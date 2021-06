Nová poslankyně Sommerová: Ohrožená ČT. Lipovská z Institutu. Vládu drží komunisté a komunismus je rakovina

reklama

Sommerová úvodem hovořila o svém rozhodování, zda funkci poslankyně vzít, či nikoliv. „To rozhodování bylo velmi těžké a hlavně kvůli tomu, že máme rozpracovaný film a chystám se na další a pro mě ta zodpovědnost vůči filmu je absolutní, maximální. To znamená, že jsem teď věděla, že budu muset trošku posečkat, když tu nabídku přijmu, a nakonec jsem se rozhodla proto, že jsem si řekla, že je to pokračování mých občanských aktivit, které jsem podstoupila celý svůj dospělý život, a že je to takové završení a že možná i za tu krátkou chvíli se mi podaří třeba do něčeho vstoupit a něčemu pomoci,“ uvedla.

„Já bych se chtěla ještě pokusit vložit do diskuse nebo do toho, co se týče dovolby do Rady České televize, protože se tím tématem zabývám už dlouho a chtěla bych, protože zítra má být hlasování a chtěla bych do toho vstoupit, jako že bych ráda šla do volebního výboru, kde se rozhoduje o těch, kteří postoupí dál, ale teď jsou kostky vrženy a já prostě považuju ten nátlak Rady České televize na veřejnoprávní médium za naprosto bezprecedentní. A všichni víme, že se tu hraje nečistá hra. A to je něco, co mně strašně vadí, protože mně vždycky šlo o právo a spravedlnost, a zvlášť když se to týká médií, protože média jsou důležitá, aby byla svobodná, že jsou záštitou demokracie,“ podotkla. Podle jejích slov je Česká televize ohrožená.

„A to, co se tam děje, je naprosto něco neskutečného, protože vlastně ti radní jdou za hranu zákona. Stalo se to loni v listopadu, když odvolali dozorčí radu těsně před koncem roku naprosto bezdůvodně a v rozporu se zákonem. Stalo se to posléze, když vlastně například paní Lipovská, která je členkou Institutu nesvobody a nedemokracie, když se vlastně stala radní, tak se dostala do střetu zájmů, protože radní veřejnoprávního média nesmí být členem nejenom politické strany, ale ani žádného spolku,“ sdělila dál Sommerová svůj razantní soud.

Své pak sdělila i k Dominiku Ferimu, jehož na postu poslance střídá. „Mně je především líto toho, že Dominik Feri promarnil svůj politický talent a že ho promarnil, dalo by se říct, zbytečně. Co se týče té diskuse, která teďka se otevřela, díky tomu. To znamená, ono téma násilí na ženách nebo domácí násilí, násilí sexuální na ženách. To je téma, které by bylo třeba neustále jako o něm mluvit ve veřejném prostoru, protože za ta léta letoucí, co já se zabývám ženskými právy, se mnoho nezměnilo. A už jen ta atmosféra, když se řekne, že ty ženy nechtějí oznámit znásilnění na policii. Tak vědí asi proč, protože za prvé ta společnost není připravená na to, aby to přijala tak, že ne ony jsou vinny, ale že ten pachatel, za druhé se ví, že těch násilníků je potrestáno velmi málo, velmi málo. Anebo dostávají podmíněné tresty a tak dále. Takže vypadá to, jako když je to zbytečné, že prostě to nemá smysl, aby se ženy ozývaly, ale je to něco, vlastně je to něco, co se týká ženských. To znamená lidských práv. To znamená důstojnosti ženy,“ zmínila Sommerová.

„Tím, že se Dominik Feri okamžitě vzdal poslaneckého mandátu, tak to vlastně ví o tom, že se takové věci staly, a zřejmě ty ženy nebo dívky neměly důvod si vymýšlet. A navíc ta mnohost potvrzovala jedna druhou. Ale jako já si vždycky říkám, když slyším muže a jak mluví o tom, jako no a, co to je. Tak si říkám, jestli si vůbec dovedou představit, co ta žena cítí, jak trpí, jaké má trauma. Když se jí něco takového stane, že si to vůbec nedovedou představit, a proto by tím spíš muži měli být na straně žen. Nemělo by se opravdu o tom naprosto seriózně diskutovat, nejenom to, ale aby se tak i učinily nějaké kroky k tomu, aby takové ženy, kterým se toto stane, aby měly kam jít, aby věděly, že se jich někdo ujme, že je správné toho násilníka vlastně bonzovat, že jo, když to řeknu takhle česky,“ dodala Sommerová, jež odmítá, že by šlo o načasování před volbami. Osobně pochybnosti o skutcích nemá. Velmi kriticky pak Sommerová hovořila o současném vládním kabinetu Andreje Babiše (ANO).

„Tato vláda fatálně selhala. A to nejenom v tom nezvládnutí pandemie, ale i v tom vlastně, co se dělo za podvody přitom, když se přijímaly z Číny roušky a testy, co se tam dělalo za podvody. To, jak se vláda postavila, respektive Babiš a Hamáček, ke kauze Vrbětice, že vlastně hned poté, když to oznámili, neoslovili naše spojence na Západě, aby nás podpořili, nebo oslovili tak jako velice nevýrazně. To, že vlastně tato vláda taky rozvrátila veřejné finance, že právo není něčím, co je samozřejmé, a že platí právo pro někoho, pro někoho ne,“ podotkla. Zlých věcí podle jejích slov vláda napáchala příliš mnoho. Mimo jiné za zlou věc považuje i to, že do vlády byli přibráni komunisté, které považuje za pohrobky KSČ.

„Komunismus je něco, co já považuju za rakovinu lidstva a za něco, vůči čemu se budu vymezovat celý život. A tato vláda prostě komunisty přijala do spolurozhodování,“ dodala Sommerová.

