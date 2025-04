Nevypadá to, ale situace se zklidňuje. Velikonoční Štefec

„Přeji Vám klidné a jarně sváteční velikonoční svátky bez ohledu na to, jestli je slavíte nebo nikoliv. Doba je hektická, obrácení mysli k věcem příjemnějším a klidnějším nám jenom prospěje. A kromě toho – vajíčka doporučuje 9 z 10 výživových odborníků jako potravinu významně povzbuzující mozkovou činnost! Proč je nedoporučuje i ten desátý kverulant, to ale fakt nevím,“ obrátil se Jaroslav Štefec, odborník na zbraně a obranu proti nim, na veřejnost prostřednictvím svého facebookového profilu.

Zdůraznil, že mezinárodní situace se začíná pomaloučku zklidňovat, i když to tak na první pohled nejspíš nevypadá. „Možná je to jen tím jarně naladěným počasím, ale začínám ve zdánlivě chaotickém vývoji vnímat určité trendy, směřující k novému uspořádání řádu věcí. Třeba nahrazování nákladných, nic neřešících politických summitů desítek zemí ve stylu ‚o nás bez nás‘ diplomatickými jednáními mezi zainteresovanými stranami. A přestože i nadále válečné trouby znějí a bubny bubnují, začínám být ve věci dění ve světě, v Evropě i v ČR něčím, co bych nazval ‚opatrným optimistou‘. Aspoň prozatím,“ napsal Štefec.

„Zdá se, že dny nadvlády Albionu nad USA a jejich prostřednictvím i nad Evropou končí. Donald Trump podle všech indicií hodlá při příležitosti dvoustého padesátého výročí podepsání Deklarace nezávislosti dne 4. července 1776 s konečnou platností ukončit válku za nezávislost a přestřihnout pupeční šňůru, spojující Londýn a Washington D. C.,“ pálil na britský ostrov ŠTEFEC.

„Londýnské City začíná prohrávat svůj boj o ovládnutí světových zdrojů. Obrovské surovinové zásoby Grónska, Kanady i Ukrajiny nejspíš skutečně padnou do rukou Američanů a více než sto let pečlivě budované předivo pletich, tajných smluv, vysávání amerických a evropských finančních zdrojů britskými bankami a cílené vyvolávání sporů, krizí a válek v Evropě i jinde ve světě tak definitivně skončí,“ těší se bezpečnostní expert.

Vypelichaný britský lev naskočil na oškubaného galského kohouta

Domnívá se, že ani zkušení britští manipulátoři a finančníci nebyli na tak překotný vývoj situace připraveni. „Vypelichaný britský lev se stále ještě nesžil s faktem, že už není ‚nad věcí‘, naskočil na oškubaného galského kohouta a vyrazil k zoufalému pokusu zvrátit vývoj alespoň v umrněné Evropě. Sbubnoval si k tomu ‚koalici ochotných‘, politických idiotů, ochotných a schopných skutečně poslat mladé kluky ze svých zemí umírat pro větší slávu britské koruny na ukrajinské pláně. Tvoří ji ‚jeho‘ Británie, Francie, tři pobaltské čivavy, při vší úctě k lidem, kteří tam musí žít, a tajemný ‚šestý‘. Jsem ochoten dát ruku do ohně na to, že to je Česká republika,“ zavěštil si Štefec.

Zemička, kde vládne Superman

„Fialové partě by se totiž podle něj určitě velmi hodila příležitost poslat aspoň pár českých vojáků jako součást eurookupačních vojsk na Ukrajinu a prohlásit to za vstup do války. Mohla by pak podle ukrajinského vzoru vyhlásit nouzový stav, zavést osvědčený lockdown a oddálit volby. Když už nezabraly sliby německých výplat za čtyři roky, zahraniční korespondenti se podle všeho moc nehrnou, znova účelově měnit volební zákon by tentokrát asi fakt neprošlo a vytahovat pořád dokola Čapí hnízdo už také není moc ,in',“ zaznělo od Štefce.

„Trump, který má paměť jako slon, by si navíc vzhledem k mírně nostalgickému vztahu k ČR mohl před podzimními volbami vzpomenout, kdo o něm mluvil jako o odpudivém individuu, kterému by ani ruku nepodal, a dát pokyn některé z četných amerických tajných služeb, aby ‚nenápadně‘ dohlédla na demokratický průběh voleb v té maličké zemičce v Evropě, kde vládne Superman. Ale to už jsem nejspíš někde v oblasti sci-fi, takže si to asi budeme muset pohlídat sami. Nenechme si tím ale kazit nadcházející svátky. Těch pár dní klidu a pohody si opravdu zasloužíme. Všichni,“ uzavřel bezpečnostní analytik.