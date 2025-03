Nerudová u Moravce: Tuto zemi osvobodili Američané

V ostré politické diskusi v Otázkách Václava Moravce v České televizi se čeští politici střetli nad tématy –podpora Ukrajiny, evropská bezpečnost, role Rádia Svobodná Evropa a přístup k jednáním s Ruskem. Diskuse se zúčastnili ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (nestr. za ODS), poslanec Radek Vondráček (ANO), poslanec Jaroslav Foldyna (SPD) a europoslankyně Danuše Nerudová (STAN).

Ministr Lipavský zdůraznil, že Evropa je v otázce podpory Ukrajiny jednotná, s výjimkou Maďarska a Slovenska, které blokují některá rozhodnutí EU. „Orbán chce zabraňovat rozhodnutím EU. Maďarsko chce blokovat. Ale Evropa je jinak jednotná, chce jednat,“ uvedl. Lipavský také vyjádřil přesvědčení, že Ukrajina „musí“ dostávat další vojenskou pomoc, a připomněl, že Maďarsko v minulosti často změnilo svůj postoj na poslední chvíli. Za ústupky, které Maďarsku na oplátku daly další země.

Radek Vondráček (ANO) však vyzval k opatrnosti a k trpělivosti. „Měli bychom projevit trpělivost, počkat, jak dopadnou jednání mezi USA a Ruskem,“ řekl. Kritizoval také „svalnatá prohlášení“ některých evropských politiků, která podle něj nemají v současném kontextu jednání smysl.

Danuše Nerudová (STAN) naopak zdůraznila potřebu rychlého jednání. „Evropská komise by měla konat. Ukrajina potřebuje maximální podporu,“ prohlásila a kritizovala hnutí ANO, komunisty a motoristy za to, že hlasovali proti další pomoci Ukrajině v Evropském parlamentu.

Ukázala i na roli Velké Británie při současném vyjednávání. Vzpomněla na to, jak po jednání v Oválné pracovně přivítal Zelenského Keir Starmer. „Britský premiér poskytl naprosto emočně vyčerpanému ukrajinskému prezidentovi podporu, při přijetí ho objal. On hraje velmi důležitou roli v celém tom vyjednávání,“ řekla s obdivem Nerudová.

A proč EU volí nyní tak silná slova? „Ukrajina potřebuje maximální podporu, Putin na 30denní příměří zatím nepřistoupil. Teprve až přistoupí, můžeme ta jednání změnit,“ vyjádřila svůj názor Nerudová.

Jaroslav Foldyna (SPD) ostře kritizoval přístup Evropy k válce na Ukrajině. „EU se nyní chová zbrkle. USA deklarují, že se chtějí domluvit o míru, ale evropští politici chtějí bojovat,“ připomněl důrazně. Foldyna také obvinil bývalého britského premiéra Borise Johnsona z toho, že rozbil minskou dohodu a zastavil mírová jednání.

K tomu se vyjádřil Lipavský, který zásah Borise Johnsona označil za „dávno vyvrácený hoax“. A Lipavský naopak zdůraznil, že Evropa nemůže čekat, že za ni budou jednat jiní. „Nemůžeme čekat, že za nás něco zařídí. Musíme se domlouvat a jednat,“ nabádal.

Foldyna však trval na tom, že Evropa je v jednáních s Ruskem neschopná a že jedině silní lídři, jako je Donald Trump, by mohli dosáhnout dohody s Putinem. Dle názoru Foldyny je Evropská unie mimo hru a nikdo se nebude zajímat o její postoje.

Diskuse se dotkla i vyšetřování výbuchu ve Vrběticích, který česká policie přisoudila „ruským agentům“. Foldyna požadoval, aby případ prošel soudním procesem. „Výbuch ve Vrběticích by se měl vyšetřit soudem,“ řekl.

Vondráček připustil, že stoprocentní důkazy možná nebudou, a uvedl, že policie udělala maximum pro prokázání ruské účasti. „Když Rusko řekne, že nebude spolupracovat, nelíbí se mi, že my to nevyšetříme. Stoprocentní důkazy nejspíš nebudou vůbec,“ poznamenal Vondráček.

Nerudová reagovala na Foldynovy výroky: „Jsem v šoku. Pan Foldyna snad začne za chvíli mluvit rusky. Policie došla k nějakému výsledku, ukázala, co u nás Rusko provádělo. Vy pořád něco zpochybňujete. EU je tak silná, jak my jí to dovolíme. Podala jsem návrh, aby ruská aktiva byla poskytnuta jako pomoc Ukrajině. I Francie začíná měnit postoj. Ruská aktiva jsou 200 miliard,“ vypálila europoslankyně Nerudová.

Ale pochybnosti o využití zmrazených ruských aktiv v Evropě projevil i ministr Lipavský. „Ty majetky jsou zmrazeny v rámci evropských sankcí proti Rusku. Soudy musí postupovat v rámci práva. My se na tom můžeme dohodnout politicky, ale soudy musí jednat v rámci práva,“ řekl ministr k ruským aktivům. „Nerozumím tomu, že nejsme schopni shodnout se na tom, že Vrbětice vyšetřila policie, nebo na tom, jakou máme nastavit bezpečnost pro Evropu,“ kroutil hlavou.

