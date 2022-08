Neschopnost vlády, ale i něco víc. Jiří Paroubek tuší. A ČT? „Opravdu by se měla uklidnit“

„Chce to méně lenosti a méně blazeovanosti při výkonu funkce premiéra,“ vzkazuje Petru Fialovi bývalý premiér Jiří Paroubek. V rozhovoru mluví o cenách pohonných hmot i energií a upozorňuje, že si vláda podle něj „zahrává s ohněm“. Vzpomíná také na mítinky sociální demokracie před volbami do Evropského parlamentu v roce 2009, mluví o hrubém napadání, o vajíčkových útocích i o tom, co mohla způsobit letící láhev plná utopenců. Vyjádřil se i k tomu, co se děje na současných mítincích Andreje Babiše. ČT doporučil, že by se měla „uklidnit a nesloužit jako nedemokratický nástroj“. Na závěr rozebral cestu Nancy Pelosiové na Tchaj-wan.

Pane inženýre, co říkáte na tiskovou zprávu ratingové agentury Moody‘s, která snížila výhled ČR ze stabilního na negativní kvůli možnému narušení dodávek ruského plynu?

Myslím, že je to logický krok. Teď ještě bude následovat agentura Standard & Poor´s a je potřeba očekávat, že vláda bude mít podstatně dražší ceny, dražší úrokové míry, pokud jde o státní dluh. Obsluha státního dluhu bude podstatně dražší.

Vy jste se při té příležitosti opřel do premiéra s tím, že si myslíte, že by v situaci, ve které ČR v současné době je, neměl odjíždět na dovolenou. Co byste mu vzkázal?

Chce to méně lenosti a méně blazeovanosti při výkonu funkce premiéra.

Mimochodem, co říkáte na to, že slíbená podpora státu domácnostem zasaženým energetickou krizí se pro letošní rok údajně smrskla jen na přibližně 2000 Kč a na zbytek si domácnosti budou muset počkat až do příštího roku?

Podle informací v médiích, průběžné výsledky kontrol marží prodejců pohonných hmot za červenec prozatím ukázaly nepřiměřeně zvýšené marže u většiny velkých čerpacích stanic. Co s tím? Domníváte se, že lidé začnou tyto čerpací stanice ignorovat a že budou vyhledávat ty levnější?

Myslím, že vláda už měla zasáhnout dávno. Mluví o tom dlouhé měsíce. Ale Česká obchodní inspekce nedělá nic. Bylo by například dobré, aby Česká obchodní inspekce nebo vláda, prosadily zveřejňování cen pohonných hmot u jednotlivých benzinových pump prostřednictvím internetu. Tak, abychom si jako spotřebitelé mohli vybrat a aby ministerstvo průmyslu doporučilo tu správnou úroveň ceny v té dané době. Pokud klesají ceny ropy, tak není důvodu, aby rostly ceny pohonných hmot nebo aby klesaly jenom o haléře.

Lidé ve Velké Británii prý protestují proti cenám energií; někteří údajně plánují, že až se na podzim ceny zase zvednou, za energie nezaplatí. Může to něčemu pomoci? A předpokládáte, že by se něco takového mohlo odehrávat i u nás?

Uvidíme, jaká bude míra zoufalství lidí, kteří teď dostávají nové předpisy toho, co budou platit, a jak se s těmito platbami srovnají v průběhu podzimu. To všechno nám ukáže čas. Já si myslím, že si vláda zahrává s ohněm.

Prezident Zeman vetoval novelu zákona, která má letos snížit platby státu do zdravotnictví. Překvapuje vás prezidentův postoj? Pokud si dobře vzpomínám, vy jste s touto novelou také nesouhlasil…

Tak já to vidím stále stejně. Myslím si, že by zdravotní pojišťovny v nastalé situaci vysokých inflačních tlaků, růstu cen léků a také výkonů, měly mít velký polštář finančních prostředků, které si nahospodařily v předchozích letech. Obrat je o 14 miliard, to mi nepřipadá korektní.

