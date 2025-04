Nevolejte Putinovi, dostal doporučení Trump

Rusové dál roztáčejí kola války na Ukrajině. Podle televize NBC News nejbližší okolí prezidentu Donaldu Trumpovi doporučuje, aby si teď opravdu netelefonoval s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. K telefonátu by podle Trumpových lidí mělo dojít až v okamžiku, kdy Putin kývne na nastolení příměří na Ukrajině

Došlo však ruskému útoku na Charkov, při němž bylo podle serveru Kyiv Independent zraněno 35 lidí. Včetně dítěte. Ruský dron zasáhl bytový dům v městské části Novobavarskyj, uvedl starosta města Ihor Terechov. Po útoku vypukl na místě rozsáhlý požár. Tři lidé zemřeli.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj osobně navštívil Sumskou oblast, která sousedí s ruskou Kurskou oblastí. Poděkoval všem vojákům, kteří se zúčastnili útoku na tento ruský region. V Sumy teď podle Zelenského půjde o hodně.

„Dnes jsem byl v regionu Sumy – je to jeden ze směrů, kde jde o hodně. Osobně jsem poděkoval našim válečníkům a všem, kteří provádějí mise v Kurské oblasti, bránící náš stát a naši Sumskou oblast před neutuchající touhou Rusů postupovat na Ukrajinu z těchto směrů. Jsem vděčný všem našim vojákům a seržantům, každému důstojníkovi, který v těchto oblastech nasazuje život v hrdinném boji,“ uvedl Zelenskyj při čtvrteční návštěvě regionu, ze které natočil video.

