Nora a migranti. Neskutečné, zíral znalec médií. Kavárna v přesile. Lidé to vidí, počkejte u voleb

„Výběr lidí, které v ČT zvou do těchto pořadů, je neskutečný. Má tam být nějaká parita. Ve skutečnosti je ale kavárna vždycky v přesile,“ všímá si odborník na komerční komunikaci Jiří Mikeš. Otázka migrace sehraje dle něj svoji roli. „Přes všechno to, co dělá televize a mainstream, se k lidem dostávají informace o tom, co se děje ve Francii, jak jsou na tom Švédové. Oni sice blokují tyto informace tím, že si tam zvou ty, kteří říkají něco o tom, že je to naše humanitární povinnost, a že se musíme o ně postarat,“ všímá si. „Ale proč bychom to měli dělat zrovna my, kteří jsme nikdy kolonie neměli, nikdy jsme nikoho nevysávali. Museli jsme si to všechno, naši dědové a pradědové sami oddřít,“ upozornil Mikeš.

Hledá se migrant. Tak se jmenovala diskutovaná část nedělního pořadu ČT 168 hodin. Věnoval se migraci a Babišovi. „Premiér Andrej Babiš vytáhl kartu s uprchlíky. Tato hrozba pro Česko se podle něj naplní, když vyhrají Piráti. Hnutí ANO se brnkáním na migrační strunu snaží získat zpátky ty voliče, kteří ho opustili a často přešli k SPD Tomia Okamury. Jsou migranti pro Česko skutečnou hrozbou? Uprchlíků je u nás minimum a většina k nám ani nechce,“ uvedla reportáž Nora Fridrichová, hlavní tvář tohoto pořadu. Autory reportáže byla Zuzana Černá a Václav Crhonek. Ti před Poslaneckou sněmovnou odchytávali poslance ANO a ptali se jich, zda mají strach z migrantů. „Z migrantů je potřeba mít obavu za předpokladu, že to překročí nějakou míru,“ řekl například ministr Karel Havlíček.

K menší slovní potyčce došlo v případě poslance Martina Kolovratníka. „Tak jak reagují občané, je to jedno z prioritních témat, ne hlavní, ale jedno z pěti šesti témat, kterému se určitě budou věnovat všechny strany,“ konstatoval a odcházel. Načež reportérka Černá za ním volala: „Ale vždyť u nás žádní migranti nejsou. Jak ukazují čísla, tak proč je to hlavní téma?“ Kolovratník se zastavil a udiveně odpověděl: „Proč mě přesvědčujete o svém názoru?“

V reportáži pustili i výroky Andreje Babiše. „Nějaká tisícovka nebo dvě Afghánců nebo Pákistánců nás přece nezabije, si myslí Piráti. To si myslí Piráti, že to zvládnou. Piráti migranty prostě vítají.“ Poté následovaly komentáře k nim. „Andrej Babiš už to vytahoval v minulosti, kdy mluvil o silném Česku. Miloš Zeman s tím dá se říci vyhrál prezidentskou volbu, když mluvil o tom, že tato země je naše. Je to spíš takový evergreen, který vždycky trochu usne a v kampani se hodí,“ mínil Pavel Ranocha z Kantaru.

Je to zneužívání tématu, které se do budoucna Česku vymstí

Ukázali i čísla, jak to s migranty v Česku je. „Loni k nám nelegálně přicestovalo sedm tisíc migrantů, hlavně Ukrajinci a Moldavci,“ uvedli v reportáži. A také, že uprchlíků, kteří jsou v Česku bez povolení, zadržela i policie a skončili v záchytných táborech, kde jich je aktuálně 141. „Částečně jsou to lidé, kteří byli odhaleni při tranzitu. A pak jsou to lidé, kteří tady měli nějaké oprávnění pobytu, a to jim vypršelo,“ vysvětlila Magda Faltová, předsedkyně Sdružení pro integraci a migraci. „Je to zneužívání tématu, které se do budoucna Česku vymstí. Samozřejmě je v tom určitá nízkost a hraní na velký populismus,“ doplnila v pozdější části pořadu.

Dále zaznělo, že Andrej Babiš šíří názory jako dezinformační weby. Jako příklad uvedli jeho tvrzení, že podle některých propočtů bude Nizozemsko většinově muslimské v roce 2044 a Švédsko v roce 2065. Zároveň autoři reportáže sdělili, že Evropa je nyní pro migranty mnohem více uzavřená než dříve. Že tolik migrantů do Evropy nepřibývá, potvrzoval i Christian Kvorning Larssen, analytik nezávislého think-tanku zaměřeného na evropský integrační proces Europeum. Migranty dle jeho slov vytlačuje i Frontex. „Přestože se pohybuje na hraně mezinárodního práva, když vyhání migranty do mezinárodních vod, aby za ně Evropská unie nezodpovídala,“ domníval se. Vykreslování migrace jako problému pro Českou republiku je podle něj falešné a nereálné.

Na facebookovém profilu tohoto pořadu hned první diskutující okomentoval tuto reportáž velmi kriticky. „Tak po dlouhé době jsem viděl 168. Hrubě manipulativní jak vždy. Co s tím? Zlehčování situace s ilegální migrací lze konfrontovat s fakty. Jen z médií hádám rekordní záchyt. ČT se raději ohání pofiderními čísly, aby podpořila svoji tezi. Tomu se, přátelé, říká demagogie,“ napsal Avry Stern.

Proč bychom se o migranty měli starat my, kteří jsme nikdy neměli kolonie a nikoho nevysávali

Vyznění reportáže, výběr hostů a jejich názorovou blízkost i v obecnější rovině co se týká ČT, ohodnotil Jiří Mikeš, bývalý předseda Asociace reklamních agentur a lektor komerčních komunikací. „Výběr lidí, které v ČT zvou do těchto pořadů, je neskutečný. Má tam být nějaká parita. Ve skutečnosti je ale kavárna vždycky v přesile. To není férové. Kdyby to bylo ve sportu, tak už na ně nikdo nechodí. O čemž v politice svědčí účast při volbách do Senátu,“ konstatoval.

„Naštvanost v národě je taková, že otázka migrace sehraje svoji roli. Přes všechno to, co dělá televize a mainstream se k nim dostávají informace o tom, co se děje ve Francii, jak jsou na tom Švédové. Oni sice blokují tyto informace tím, že si tam zvou lidi říkající něco o tom, že je to naše humanitární povinnost, a že se musíme o ně postarat,“ všímá si. „Ale proč bychom to měli dělat zrovna my, kteří jsme nikdy kolonie neměli, nikdy jsme nikoho nevysávali. Museli jsme si to všechno a naši dědové a pradědové sami oddřít,“ upozornil Mikeš.

„Babiš může argumentovat tím, že na tom nejsme vůbec špatně ve srovnání s ostatními státy v souvislosti s covidem. Jestli se nemýlím, tak podle statistických ukazatelů je nejlepší Estonsko a pak jsme my. Přes to halekání opozice jsme nedopadli úplně nejhůř. Jiné státy dopadly daleko hůř. Teď jde o to, abychom se semkli, začali makat a lidé, kteří pracují možná více než v sousedních státech, z toho něco měli. A ne abychom zase někoho živili,“ řekl s tím, že stačí naši nepřizpůsobiví.

„A kolik máme těch neziskovek pro tyhle nepřizpůsobivé, to je něco šíleného. To je plejáda organizací, kde se asi řada lidí slušně živí tím, že hulákají, jak musíme někomu pomoci. Ale to jsou lidi, kteří třeba nechtějí makat. Ne všichni, ale mnozí z nich. A jestli Erdogan nebo kdo to byl říká, že islamizujeme Evropu dělohami svých žen, tak si na to musíme dát pozor,“ je přesvědčen. „Podívejme se, co nyní dělají ti rusofobijci. Vždyť jednou bude Evropa ještě ráda, že existuje Rusko, kde se zachovaly nějaké tradiční křesťansko-židovské hodnoty. Chlapi jsou chlapi, ženský jsou ženský,“ upozornil.

Proč se máme chovat jako ten hloupý Západ, který spěje k zániku

„Jednou si mě zápaďáci pozvali na kongres reklam do Ženevy, abych jim řekl, jestli jsme všichni na tom východě stejní. Já jsem jim odvětil – nemůžete nás takto brát, že jsme všichni stejní. Je rozdíl mezi Maďarem a Rumunem, mezi Maďarem a Slovákem a tak dále, protože máme různou historii a tradici,“ zavzpomínal.

„Teď si to naši lidé začínají uvědomovat. Každá akce budí nějakou reakci. A reakce na globalizaci a eurohujerství je: Proboha, proč se máme chovat jako ten hloupý Západ, který spěje k zániku. Vždyť my si musíme zachovat naše tradice, naši historii. Máme stejnou hranici někdy od devátého století. Dokázali jsme si ji nějak ubránit. Tak teď musíme taky. Lidi podvědomě cítí, že jsou ohroženi tou migrací, že jsou ohrožené jejich děti a naše tradice, že máme jiné názory než oni, jiný způsob života,“ domníval se. „Navíc u nás se tomu dá ještě zabránit, kdežto v takové Francii je to v pytli,“ doplnil.

Nemyslí si Mikeš, že redaktoři ČT jsou na některé politiky – kteří nekonvenují s jejich názorem – přísnější než na ty druhé, jim bližší? „Jasně že budou daleko příjemnější na takovou Adamovou Pekarovou,“ všímá si. A věnuje se i některým politikům ODS. „Začínají kormidlo otáčet trochu jinam, než kam je dostal Petr Fiala. Chápou, že nemůžou dělat pravicovou politiku a přiklonit se k levici, k Pirátům. Jak tvrdí mainstream, že Piráti jasně vyhrajou, já bych byl velice opatrný v takovýchto předpovědích. Naši lidi byli zvyklí na oni a my, to je v národě vžité. Je tu pořád tři miliony důchodců a většina z nich pravděpodobně půjde volit. Což nevím, jak se k tomu postaví mladí. Vítěz voleb ještě zdaleka jasný není,“ zaprognózoval si Jiří Mikeš.



