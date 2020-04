Nesmysly, já se tím nebudu řídit! Ve studiu ČT si ministr Toman vyléval zlost na Brusel. Moravec musel zakročit

Ministr zemědělství za ČSSD Miroslav Toman před kamerami České televize Václavu Moravcovi vysvětloval, proč potřebujeme prodloužit nouzový stav. Půjde prý mimo jiné o to, že v zemědělství budou bez nouzového stavu chybět tisíce pracovníků. Poté se pořádně obul do Evropské unie. Ta prý v koronavirové krizi vydává jedno nesmyslné vyjádření za druhým. „To jsou nesmysly a já na to nepřistoupím,“ křičel před kamerami na Brusel Toman.

V nedělních Otázkách Václava Moravce diskutovali ministr zemědělství za ČSSD Miroslav Toman, bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL), prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová a místopředseda Asociace soukromého zemědělství Jan Štefl.

Jurečka hned v úvodu úřadu konstatoval, že lidovci nebudou hlasovat pro prodloužení nouzového stavu do 25. května, pokud vláda nepoloží na stůl opravdu pádné argumenty.

Po Jurečkovi si vzal slovo Toman, který složil poklonu potravinářům a zemědělcům. „Napřed mi dovolte, abych poděkoval lidem v první linii a speciálně potravinářům a zemědělcům,“ zahájil svou promluvu ministr Toman s tím, že právě zemědělci a potravináři se starají o to, aby v České republice bylo co jíst.

Poté vysvětloval, proč je zapotřebí prodloužit nouzový stav.

„K čemu potřebujeme nouzový stav... Kdyby skončil, tak by museli republiku opustit všichni ti zahraniční pracovníci, kteří mají prodloužena propadlá víza, která jsou prodlužena jen po dobu nouzového stavu. Nám chybí řádově 3000 pracovníků. Ale nám na tu sklizeň bude chybět ještě více lidí, to jsou desetitisíce pracovníků,“ varoval Toman.

Jurečka okamžitě oponoval, že vláda může navrhnout úpravy nezbytných zákonů, a to ve zrychlených řízeních, abychom tu nemuseli mít nouzový stav ještě v srpnu. Takovýto legislativní plán však zatím předložen nebyl.

Večeřová se postavila na stranu Tomana. „Na počátku tady byla panika, ale to se podařilo uklidnit a to také díky vládě a některým jejím členům, kteří veřejnost uklidňovali, že je dostatek potravin, že obchody jsou zásobovány,“ ocenila Večeřová.

Pokud by kabinetu něco vyčítala, je to neustálé měnění harmonogramu otevírání restaurací, na kterých je řada potravinářů závislá.

Štefl oponoval, že největším problémem pro zemědělce nebude nedostatek pracovních sil. Mnohem větší problém prý bude, co bude následovat za pár měsíců. Zemědělci přišli ze dne na den o odbyt – a v tuto chvíli není jasné, kdy a zda vůbec budou mít ještě komu dodávat. Protože kupříkladu kvalitní, ale také dražší maso odebíraly pro své klienty především hotely, jenže ty jsou teď zavřené a nikdo neví, kdy se do hotelů znovu začnou vracet turisté.

Moravec poté otevřel téma rostoucí ceny potravin.

Večeřová navrhla plán, jak ceny potravin držet alespoň do jisté míry pod kontrolou. Současnou krizi bychom, podle Večeřové, měli pochopit jako svého druhu příležitost. „My v současné době máme možnost, abychom soběstačnost, tu výrobu a produkci drželi u nás a tím udržovali i tu cenu takovou, jakou potřebujeme,“ zdůraznila Večeřová – s tím, že ceny potravin ve velké míře určují obchodní řetězce, ale takto by jejich počínání mohlo být pod kontrolou.

Štefl oponoval, že teď není čas na debaty o potravinové soběstačnosti. Máme prý řešit spíše naši potravinovou bezpečnost. Měli bychom si zhodnotit, jaké potraviny potřebujeme především, a najít cesty, jak je zajistit. „Já jsem taky slyšel, že ceny potravin určují do značné míry řetězce. Prosím vás, ceny potravin určuje především situace na světových trzích,“ upozornil Štefl.

Poté si znovu vzal slovo Toman a pořádně se obul do Evropské unie.

„Evropa nerozděluje peníze, Evropa říká, ‚můžete použít domácí‘. Evropa doporučuje soukromé skladování, Evropa doporučuje intervenční nákupy, ale kdybych šel na ty evropské ceny, tak jen upozorňuju, že by to ti zemědělci odnesli. To prostě jsou nesmysly, to co předvádí ta Evropa. Já se nebudu jimi řídit, pokud to nebude ve prospěch českých lidí,“ zuřil před kamerami Toman – s tím, že ceny, které doporučuje EU, považuje za nesmyslné. „To prostě ta Evropa vydává chaotická rozhodnutí jedno vedle druhého a já tvrdím, že my se musíme bavit o té potravinové soběstačnosti,“ nedal se zastavit Toman.

Moravec Tomana požádal, aby se věnoval situaci v České republice.

Jurečka důrazně doporučoval snížení zdanění práce v zemědělství, což by tomuto sektoru pomohlo. I Jurečka podotkl, že je dobré pracovat na potravinové soběstačnosti.

Toman Moravcovi vysvětloval, že situaci na domácím trhu řeší např. tím, že k zemědělcům se dostanou peníze několika cestami, např. přes program Zemědělec. A tady ministrovi vynadal Jan Štefl: „Program Zemědělec se otevřel pro zemědělce, ale otevřel se jen na 250 žádostí. A my máme v České republice 30 tisíc zemědělců, takže to není ta pomoc, kterou jsme chtěli,“ vypálil.

Zdůraznil, že v České republice se produkuje 130 procent obilí, nadbytek řepky a dalších plodin, takže čeští zemědělci budou muset řešit otázku, kde prodají své přebytky, když je situace v Evropě taková, jaká je.

Toman znovu oponoval, že zemědělci si mohou sáhnout na podpůrný program Covid 1, ale také na ošetřovné a na jinou pomoc, jako např. kurzarbeit. Stejně tak mají možnost žádat banky o půjčky.

Když znovu dostala slovo Večeřová, posteskla si, že stále dovážíme některé potraviny, které bychom mohli vyrábět za lepší ceny doma. Jurečka dodal, že domácí produkci je třeba více podporovat, a to dlouhodobě, nikoli jen 2 nebo 3 roky. Pokud bude vláda motivovat zemědělce k pěstování brambor, tak zemědělci musí vědět, že se jim vrátí jejich investice, pokud investují miliony např. do staveb skladů na brambory a kupříkladu do výrobních linek na zpracování brambor. „Ten zemědělec musí vědět, že se mu to vrátí,“ volal před kamerami Jurečka.

Toman poté ve vysílání žádal lidi, aby přednostně kupovali potraviny od českých, moravských a slezských zemědělců. Až český spotřebitel bude kupovat vice českého zboží, až budou řetězce nabízet více českých potravin, tak na tom podle ministra bude celá země lépe.

