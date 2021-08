Normální život? Až za několik let, zaznělo na ČT

reklama

Ani letos není podle Svrčinové zcela vyloučeno uzavírání restaurací. „Může dojít k nastavení přísnějších pravidel, kdyby zase vše selhalo a řítili jsme se do záhuby. Při vyhlašování nouzového stavu by došlo k uzavírání a omezování provozu některých provozoven, třeba by se opakoval výdej přes okénko a podobně. Ale zavírání restaurací bude určitě to poslední,“ nastínila možné scénáře při nepříznivém vývoji epidemické situace.

Obavy Svrčinové nezmírnil ani fakt, že polovina české populace je proočkována a velká část populace nemoc covid-19 již prodělala. „Každý generál, když plánuje bitvu, počítá s tou nejhorší variantou. Pak je potěšen, když k ní nedojde. Snažíme se být připraveni na to nejhorší, a sice že po návratu dětí do škol přece jen dojde trochu k rozkolísání epidemické situace,“ uvažovala racionálně Svrčinová.

Vyjmenovala hned několik faktorů, které nasvědčují tomu, že se epidemie znovu přihlásí v plné síle o slovo: „Velká masa lidí se vrátí z dovolených do režimu, který je jiný než o prázdninách. Budeme zase více ve vnitřních prostorách. Novinkou je také nakažlivější delta mutace. Stále tu také máme zhruba 400 tisíc až 450 tisíc seniorů, kteří nejsou očkovaní a onemocnění neprodělali, i oni mohou onemocnět, což se může odrazit v počtu hospitalizovaných,“ upozornila hlavní hygienička s tím, že k těmto lidem nyní vyjíždějí mobilní očkovací týmy, které se snaží dělat i očkovací osvětovou kampaň.

Objevují se však názory lékařů, kteří jsou oproti Svrčinové optimističtí. Například podle imunologa Václava Hořejšího by se mohlo rozvolňovat více a protilátky by se mohly dávat jako ekvivalent k očkování. „Já bych také ráda byla optimistou, ale myslím si, že musíme racionálně hodnotit údaje, které máme. V okolních státech dochází už k nárůstu případů, i když mají vyšší pročkovanost. Rádi budeme slavit Nový rok s tím, že jsme podzim zvládli velmi dobře a covid-19 se zařadí mezi běžné infekční nákazy,“ uvedla.

Návrat do normálu je podle ní během na dlouhou trať. „S covidem se určitě naučíme žít, ale musíme trochu změnit své návyky. Za několik let se dostaneme do situace, kdy se budeme moct vrátit k běžnému životu. Stále musíme ale dodržovat pravidla 3R. Je to ještě práce na několik let. Vemte si, že chřipka byla první velká epidemie v roce 1918. Je to sto let a stále ještě očkujeme proti chřipce a bojujeme s touto infekcí,“ zmínila hlavní hygienička Pavla Svrčinová závěrem.

