Nikdo nepochybuje, že Putin vyhraje, řekl exvelvyslanec Kolář. Podle něj se řeší jen volební účast

„Vítěz je jasný. Budeme všichni hrozně překvapeni, až ty výsledky budou vyhlášeny,“ poznamenal úvodem k ruským prezidentským volbám Kolář. „Nikdo nepochybuje, že Vladimir Putin vyhraje, probíhá tedy kampaň, aby byla vysoká volební účast,“ podotkl Kolář. „Musí to ukázat, jak je masová podpora pro jeho prezidentství mezi Rusy,“ sdělil Kolář a vyprávěl o tom, jak se může vyhrát za selfie z volebních místností i o tom, jak je možné ve volebních místnostech nakupovat.

Následně pohovořil o Rusovi Navalném, který nebyl k volbám vpuštěn. „To, že ho eliminovali, bylo hloupé. Putin by přesto vyhrál, ale mohl by Západu ukazovat, že měl konkurenta, kterého porazil,“ sdělil Kolář.

„Putinovi se povedlo Rusko vrátit na pozici velmoci. I když se nám to nelíbí, musí být respektována,“ sdělil následně Kolář. „Opozice v Rusku je roztříštěná, moc se jim nechce ani demonstrovat, neboť by to k ničemu příliš nevedlo,“ dodal Kolář.

„Máme tady prostě mocnost, která tady komplikuje mezinárodní vztahy. Z pohledu běžného Rusa je to vítáno. I vstup Ruska do konfliktu v Sýrii mnoho Rusů vnímá tak, že ukazují, že jsou tady a že je nutné s nimi počítat,“ zmínil Kolář.

Co se týče otravy bývalého agenta Skripala a jeho dcery, tak je to podle Koláře dobře načasované. „Rusové si velmi dobře spočítali, jak to ve Velké Británii vyvolá reakci. Rusové věděli, že ta reakce bude tvrdá,“ sdělil Kolář, jenž si myslí, že kauza může mobilizovat i voliče Vladimira Putina v nadcházejících volbách.

Závěrem se pak Kolář vyjádřil k hackeru Nikulinovi a k intervenci prezidenta Zemana, aby Nikulin byl vydán do Ruska. „Myslím si, že prezident zasahuje do kauzy, do které by vůbec zasahovat neměl,“ míní Kolář, jenž se sám domnívá, že by Nikulin měl být vydán do USA. „Spojené státy jsou naším spojencem, na rozdíl od Ruska,“ zmínil Kolář.

Psali jsme: ČSSD chce pět ministrů, o konkrétních resortech zatím nediskutuje ČSSZ: Fyzický útok na zaměstnankyni okresní správy v Rakovníku řeší policie Poslanec Foldyna k jednáním o vládě: Babiš je pořád trestně stíhaný, takže... ČEZ ESCO se postará o energetiku nejvýše položených lázní v Česku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef