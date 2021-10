Neodvolatelný Zeman. Pehe zavzpomínal na ústavní změny

reklama

„Situaci vidím jako skandální. Myslím, že to, co se děje okolo prezidenta, je nedůstojné pro českou demokracii. Myslím si, že bude teprve předmětem nějakého vyšetřování, co se tam vlastně nejen v poslední době, ale dlouhodobě vlastně děje,“ řekl Pehe směrem k prezidentovým mužům. Anketa Je kancléř Mynář dobrý člověk? Ano 40% Ne 33% Nevím / Je mi to jedno 27% hlasovalo: 18317 lidí

Narážel na fakt, že kancléř Vratislav Mynář mlžil o zdravotním stavu hlavy státu. Ve čtvrtek také přivedl šéfa Sněmovny Radka Vondráčka k prezidentu Miloši Zemanovi, aby před ním podepsal rozhodnutí o svolání zasedání nové Sněmovny. To vše bez vědomí ošetřujícího lékaře na JIP a v době, kdy podle ÚVN Zeman nebyl schopen vykonávat pracovní povinnosti.

Původní zdroj ZDE.

Myslí si Pehe, že by bylo lepší opustit přímou volbu prezidenta a vrátit se k volbě Parlamentem? „Osobně si myslím, že vracet se k nepřímé volbě by byla zvláštní věc. Zeman jako prezident zvolený přímou volbou se sice nechoval vždy ústavně korektně, ale ani nepřímá volba nebyla nijak ideální,“ míní.

Spíše by podle něj bylo namístě upravit některé věci, které s přímou volbou prezidenta souvisejí. „Za prvé změnit způsob, jakým je odvoláván prezident, s přímou volbou došlo ke zpřísnění možností jej odvolat. Tedy on je momentálně v podstatě neodvolatelný, pokud se nenajdou v obou komorách Parlamentu ústavní většiny.

Zároveň by se mohla v souvislosti s přímou volbou upravit pozice prezidenta, tak aby nemohl některé věci, jako je absence lhůt, zneužívat takovým způsobem, jako to činil Miloš Zeman,“ podotkl politolog.

Jasně se podle něj dnes ukazuje, že ústava je v některých ohledech děravá a bylo by třeba ji upravit. „Vidíme to i nyní, že není nijak ošetřeno to období, kdy se rozpustí stávající Sněmovna, pak nebude Sněmovna až do ustanovení té nové žádná. Sice ji v té době zastupuje Senát, ale ten nemůže sám schválit článek 66. Takže jsme v podstatě až do ustanovení té nové Sněmovny bez prezidenta, ať se děje, co se děje,“ zmínil Pehe článek, který se věnuje přenesení prezidentských pravomocí na jiné ústavní činitele, který znovu zdůraznil úpravu lhůt pro některé prezidentovy výkony.

Následně se přesunul k samotným jednáním o vzniku nové vlády, která probíhají i bez prezidenta. Andrej Babiš oznámil, že nehodlá nic zdržovat a je odhodlaný zamířit do opozice. Kandidatura na prezidenta, která v souvislosti s jeho jménem nyní zaznívá, by mu podle Peheho nepřinesla úspěch.

„Babiš je polarizující osobnost, aby se v boji o Hrad dostal přes padesát procent v druhém kole, tak by k sobě musel přitáhnout voliče KSČM, SPD, ČSSD a malých stran, které se do Sněmovny nedostaly. To by bylo pro něj těžké. S kandidaturou na prezidenta v jeho případě bych byl opatrný. Mohlo by to znamenat i konec dalších politických ambicí Andreje Babiše,“ řekl s tím, že prohra v prezidentských volbách by pro něj znamenala oslabení pozice opozičního lídra.

Na dotaz, kdo by podle něj mohl být silným kandidátem v boji o prezidentské křeslo, zmínil šéfa horní komory Miloše Vystrčila (ODS) a senátorku Miroslavu Němcovou či senátora Pavla Fischera. „Je možné už nyní vidět i několik potenciálně silných kandidátů, kteří by se mohli rekrutovat z občanské společnosti, jako jsou třeba Danuše Nerudová, generál Petr Pavel nebo předseda odborů Josef Středula,“ vyjmenoval Pehe.

Novou vládu zřejmě utvoří koalice pěti stran – koalice SPOLU s koalicí Pirátů a Starostů. Pehe velmi chválí, jak k současné situaci a rozložení politických sil přistupují. Chovají se velmi zodpovědně: „Až nezvykle zodpovědně na české poměry, nejdou se svými spory na veřejnost a nechají si to na svá interní vyjednávání a pak přicházejí s dohodou,“ uvedl Pehe, který věří, že se budují pevné základy budoucí vládní koalice.

