Nohavica řekl málo? Křeček o Zelenském a Ukrajině. Hrozí vlna nenávisti, Fiala má povinnost k Čechům

„Problém je trochu v jedné věci, kterou bych strašně rád vysvětlil: Antidiskriminační zákon chrání národnost, ale nikoliv státní příslušnost. Čili pokud by někdo diskriminoval s ohledem na národnost, tak to by bylo v rozporu se zákonem, ale pokud se tak děje s ohledem na státní příslušnost, protože přichází z Ruské federace, tak to je něco jiného. Je to tak složitá otázka, že v ní nemá jasno ani Ústavní soud,“ poznamenal.



Podle veřejného ochránce práv tak nyní máme dbát hlavně na lidské hledisko a uvědomit si kupříkladu u matek s dětmi z Ruska, že za ruskou agresi nenesou odpovědnost.



Problematika kolem ruských občanů a přistupování k nim je však podle něj dosti složitá, a pokud hoteliér odmítá ubytovávat člověka, který souhlasí s agresí, tak je to „asi pochopitelné“. „Je to emocionální, ale diskriminační zákon by se na toto asi nevztahoval,“ míní. Fotogalerie: - Křídla pro Ukrajinu

V rámci rozhovoru se taktéž vyjádřil ke svému dosti komentovanému výroku kritizujícímu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za kritická slova vůči Západu. „Všichni lidé, kteří ode dneška zemřou, zemřou také kvůli vám, kvůli vaší slabosti, kvůli vaší nejednotě,“ obořil se Zelenskyj na země NATO a Západ při kritizování nezavedení bezletové zóny.



Křečka jeho slova nenechala chladným. „Pomáháme, jak můžeme, na úkor vlastních občanů. A ještě se máme nechat urážet? Přestává se mi to líbit,“ uvedl před několika týdny Křeček na facebookovém profilu. Příspěvek potom smazal s odůvodněním, že nechce vzbuzovat nenávist.



Za svými slovy si stojí i nadále: „Pokud někdo řekne, že za to můžeme my naší nejednotou a lhostejností za situace, kde se koná demonstrace ve prospěch Ukrajiny, tak se mi to zdálo divné.“



Politici mu prý vyčítali, že řekl, že to, že pomáháme, je na úkor českých občanů. „Ale sešel se týden s týdnem, a už všichni vědí, že je to na úkor českých občanů. Jak jinak by to mohlo být? I předseda vlády říká, že se musíme všichni omezit a že náš život už nebude jiný, že to je samozřejmě na úkor, a co je na tom špatného? Přece chápeme, že lidem, kteří utíkají před válkou, matkám s dětmi, se musí dostat pomoci, kterou vyžadují. Musíme jim zajistit důstojný život podobný, jako máme my. Takže na tom přece není nic urážlivého. Nehledě na to, že se nejednalo o žádný urážlivý nebo jiný výrok a že si svobodu slova, o které tak často mluvíme, v dnešní době vykládáme velmi zvláštním způsobem,“ hodnotí. Fotogalerie: - Před KACPU

Zelenskyj se podle něj vyjadřoval ve vypjaté situaci, čemuž Křeček rozumí, zároveň však poukazuje na to, že „není nic špatného, pokud někdo řekne, že se nám to nelíbí“. Kritika Zelenského vůči NATO je prý rovněž v pořádku, myslí si však, že ukrajinský prezident chtěl, aby Západ dělal i to, co není v jeho silách.



V současné situaci se bojí, že válka na Ukrajině vzedme vlnu nenávisti a zastaví veřejnou diskusi či ji přenese do extrémních poloh. „I Nohavica přece tuto válku odsoudil. A přesto to nestačí, musíš ještě více,“ poukázal.



Mnozí čeští občané podle ombudsmana nyní poukazují na to, že jejich šance na důstojný život jsou ohrožovány, což „není nic takového, co by mělo solidaritu degradovat“. „Jestliže se mi nelíbí vyloučené lokality, neznamená to, že jsem rasista a xenofob. Jestli řeknu, že nedůstojný život českých lidí má své meze a že vláda musí dbát i na to, tak to přece neznamená, že bych byl proti solidaritě s uprchlíky. Takže ostré dělení nebo přidávání negativních významů, které tam nejsou, je chybou a degraduje to veřejnou debatu,“ uvedl. Fotogalerie: - Putler go home!

Vláda podle Křečka nemá povinnost se starat „buď o naše lidi, nebo o uprchlíky, ona se musí starat o obojí“. Hrozí prý, že se kvůli negativním ekonomickým dopadům obrátí čeští občané i proti Ukrajincům, proti uprchlíkům.



Vadí mu též způsob, jakým dochází k blokování názorových webů, byť dodává, že svoboda slova není absolutní. „Kdyby to bylo rozhodnutím soudu, tak je to v pořádku. Ale ony nebyly blokovány ani prostřednictvím soudu, nýbrž nějakého úřadu. Já jsem vždycky zastával názor, že svoboda slova není absolutní. V Evropě, na rozdíl od Spojených států, kde můžete říct skutečně absolutně všechno, to prostě možné není, naše historie je jiná a svoboda slova má svá omezení,“ komentuje.



Doufá, že to nespustí nový trend blokací webů. „Myslím, že i ve veřejném prostoru je to chápáno tak, že se tak stalo v nějaké situaci a že i vláda na to má poněkud odlišný názor. Zaznamenal jsem nějaký výrok předsedy vlády, že to už bylo na hraně. Čili domnívám se, že by nám tohle nemělo hrozit," myslí si. Pokud by však nešlo pouze o jednorázový krok, měla by se prý veřejnost ozvat.