A přitom váhat s něčím podobným, kde to vidím jako mnohem pochopitelnější, v bankovním sektoru, který se dostává díky vyšší základní sazbě, kterou určila ČNB, a díky vysokým povinným úložkám bank u ČNB až ke 150 miliardám korun výnosů navíc, než se kterými počítal při tom nižším úrokovém zdanění? A stejně tak u energetických firem.

Nechápu, proč u zdravotních pojišťoven, kde to má nějaký smysl, aby ty si vytvářely určité rezervy pro horší časy – jsou tady ukrajinští uprchlíci, může tady být další vlna covidu… – proč je vláda chce obrat o 14 miliard korun. A na druhé straně, tam kde se to přímo nabízí, tak tam to ministr financí odmítá.

Když odbočíme, ve svém blogu jste vzpomněl, že jste na svých setkáních s lidmi před volbami do Evropského parlamentu v roce 2009 zažíval to samé, co dnes zažívá Andrej Babiš, který jezdí za lidmi po celém Česku. Jak hodnotíte to, co se na jeho mítincích děje?

Myslím, že to je jenom ukázka intolerance, ale také neschopnosti těch vládních pravicových stran. Vždycky, když přijde do tuhého, projevují neschopnost zvládnout krizovou situaci a řekněme, že mají také své obludné korupční skandály. Protože ten korupční skandál na pražské radnici, který zasahuje STAN a zřejmě, jak naznačuje předsedkyně TOP 09, když ukazuje na Jiřího Pospíšila, také TOP 09, potřebují zamést, zakrýt, a tak se pustili do Andreje Babiše. Je to nekorektní, je to nedemokratické. A když člověk vidí ta školení v České televizi, kde se vlastně říká, že pískání na mítincích je v podstatě celkem v pořádku, když je alespoň občas něco slyšet, tak já si myslím, že to v pořádku není. ČT by se opravdu měla uklidnit a nesloužit jako nedemokratický nástroj.

Faktem je, že jsem si připomněl a teď zrovna mám rozepsaný článek, kdy to připomínám, proč jsem před volbami v roce 2010 zarazil mítinky sociální demokracie. Bylo to proto, že byly napadány velmi divokým a hrubým způsobem. Naštěstí Andrej Babiš má výhodu, že má padesát procent médií na své straně nebo v příznivé neutralitě, což sociální demokracie tehdy neměla. Lidé byli přímo vybízeni k vajíčkovým útokům na sociální demokracii. Na mítinku v Kladně, prakticky na místo, kde chvíli předtím stála moje tehdejší manželka, přiletěla kilová láhev plná utopenců, která kdyby ji zasáhla do hlavy, tak by to znamenalo nejspíš smrtelnou nehodu. A já jsem nechtěl jít cestou studené občanské války. Z hlediska stranického to byla samozřejmě chyba. Měli jsme v té konfrontaci pokračovat. Ale v podstatě by to vyústilo v něco podobného, co teď zažívá Andrej Babiš.

Takže, cestou toho, čemu říkám „studená občanská válka“ jsem jít nechtěl. Pravice se tomu nevyhýbá, protože je to vlastně jediná možnost, jak rozbít ten ucelený koncept, se kterým přichází Andrej Babiš, nebo kdokoli, my v roce 2009 a 2010 – ucelený programový koncept. Protože pravice není schopná vést programovou debatu. Ta všechno svádí do takových těch debat – za všechno může Babiš. A když ne Babiš, tak tedy Putin a čínští imperialisté a já nevím kdo všechno ještě. Ale svoji neschopnost si pravice nepřipouští. Naštěstí se to její tvrdé jádro voličů zužuje; a doufám, že voliči všechny ty vládní strany vytrestají za pár týdnů ve volbách.

