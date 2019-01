Německé reparace: Kalousek nakopl Okamuru. A vy se podívejte, jak kdo o věci hlasoval

23. 1. 2019 7:05

Sněmovna se včera odmítla zabývat návrhem předsedy SPD Tomia Okamury na dojednání dodatečných válečných reparací s Německem. Okamuru podpořili jen komunisté. Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek ho požádal o to, aby si to jeho hnutí jako „čeští náckové vyřídilo s německými nácky“ a demokratické strany do toho nezatahovalo.