Najít racionální shodu se pokusil Radek Vondráček. „Soustřeďme se na to, že teď se řeší klid zbraní. Až bude klid zbraní, pak se může jednat o reparacích a odškodnění. To je běh na dlouhou trať,“ snažil se Vondráček o návrat k jednáním a k jejich důležitosti. „Vzhledem k důvěryhodnosti Evropy nemůžete jen tak bezprávně vzít peníze. Že to pak může být předmětem soudů, je velmi pravděpodobné. Teď je důležité, aby tam přestala válka, aby tam neumírali vojáci,“ dodal.

S tím nesouhlasila Danuše Nerudová. „Evropa nemá čas čekat. Kdo chce mír, musí se chystat na válku. Musíme to řešit napříč Evropou,“ řekla důrazně.

S Radkem Vondráčkem i s ministrem Lipavským se ohledně zmrazených ruských aktiv shodl i poslanec Foldyna. „Jakmile tu nebude právní rámec, staneme se nedůvěryhodnými pro zbytek světa,“ A podotkl: „Nechte mluvit paní Nerudovou, pak nám budou stoupat preference,“ smál se Foldyna Nerudové.

Překvapil Lipavského konec rádia Svobodná Evropa? „Úplné překvapení to nebylo. Nějaké zmínky jsme měli. Rádio RFE/Liberty vysílá do řady nesvobodných zemí. Je kotvou pro tamní svobodomyslné lidi. Myslím, že bychom se měli zamyslet nad tím, co takové vysílání pro nás znamená,“ řekl s tím, že v pondělí tuto otázku otevře na setkání ministrů zahraničí na Radě EU. „V našem zájmu je, aby v našem okolí nebujely totality,“ dodal.

Vondráček však připomněl, že v roce 2025 se informace šíří jinak a že Rádio Svobodná Evropa ztratilo svůj význam. „Z těchto rádií se stala hnízda levičáckých aktivistů,“ citoval Elona Muska, ale zároveň dodal, že to není vysloveně jeho postoj, jen zmiňuje to, co je problémem ohledně vysílání tohoto rádia.

Foldyna kritizoval financování Rádia Svobodná Evropa a prohlásil, že by se měly řešit spíše domácí problémy. „Místo na bydlení budeme dávat peníze na progresivní rádio Svobodná Evrop? Pro mě je podstatné zdravotnictví ve Šluknovském výběžku, ne progresivistické nálady někde v Africe – co nám je do toho?“ ptal se řečnicky Foldyna.

Nerudová naopak zdůraznila, že svobodné informace jsou klíčové pro budoucí stabilitu Ruska. „Foldyna je obživlá podoba řetězových e-mailů. Až skončí válka, potřebujeme do Ruska dostávat svobodné myšlenky a necenzurované informace. Donald Trump škrtnul 70 % rozvojových programů. Budu navrhovat v Evropském parlamentu, abychom se rádiem Svobodná Evropa zabývali,“ prohlásila Nerudová.

To se hrubě nelíbilo poslanci Vondráčkovi. „Vnímám názory, že Evropa převezme všechny zastavené projekty USA. S tím nemohu souhlasit. My máme jiné problémy. My se musíme postarat o bezpečnost, o hospodářský růst, musíme vyčistit neziskovky,“ vypočítával – ale byl přerušen Lipavským: „Rétorika hnutí ANO mě děsí. Vyčistit neziskovky, to zní hrozně,“ poznamenal ministr.

Řeč se opět stočila k válce na Ukrajině. „Definujte mi ‚spravedlivý mír‘, tj. termín, který používají evropští politici a ukrajinský prezident. USA používají termín ‚trvalý a racionální mír‘. V tom je zásadní rozdíl. Je to jiný výklad, jiný význam. Tři roky se vede konflikt, kdy tam zemřely statisíce lidí. I Mark Rutte (generální tajemník NATO) otevřeně řekl, že přístup USA je racionální. Že Ukrajina nevstoupí do NATO. To je racionální,“ zaznělo od Radka Vondráčka s tím, že je potřeba brát ohled na realitu, nikoli na nesplnitelná přání. „Vstup Ukrajiny do NATO není reálný,“ dodal.

I Jaroslav Foldyna volal po racionalitě a silných lídrech. „V této chvíli je třeba najít stabilní dohody o příměří, které budou vyhovovat jak Ukrajině, tak i Rusku. To mohou vyjednávat jen silní lídři. V USA je to Donald Trump. O Evropě se pak nemá ani cenu bavit,“ vyjádřil svůj skepticismus k diplomatické síle EU.

Danuše Nerudová uštěpačně poznamenala, že Foldyna jezdil s Nočními vlky. – Ten reagoval slovy, že s nimi jezdil uctít památku 140 tisíc padlých vojáků Rudé armády, kteří padli za osvobození naší země v roce 1945. „Tuto zemi osvobodili Američané!“ vypálila na Foldynu v reakci Nerudová.

„Prosím, zesilte to, tohle zesilte. 140 tisíc vojáků Rudé armády u nás padlo, ale zachránili nás Američané,“ vyprskl s trpkým smíchem Jaroslav Foldyna. – „Osvobodili Plzeň,“ dodala Nerudová. – „Ale já mluvím o celé zemi, nejen o Plzni,“ kuckal se smíchy Foldyna.