V souvislosti s kampaní Andreje Babiše se dostala pod palbu kritiky také Policie ČR, jejíž neuniformovaní příslušníci zaklekli na údajně autistického školáka. Jak hodnotíte tento incident?

Tak podívejte, především je to odpovědnost matky. Moje přítelkyně mi vyprávěla, jak před lety jako studentka, když si chtěla přivydělat, šla hlídat do jednoho obchodního domu děti, které tam rodiče odkládali, aby si mohli v klidu nakoupit. Jedna ta matka zapomněla říct, že ten její chlapec, kterého tam dala, je autista. A moje přítelkyně od něj dostala takovou ránu pěstí do břicha, až se složila. Tihle lidé prostě nereagují normálním způsobem, a ta matka to musela vědět.

To je jeden moment. Druhý moment je, že celá akce vypadá jako policejní provokace. Protože pokud si vezme neuniformovaný policista na hlavu čepici s logem nebo se symboly hnutí ANO, no tak je to divné. Takže to vypadá, jako kdyby policie byla ve službách Andreje Babiše. Ale policie v tomto případě jenom konala svoji povinnost. Ten kluk ukradl, protože jinak se to nazvat nedá, reproduktor, což je pro politika základní pracovní nástroj při mítinku. No a policie tomu chtěla zabránit. Že to vypadá dramaticky, to je smutné. A proto si myslím, že je to svým způsobem policejní provokace.

A domnívám se, že ani policejní prezident na to nereagoval nijak zvlášť dobře. Protože v první chvíli vypadal, jako kdyby byl vyveden z míry. Přece zájmem policie by mělo být neutrální. A ochraňovat mítinky všech politických stran bez rozdílu před napadáním, řekněme lidmi, kteří mají nekonstruktivní úmysly

Podívejme se i do zahraničí. Co říkáte na to, že předsedkyně Sněmovny reprezentantů USA Nancy Pelosiová navštívila Tchaj-wan? Co říci na reakci Číny, a co to ještě může vyvolat?

Myslím si, že to je několik momentů, které si v podstatě vrcholní američtí politici vůbec neuvědomují. Nancy Pelosiová, já jsem ji měl osobně možnost poznat někdy v roce 2008, je 82letá dáma. Asi by udělala nejlépe, kdyby zůstala sedět doma a zabývala se vnoučaty a už politiku nedělala. Ona má ve svém volebním obvodě několik desítek tisíc Číňanů, kteří jsou samozřejmě převážně protikomunisticky zaměření a o jejichž hlasy teď usiluje. Protože začátkem listopadu jsou v Americe volby do Sněmovny reprezentantů. A ona tomu svému krátkodobému a osobnímu zájmu, být znovu zvolena, podřídila zájem státní.

Vzala si letadlo, od státu, zaletěla na Tchaj-wan a pronesla řeč, o které věděla, že Čínu podráždí. Mimochodem, byli to Američané, kteří přivedli Čínskou lidovou republiku před padesáti lety do Organizace spojených národů, kde byl vyloučen Tchaj-wan. Takže ta politika by měla mít nějakou konzistenci. Oni to jsou, kdo formulovali spolu s Číňany zásadu jediné Číny. Tak by to měli dodržovat.

No a samozřejmě Čína teď ukazuje svaly. Ukazuje, že už dnes má sílu na to, aby, když by chtěla, což podle mého názoru tento zájem nemá, ani nemá dostatek vyloďovacích plavidel, za určitých okolností ostrov obsadit.

Je potřeba také vědět, že druhá největší politická strana na ostrově, Kuomintang, historický nepřítel čínských komunistů, která se uchýlila v roce 1949 na Tchaj-wan, horuje pro spojení s Čínou. V některých z příštích parlamentních voleb může být tato strana úspěšná a následně připojit Tchaj-wan k Číně klidnou a zcela legální cestou. Při respektování zásady – jedna Čína, dva systémy.

