Nenáviděli jsme ruštinu, promluvila herečka Eliška Balzerová o roce 1968

Elišku Balzerovou znají diváci například ze seriálu Nemocnice na kraji města nebo z filmu S tebou mě baví svět. V době invaze vojsk Varšavské smlouvy jí bylo devatenáct let. Její nejsilnější zážitek z okupace byl prý tank, jehož řidič nevěděl, kam má jet, protože obyvatelé otočili ukazatele a napsali na ně v azbuce MOSKVA. Tak se otáčel a vytrhával dláždění. Když pak mluvili s vojákem, který na tanku seděl, tak brečel, že nechtěl jet, že má v Rusku rodinu.

Anketa Je slušné doufat, že Miloš Zeman brzy umře? Ano, Zeman je hrozný prezident 6% Ne, není to slušné 94% hlasovalo: 1882 lidí

Dále vzpomíná i na předvečer okupace. Při cestě do Krumlova jim prý řekli, že se tam stala tragédie, že někoho zastřelili a že nesmí jet dál. „Mladá paní s dítětem v náručí se chtěla podívat, co to rachotí po silnici, pohnula záclonkou za oknem a voják vypálil dávku ze samopalu. Ona i s dítětem byla na místě mrtvá,“ vzpomíná Eliška Balcerová. O takových incidentech se prý jen šeptalo a měly být zapomenuty.

Byla tehdy přesvědčená, že se Sověti Československa již nikdy nevzdají. Bála se, že se z něj dokonce stane další ze sovětských republik a také zda se vůbec ještě otevřou vysoké školy. Dle svých slov ani nevěřila v socialismus s lidskou tváří. Bylo to pro ni jen další komunistické heslo. Vyprávěla, jak když šla s babičkou do kostela, tak na rohu stál „fízl“ a zapisoval. „Socialismus, komunismus nebo jakákoli diktatura nemá lidskou tvář,“ tvrdí herečka. Alexander Dubček na ni působil jako někdo, kdo cosi hraje. Balcerová uvádí, že nevěřila, že by byl tak naivní. „Musel přece vědět, jestliže tam studoval, s kým má tu čest,“ míní herečka.

Fotogalerie: - Srpen 1968

Po okupaci prý začala spolu s přáteli Rusy nenávidět. „Začali jsme nenávidět i ruštinu, kterou jsem já do té doby měla docela ráda. Dodnes, když slyším její hrdelní přízvuk, cítím v tom okupantský tón a říkám si – někteří lidé se nestanou pokornými nikdy,“ svěřuje svou deziluzi Balcerová. Citovala Isaka Babela a větu, která se prý na Rusy a osmašedesátý přesně hodí: „Jak my přinášíme svobodu, to je strašlivé.“

Normalizační atmosféra strachu je prý poznamenala všechny, všude probíhaly čistky. I když se pak dostala na Západ, při diskuzích o politice šeptala a ohlížela se. „Okupace a následná normalizace nás naučila nedůvěřovat lidem a se svými názory se uzavírat před okolím,“ zakončuje vzpomínky na invazi vojsk a její následky herečka Eliška Balzerová.

Psali jsme: Už „dolejzají“. Západ prohrál, ale rád by peníze, sleduje Tereza Spencerová zprávy ze Sýrie. O mnohém se mlčí Další umělec bojkotuje: Pavel Šporcl odmítl zahrát hymnu Je to možné? K Rusku čelem, k Číně zády, Donalde, našeptali prý Trumpovi Já nejsem politický aktivista! Jaromír Bosák se u Emmy Smetana pustil znovu do vysvětlování záležitosti s Ruskem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas