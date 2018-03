Babiš po summitu EU: ČR možná kvůli útoku v Salisbury vyhostí ruské diplomaty

Česká republika zvažuje, že kvůli útoku nervovou látkou v jihoanglickém Salisbury vyhostí několik ruských diplomatů. Novinářům to v noci na dnešek po jednání summitu Evropské unie řekl premiér v demisi Andrej Babiš; v pondělí věc hodlá probrat s ministrem zahraničí Martinem Stropnickým a některými dalšími členy vlády.

„Ano, pravděpodobně půjdeme tímto směrem," řekl premiér s tím, že by se mělo jednat o jednotlivce.

Kvůli otravě bývalého ruského tajného agenta, ze které Britové obviňují Moskvu, už Londýn vyhostil 23 ruských diplomatů. O podobném kroku uvažují i další unijní státy, zmiňovány jsou pobaltské země, ale i některé další. Jiné unijní země se ale k takovému kroku nechystají.

„Byly různé názory, cíl debaty bylo najít nějaký společný postup. To se úplně nepodařilo, ale jsou tam země, které to (vyhoštění diplomatů) zvažují," podotkl Babiš. Potvrdil, že Česko se pravděpodobně touto cestou vydá, jednat by se podle něj mělo "spíš o jednotlivce".

Summit EU ve čtvrtek souhlasil s názorem britské vlády, že za útok nervovou látkou na někdejšího dvojího agenta Sergeje Skripala a jeho dceru je velmi pravděpodobně odpovědné Rusko, jiné věrohodné vysvětlení prý není. Britská premiérka Theresa Mayová na summitu prohlásila, že útok zapadá do vzorce agresivního ruského chování z posledních let, které neuznává hranice a je hrozbou pro celý evropský blok.

Moskva spojování s kauzou odmítá, v minulých dnech ruští činitelé naopak v souvislosti s možným původem použité nervové látky novičok (nováček) hovořili také o Česku či Slovensku. Babiš tyto výroky označil za lež například ve čtvrtek po své schůzce s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem.

Psali jsme: Babiš po summitu EU: Česku nevadí, kdyby Evropská unie podmínila fondy kvalitou právního státu Babiš před summitem V4: Regionální rozvojová banka není potřeba, nejdříve musíme dát do pořádku české banky Babiš bude na Slovensku probírat oslavy výročí i aktuální témata Vnucování migrantů do Česka: Připravme se na cokoliv, šokuje Babiš. A je zde důkaz, že je to vážné

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab