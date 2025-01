Anketa Chcete, aby se koalice STAČILO! dostala do Poslanecké sněmovny? Chci 93% Nechci 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2368 lidí dle agentury TASS řekl, že bude učiněno to, co je v nejlepším zájmu ruského státu a nelze nic vyloučit.



„Nemůžeme nic vyloučit. Uděláme to, co je v nejlepším zájmu naší země,“ odpověděl dle ruské agentury Peskov a poznamenal, že Moskva přijme opatření, která by minimalizovala dopad těchto sankcí a jež budou „v nejlepším zájmu domácích společností“.



K sankcím se vyjadřoval aktuálně také ruský premiér Michail Mišustin, jenž na setkání s ruskými a vietnamskými podnikatelskými kruhy v Hanoji uvedl, že se Rusko životu pod sankcemi „přizpůsobilo“. „Rusko je pod rostoucím tlakem sankcí. Dokázali jsme se však těmto podmínkám přizpůsobit. Rozvíjí se domácí výroba a náhrada dovozu v různých odvětvích,“ prohlásil.



Moskva dle Mišustina bude také dále „dělat vše, co je nezbytné pro stabilizaci dynamiky ekonomiky a obnovení investiční aktivity“.

Fotogalerie: - Ne ruské ropě

Agentura Reuters dříve poznačila, že Rusko tvrdí, že nové energetické sankce USA destabilizují globální trhy. V pondělí Kreml prohlásil, že nejnovější balík amerických sankcí proti ruskému energetickému sektoru představuje riziko destabilizace světových trhů a že Moskva udělá vše pro to, aby jejich dopad minimalizovala. „Je jasné, že se Spojené státy budou i nadále snažit podkopávat pozice našich společností nekonkurenčními způsoby, ale očekáváme, že tomu budeme schopni čelit,“ mínil Peskov.



Reuters též sankce, které mají za cíl snížit příjmy Ruska na financování války na Ukrajině, dříve označila za „jedny z nejtvrdších“, které byly doposud na ruský ropný průmysl uvaleny.



Jeden z amerických představitelů pro agenturu uvedl, že by dané sankce mohly Rusko stát miliardy dolarů měsíčně. Podmínkou však zároveň dle něj je, že musejí být dostatečně vymáhány.

Fotogalerie: - Rusko je teroristický stát

Kromě samotných ruských firem nový sankční balíček dopadá také na čínské a indické rafinerie, které od Ruska ve velkém nakupovaly, a tankery, prostřednictvím nichž do těchto dvou zemí ruská ropa proudila.



Podle Peskova se Rusko bude snažit sankce obejít i nadále. „Když něco zablokujete na jednom místě, objeví se alternativní možnost jinde. Proto se budou hledat pracovní varianty, které minimalizují následky sankcí,“ avizoval.



Americké ministerstvo financí komentovalo zpřísnění sankcí s výčtem, že budou zaměřené na „hlavní zdroj ruských příjmů, a to prostřednictvím sankcí proti společnostem Gazprom Neft a Surgutněftěgaz, více než 180 plavidlům a desítkám obchodníků s ropou, poskytovatelům služeb v oblasti těžby ropy, pojišťovnám a úředníkům v energetice“.

Fotogalerie: - Rusové proti Putinovi

„Americké ministerstvo financí rozsáhlá opatření přijalo ke splnění závazku skupiny G7 snížit ruské příjmy z energetiky včetně zablokování dvou hlavních ruských producentů ropy. Dnešní opatření rovněž uvalují sankce na bezprecedentní počet plavidel převážejících ropu, z nichž mnohá jsou součástí ‚stínové flotily‘, neprůhledných obchodníků s ruskou ropou, poskytovatelů služeb pro ropná pole se sídlem v Rusku a ruských energetických úředníků,“ doplnil resort s tím, že opatření zvyšují sankční rizika spojená s obchodem s ruskou ropou.



„Spojené státy přijímají rozsáhlá opatření proti hlavnímu zdroji příjmů Ruska, z něhož financuje svou brutální a nezákonnou válku proti Ukrajině,“ komentovala krok americká ministryně financí Janet Yellenová a dodala, že riziko sankcí spojených s ruským obchodem s ropou bude spojeno právě i na oblast lodní dopravy a „finančního usnadnění podporující ruský vývoz ropy“.

