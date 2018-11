Nohavica je teď Karel Gott. A ty idiote... Ondřej Hejma rozmáznul jak Jarkovu, tak svou medaili. A principála Hrušínského

„Je to dlouhý příběh. Dozvěděl jsem se o tom v srpnu a čekal jsem, že to bude mít dramatické zápletky. Dohodli jsme, že to utajíme. I vlastním dětem jsem to řekl půl hodiny před ceremoniálem. Nechtěl jsem poslouchat ty strašný řeči, který kolem toho byly v médiích. Pak jsme tam šli, říkal jsem si, jestli přilítnou rajčata, vajíčka... Říkal jsem si, co je to za dobu, že jdu převzít od demokraticky zvoleného prezidenta vyznamenání a vůbec takto přemýšlím,“ uvedl Hejma k převzetí ocenění.

Podle svých slov mezi oceněnými potkal řadu svých známých a kamarádů. Zároveň dodal, jak jej dojala hudba – Ktož jsú Boží bojovníci i obě hymny. „Bylo to velice důstojné, velice pěkné,“ sdělil. Hejma nyní nečeká, že by jej jeho kolegové ze Žlutého psa opustili. „Nenávistná kampaň byla obrovská, protizemanovská masáž monstrózní,“ podotkl také k tomu, co se dělo před státním svátkem.

Své pak Hejma řekl k sociální demokracii a k jejímu stavu. „Hamáček musí nyní zabojovat. Musí ukázat, že se Babiše nebojí, že není Sobotka, a musí něco prosadit,“ poznamenal jasně Hejma. „Nejsem odborník na sociální demokracii, ale vím, že jsou v těžké situaci, dostali ránu po čuni s tím Pochem,“ dodal Hejma. Na exhejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška by si už nevsadil. „Opakovaný vtip už není vtipem,“ řekl.

Následně si Hejma rýpnul do principála Divadla na Jezerce Jana Hrušínského. „Je zlej, protože ví, že v divadelní branži jsou ty protizemanovské nálady, tak na tu notu hraje,“ vyjádřil se Hejma k Hrušínského slovům, že do divadla nechodí na představení fanoušci prezidenta Miloše Zemana. „To je taková kravina, že by se ten člověk měl stydět,“ vyjádřil svoje mínění.

Řeč přišla i na ocenění Jarka Nohavici prezidentem Ruské federace Vladimirem Putinem. Vyjádřil se hlavně k tomu, že Newsweek uvedl, že jestli Nohavica pojede k Putinovi, Kreml získá užitečného idiota. „Užitečný idiot je redaktor, který tento článek psal. Po Trumpovi také lidé řvou, ale on ví, že mít solidní vztahy s Ruskem je dobrá věc,“ podotkl Hejma s tím, že protiruskou hysterii, jak ji známe od Mirky Němcové a novodobých borců, je potřeba omluvit. „K Rusku přistupovat obezřetně, ale neprovokovat,“ dodal. Nohavica je podle něj borec. „Staví jej to na úroveň Karla Gotta,“ poukázal Hejma na úspěchy v sousedním Polsku.

