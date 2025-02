Německo jde volit. Čísla ukazují problém. Půjde vůbec složit vláda?

Dnes začaly v sousedním Německu parlamentní volby. Jedná se o volby předčasné, neboť vláda tzv. semaforu nevydržela až do konce volebního mandátu a spory mezi FDP a Scholzovou SPD koalici rozbily.

Německo má přibližně 59 milionů lidí způsobilých k hlasování, hlasuje se pouze dnes od osmi hodin ráno do šesti hodin večer. Kandidátů je celkem 4509 z 29 partají, křesel v Bundestagu 630 a pro úspěch musí partaj překročit hranici 5 %.

Germany, national parliament election today:



? Eligible voters: ~59,200,000

? Polling stations open: 8 AM-6 PM CET

? Seats: 630 (316 for a majority)

? Candidates: 4,506 across 29 parties

? Incumbent: SPD (S&D) and GRÜNE (G/EFA)

? Electoral threshold: 5%



?… — Europe Elects (@EuropeElects) February 23, 2025

Podle posledních průzkumů shromážděných účtem Europe Elects mají postup jistý čtyři strany. Vládní SPD Olafa Scholze, která ale od posledních voleb hodně ztratila; CDU/CSU Friedricha Merze, která v průzkumech vede; Zelení, kteří si jen mírně pohoršili; velmi posílená, ale nikoliv dominantní AfD.

Otázkou je, zda se do Spolkového sněmu dostanou malé strany. Pro Die Linke průzkumy odhadují 7 až 8 %, tedy by se do Bundestagu měla dostat. Tři ze čtyř průzkumů odhadují pro FDP, která se podílela na vládě, výsledek 4,5 %, což nestačí na to, aby se kandidáti stali poslanci. Pak je zde další nejistá strana, a to Aliance Sáry Wagenknechtové. Wagenknechtová se odloupla od Die Linke, chce omezovat migraci, deglobalizovat, jde proti zelené politice a chce také zastavit posílání vojenské pomoci Ukrajině. U této strany průzkumy odhadují výsledek od 3 do 5 %.

Pokud jde o výsledek CDU/CSU, průzkumy se nijak výrazněji neliší, Merz by si měl přijít na 29 až 32 % hlasů, bude tedy prakticky určitě sestavovat vládu. Ještě menší rozptyl je pak u sociálních demokratů, u nichž se odhaduje, že budou mít mezi 14,5 a 16 %, a u Zelených, kteří by podle průzkumů měli získat 12 až 13 %. AfD by pak podle tří průzkumů měla mít 21 %, jeden jí věští o procento méně.

Předpokládané výsledky každopádně vytvářejí složitý scénář pro každého, kdo by chtěl v Německu sestavovat vládu. Na vládní většinu je potřeba 316 poslanců. Tu by dohromady daly jen dvě strany – CDU/CSU a AfD. Ale pouhá myšlenka spolupráce s AfD je v mainstreamových politických stranách v Německu stále kontroverzní, nemluvě o médiích.

Jak upozorňuje analytik Štěpán Kotrba, Merz má před sebou zapeklitou situaci. Prohlásil totiž: „Levice skončila. V Německu již nebude žádná levicová politika a žádná levicová většina. Je konec. Už to není možné.“ Také se zřejmě hodlá distancovat od ekologické politiky minulých vlád a nechce vstoupit do koalice s nikým, kdo nechce prosadit hospodářské změny v Německu a v jeho migrační politice. Zároveň vyloučil rozhovory s AfD o účasti ve vládě. A Scholz zase vyloučil, že by se stal ministrem v Merzově vládě. Nemluvě o tom, že by CDU/CSU a SPD podle odhadů stále chybělo několik jednotek hlasů pro většinu, což by znamenalo, že do koalice je potřeba vzít ještě třetí stranu nebo vyjednat podporu u přeběhlíků.

