zahraničních investorů, ale také dvě třetiny českých firem. Nejvíce znepokojeny jsou podle průzkumu výrobní podniky nad 250 zaměstnanců. Pokud by Česko opravdu odešlo z Evropské unie, zvažovala by čtvrtina firem snížení investic v tuzemsku, 28 procent dokonce jejich přesun jinam. Naopak čtyři z deseti firem změny u investic neočekávají.

Firmy vidí rizika případného Czexitu především v omezení přístupu na jednotný evropský trh (74 procent). Server iHNed.cz napsal, že v souvislosti s tím se obávají zavedení cel a daní (66 procent), nárůstu byrokracie (61 procent), poklesu obratu společnosti (60 procent), nebo dokonce propouštění zaměstnanců (36 procent). Podle skoro poloviny firem by Česko po odchodu z Evropské unie mělo špatnou vyjednávací pozici pro mezinárodní obchodní dohody.

Podle podniků už i samotná debata zemi neprospívá, v průzkumu požadují, aby se politická reprezentace jasně vyslovila pro dlouhodobé setrvání v Evropské unii a odmítla referendum, které by nechalo občany o této otázce rozhodovat. Podle nedávného průzkumu mezi ekonomy a podnikatelskými svazy by případné vystoupení České republiky z Evropské unie bylo ekonomickou sebevraždou. Odchod z Evropské unie by znamenal ztrátu stovek tisíc pracovních míst a česká ekonomika by se podle některých dostala na úroveň Běloruska.

Původní zdroj ZDE.

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula v únoru řekl, že případný Czexit by znamenal pro Česko kolaps řady odvětví, firem a propouštění. Ti, kteří o vystoupení z Evropské unie hovoří, podle něj nemají žádnou alternativu, nejsou schopni nabídnout vůbec nic, jen mystifikují obyvatelstvo v tom, že to může mít nějaký pozitivní závěr.

autor: nab