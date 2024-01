Německo na ulici. Po „traktorech“ vytáhli odpůrci AfD, křičí o nacistech

reklama

V Německu to vře jako v kotli. To zásadní se podle nejčtenějšího deníku Bild v posledních dnech až týdnech neodehrává kdesi v kabinetech ministrů, nýbrž přímo na ulicích.

Nejprve do ulic vyrazili farmáři, kteří se stávkou v podobě blokace mnoha ulic pokusili donutit vládu sociálních demokratů, liberálů z FDP a Zelených, aby nesnižovala, případně zcela nerušila dotace na naftu pro zemědělce. V poslední den se prý demonstrace před kancléřstvím zúčastnilo na 30 tisíc traktorů. Svého cíle však nedosáhli. Alespoň zatím ne. Německá koalice je nadále připravena na dotace sáhnout.

V lednových mrazivých ulicích německých měst však teplotu zvedají nejen motory traktorů, ale také protesty tisíců lidí, kteří žádají konec Alternativy pro Německo (AfD). Jde o pravicovou stranu, u které se část společnosti obává, že je připravena zatočit s demokracií v Německu. Protesty probíhají v době, kdy druhá část společnosti Alternativu pro Německo vnímá jako politickou sílu, která může měnit věci k lepšímu. Ve stejnou dobu nejsilnější vládní strana – sociální demokracie – v průzkumech podpory voličů padá. Bild odkázal na průzkum, podle kterého momentálně německou sociální demokracii hodlá volit jen 13 procent lidí, pokud by teď byly volby. Před dvěma lety získala sociální demokracie ve volbách 26 procent hlasů.

„Německo plné zmatků! Po největších farmářských protestech za poslední desetiletí vycházejí o víkendu statisíce lidí do ulic demonstrovat proti AfD. Po celé zemi, od Syltu na severu po Überlingen (Bodamské jezero) na jihu, lidé protestují proti pravicově extremistickým plánům představitelů AfD ‚vrátit‘ miliony spoluobčanů s migračním pozadím,“ napsal deník Bild s tím, že v Hamburku byla demonstrace tak monstrózní, že pro příliš velký zájem byla akce ukončena. A na Operním náměstí v Hannoveru v sobotu demonstrovalo 35 000 účastníků. Očekávalo se 10 000 účastníků.

Podle serveru německého listu Die Welt se ve Frankfurtu nad Mohanem sešlo na protest proti vzestupu AfD na 35 tisíc lidí. „Takhle to dál nejde!“ zaznívalo na demonstraci. Jednalo se o apel na koalici v čele s Olafem Scholzem.

Kancléř Olaf Scholz o AfD prohlásil, že útočí na německou demokracii. Premiér Severního Porýní-Vestfálska Hendrik Wüst (CDU) zašel ještě dál, když AfD označil za „nacistickou stranu“. A to není všechno. O slovo se přihlásil i dlouholetý šéf Siemens Joe Kaeser. „Kdokoli bude hlasovat pro AfD, rozhodl se ztratit prosperitu naší země a jejích občanů,“ řekl.

Podle průzkumu agentury INSA by dnes AfD volilo 22 procent Němců, její volební potenciál je podle výzkumníků kolem 28 procent.

Komentátor Jasper von Altenbockum v textu pro Frankfurter Allgemeine Zeitung upozornil, že je velmi pozitivní, když dávají desítky tisíc Němců najevo, že jim není lhostejné, aby si Německo zachovalo demokracii a silné německé instituce. Současně však podle Altenbockuma ukazují na jedno velmi problematické místo. Protesty podle komentátora ukazují, že politici tradičních stran v ochraně republiky selhávají.

„Skutečnost, že ostřílení politici vítají skutečnost, že ,společnost' a ,občané' berou věci do svých rukou a bojují proti AfD, musí být důvodem k obavám. Nebyli by to vlastně oni, kdo by to měl umět mnohem lépe?“ zeptal se s tím, že fakt, že někteří politici pronášejí slova oslabující německou demokracii, je známo už dlouho. Tak to vidí Jasper von Altenbockum, podle něhož mohli politici jednat mnohem dřív.

