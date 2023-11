Neúspěch? Zelenskyj naopak našel úspěch, o němž se prý neví

reklama

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opět promluvil ke svým spoluobčanům. Popsal situaci v Černém moři a zdůraznil, že čím slabší Rusko v Černém moři bude, tím bezpečnějším místem bude celý svět.

„Během války v plném rozsahu jsme dokázali, že když Ukrajina spolu se svými partnery obnoví bezpečnost Černého moře, získá svět dividendy z větší bezpečnosti pro ostatní regiony. To sahá od potravinové bezpečnosti po sociální zabezpečení, protože stabilita trhu s potravinami ovlivňuje politickou stabilitu mnoha zemí v komplikovaných afrických a asijských regionech. Je velmi důležité, že díky ukrajinské odvaze prakticky vytlačíme ruskou flotilu z východní části Černého moře – Rusko nemůže využít naše moře k rozšíření své agrese do jiných částí světa, jako to udělalo se Sýrií. Když Rusko způsobilo humanitární katastrofu v Sýrii, využilo Černé moře jako svou základnu a později náš Krym jako základnu pro ruské vojenské operace. Nyní se situace změnila. Zásadně změnila,“ sdělil spoluobčanům ukrajinský prezident.

Konstatoval, že mluvil s veliteli všech operačních směrů i s vrchním velitelem obranných sil Ukrajiny a poděkoval všem vojákům, ať už u Avdijivky či jinde, za práci, kterou odvádějí. Poté se vrátil k situaci v Černém moři.

„Dnes jsem uspořádal zvláštní ceremonii udělování státních vyznamenání našim vojákům, kteří posilují ukrajinskou moc v bitvě na moři. Vojáci námořnictva a pohraniční stráže, kteří brání naše vody. Vojáci obranného zpravodajství a bezpečnostní služby. Inženýři, kteří vytvářejí naše nové zbraně – naše námořní drony – a zajišťují jejich fungování. Všechno jsou to kluci, kteří se nemohou veřejně ukazovat a jejich jména nelze vázat na konkrétní události. Zatím, dokud bude válka pokračovat. Ale opravdu si zaslouží vděk státu a lidu. Poděkoval jsem jim jménem všech Ukrajinců,“ zdůraznil Zelenskyj.

Přislíbil, že Ukrajina opravdu udělá vše pro to, aby uchránila svoji nezávislost. Potvrdil tak to, o čem se rozepsal už časopis Time, že totiž neochvějně věří ve finální vítězství Ukrajiny navzdory jakýmkoli těžkostem.

„Moderní svět si rychle zvyká na úspěch. Když začala totální agrese, mnozí po celém světě očekávali, že Ukrajina neodolá. Neuvěřitelné věci, které naši lidé, naši vojáci dělají, jsou nyní vnímány jako samozřejmost. Úspěch Ukrajiny v bitvě o Černé moře je tím, co bude v učebnicích dějepisu, i když se o něm nyní tak často nehovoří. Ale... Ať je to cokoli, musíme udělat svou část – chránit naši zemi, ukrajinskou nezávislost, naše životy, naši kulturu, ukrajinskou svobodu. A my to ochráníme!“ zdůraznil Zelenskyj.

Pokud jde o již zmíněný článek časopisu Time, novinář Simon Schuster v něm Zelenského popsal jako člověka, který je zklamán z toho, že ho partneři, především Západ, nepodporují víc, ale o to víc osobně věří ve vítězství Ukrajiny v boji s ruskými agresory.

A tady nastal problém.

„Lže sám sobě. Naše možnosti jsou vyčerpané, nevyhráváme, ale zkuste mu to někdo říct,“ sdělil Schusterovi jeden ze Zelenského spolupracovníků.

Zelenskyj prý také doufal, že se mu podaří efektivně zatočit s korupcí na Ukrajině, ale jak jde čas, zjišťuje, že se to zřejmě nedaří tak dobře, jak by si pravděpodobně přál.

Deník N s odvoláním na další zdroje upozornil, že Schuster toho během své novinářské kariéry napsal hodně a i když pečlivě sleduje postsovětský prostor, ne vždy měl ve svých odhadech pravdu.

„Kritici článku ale upozorňují, že se mu ne vždy daří správně odhadnout situaci. Koncem února 2014 například Schuster napsal, že je nepravděpodobné, že by Putin na svržení proruského prezidenta Janukovyče reagoval invazí na Krym. Pár dní nato začali ukrajinský poloostrov obsazovat neoznačení ruští vojáci. Není ani vyloučeno, že ochota některých lidí kriticky se vyjádřit do článku může souviset i s jejich vlastními mocenskými zájmy – včetně snahy oslabit tímto způsobem postavení prezidenta,“ napsal Deník N.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

