Německo: „Plácala“ kebab před kamerou, vyplatilo se. Jak volili muslimové

Němci v nedělních volbách rozhodli o novém složení Bundestagu. Volby vyhrála CDU/CSU, a to s 28,5 procenta hlasů. Druhá Alternativa pro Německo získala přes 20 procent hlasů. Třetí sociální demokraté získali přes 16 procent.

Průzkum zveřejněný serverem Weltwoche ukázal, že Die Linke dostala 29 procent hlasů. Sociální demokraté dostali od muslimů v Německu 28 procent hlasů. Aliance Sahry Wagenknechtové získala od muslimské komunity podle tohoto průzkumu 16 procent hlasů a Zelení dostali 4 procenta hlasů.

Pokud jde o pravicové či středové strany, Alternativa pro Německo (AfD) získala 6 procent a CDU/CSU 12 procent. Liberální FDP se v průzkumu vůbec neobjevila.

Není přitom bez zajímavosti, že Zelení se v předvolební kampani pokusili udělat leccos proto, aby oslovili arabskou komunitu v Německu, ale 4 procenta pro Zelené v arabské komunitě naznačují, že nešlo o příliš úspěšnou snahu.

Končící ministryně zahraničí Annalena Baerbocková z řad Zelených dokonce před volbami pracovala v jedné z německých kebabáren a na sociálních sítích za to sklidila řadu vtípků a otázek, zda si tak nepřipravuje pole pro svou další pracovní pozici, až Zelení neuspějí ve volbách.

Finally, a job she can manage!



Germany's top diplomat Annalena Baerbock tried her hand at making doners and achieved some results — 53 seconds. pic.twitter.com/92gGinvSpN